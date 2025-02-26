Боец, никогда не получавший подарков от UFC. Изучаем извилистый путь Анкалаева

В ночь с 8 на 9 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США, состоится турнир UFC 313, он запланирован на 2:00 мск. Главным событием вечера станет поединок, в котором сойдутся Алекс Перейра и Магомед Анкалаев.

Особое внимание к этому бою будет приковано от фанатов из России. А всё потому, что после долгих «мучений» наш соотечественник Магомед Анкалаев всё-таки выбил себе ещё один титульный шанс. И теперь просто обязан воспользоваться им на максимум. Магомед никогда не получал от UFC подарков, добивался всего потом и кровью. Настало время увенчать тернистый путь чемпионским поясом.

Имя : Магомед Анкалаев.

: Магомед Анкалаев. Дата рождения : 2 июня 1992 года.

: 2 июня 1992 года. Место рождения : Махачкала, Россия.

: Махачкала, Россия. Рост : 190 см.

: 190 см. Размах рук : 191 см.

: 191 см. Рекорд : 20-1-1 (1).

: 20-1-1 (1). Весовая категория : полутяжёлая.

: полутяжёлая. Место в дивизионе: первое.

Путь Анкалаева в UFC начался очень давно – в далёком 2018 году. Тогда Магомеда встретил в организации Пол Крэйг. Старт карьеры в лучшей лиге на планете получился обескураживающим. На последних мгновениях третьего раунда россиянин попался в «треугольник», а поединок был остановлен за секунду (!) до гонга. В итоге Анкалаев потерпел поражение в дебютном бою, что стало серьёзным ударом. Правда, Магомед продемонстрировал, что обладает невероятной моральной устойчивостью. Он собрался и начал колотить одного соперника за другим. Причём стал делать это буквально на любой вкус.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

В UFC терпеливо ждали того момента, когда россиянин окончательно докажет свою состоятельность. Но, кажется, слишком затянули. Перед первым титульным шансом в организации Анкалаев выдал серию из девяти побед. И только после этого наконец-то получил статус претендента. Казалось бы, россиянина вполне можно было вознаградить боем за пояс раньше. Но проблемой было то, что Магомед вёл себя слишком скромно. А в UFC не особо любят парней, которые с трудом раскачивают и продают свои поединки. В итоге Анкалаев был вынужден терпеть и ждать своего шанса. Однако, как оказалось, и там были подводные камни.

Фанаты до сих пор помнят тот самый титульный поединок Магомеда и Яна Блаховича. Россиянин подошёл к нему в прекрасном состоянии, полностью доминировал. Но, видимо, организации не понравилось, что бо́льшую часть времени парни провели в партере. А затем были судейские записки… И раздельное ничейное решение в титульнике. Ситуация, говоря откровенно, крайне редкая. А особенно обидно было из-за того, что поражение признал даже соперник. Однако судьи свою точку в этом вопросе уже поставили. Многие ждали, что Анкалаев практически сразу получит возможность вновь сразиться за чемпионский пояс. Но этого, к сожалению, не случилось.

Бой Магомед Анкалаев — Ян Блахович Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Злоключения Магомеда продолжились. Следующим соперником россиянина стал Джонни Уокер. Казалось, теперь нужно просто разобраться с оппонентом, чтобы снова сразиться за титул. Но в дело вмешался запрещённый удар. И вроде бы после него американец вполне мог продолжить поединок, но всё сломало недопонимание бойца и врача. Та самая фраза про пустыню заставила медицинского работника дать отмашку о завершении боя. Этим решением был разгневан даже сам Уокер, но вновь ситуацию уже нельзя было отмотать и переиграть. Естественно, ни о каком титульнике после такого не шло и речи.

Реванш с Джонни получился быстрым. Обозлённый Анкалаев вышел уничтожать. И разобрался с соперником играючи. После такого не возникало никаких вопросов. Вот только и теперь вместо титульного шанса… Магомед получил очередной вызов – Александара Ракича. Форменные мучения продолжились. А россиянин переносил все испытания смиренно. Он лишь говорил, что готов раз за разом доказывать организации свой уровень, пока буквально силой не заберёт шанс сразиться за пояс. Ракича удалось пройти единогласным решением судей. Но, как показалось, особых проблем Анкалаев не испытал, выглядел намного сильнее оппонента.

Бой Магомед Анкалаев — Александар Ракич Фото: Chris Unger/Getty Images

Терпение и труд стали залогом успеха. Анкалаев всё-таки получил свою титульную возможность – на UFC 313 он сразится с Алексом Перейрой. И, стоит отметить, разгоняет россиянин свой предстоящий поединок с бразильцем очень неплохо. Конечно, говорят, что социальные сети Магомеда ведёт менеджер. Но не стоит умалять заслуги Анкалаева в октагоне. Он никогда не получал от UFC подарков. А теперь попытается преподнести себе презент в виде чемпионского пояса.