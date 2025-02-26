Американский бокс в кризисе. И рискует потерять ещё одну суперзвезду

В ночь на 2 марта в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Турнир начнётся в 2:00 мск, главный бой вечера — не ранее 6:30.

Танк – одна из главных суперзвёзд американского бокса. Он имеет безупречный профессиональный рекорд – 30-0. Правда, постоянно получает упрёки в том, что колотит не самую топовую оппозицию. Самая громкая победа в карьере Джервонты – над Райаном Гарсией. Но тот, пожалуй, обесценил её своим поведением, допинговым скандалом, а также другими проблемами. Поэтому от Дэвиса ждут намного более серьёзных вызовов и достижений.

Стоит отметить, что американский бокс находится в очень непростой ситуации. Фанаты откровенно недовольны происходящим. Фактически, окончательно был утерян статус «центра» профессионального бокса. Саудовская Аравия перетянула все самые топовые противостояния к себе. Поэтому американской публике приходится довольствоваться тем, что остаётся. Конечно, все прекрасно помнят, что США исторически были «столицей» джентльменского вида спорта. Но в последнее время ситуация меняется очень сильно. Отголоском этого становится и то, что ведущие позиции в рейтингах занимают представители других стран. А их поединки вызывают у американцев не такой большой интерес.

Американских суперзвёзд, действительно, становится всё меньше. Достаточно обратить внимание на ситуацию в топ-7 рейтинга P4P. А там ситуация выглядит плачевно. Единственным представителем США является Теренс Кроуфорд. Однако даже его наследие пытаются подвернуть сомнениям. Что уж там говорить об остальных топовых бойцах из Штатов. Ещё более грустно для американцев прозвучит то, что в топе сразу два (!) японца. Поэтому подтверждать свой статус становится всё сложнее. Конечно, на подходе к вершине P4P сразу несколько талантов. Но и с ними пока не всё однозначно.

Будущее американского бокса выглядит довольно туманным. Молодое поколение выглядит слишком избалованным, капризным и изнеженным. Одни – постоянно сражаются с проблемами с криминалом, другие – валятся после первого же поражения, а третьи – постоянно грозятся завершить карьеру. К Джервонте относятся сразу два пункта. Танк несколько раз был на грани в плане отношений с законом. И едва не оказался в тюрьме на длительный срок. За решёткой Дэвис провёл 44 дня. Конечно, сложно назвать это тяжёлым наказанием. Но для спортсмена и это было крайне неприятным моментом, сорвавшим, пусть и на время, тренировочный процесс.

Джервонта Дэвис Фото: Getty Images

Джервонта уже грозился завершить карьеру. И случилось это совсем недавно. В конце 2024 года Дэвис анонсировал уход из бокса. Причём сделал это максимально эмоционально: «С боксом будет покончено после этого года. Это всё мусор. Я ухожу. Я сыт по горло. Мне плевать на пояса. Я думаю о том, как забрать свои деньги и уйти. Хватит. Это уже не бокс. У меня есть дети. У меня только что родился сын. И я не хочу продолжать получать удары по голове».

Правда, сейчас поклонники таланта Танка уже успокоились. Сначала американец без каких-либо анонсов вернулся в бокс. А затем и вовсе сказал, что бой с Роучем не станет для него финальной точкой: «У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов».

Теперь в карьере Джервонты очередной важный вызов. Конечно, после последнего заявления Танка понятно, что завершать карьеру он пока не собирается. Но первое же поражение может заставить американскую суперзвезду вновь задуматься о прощании с боксом.