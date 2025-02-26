Бетербиев — это не точно. Изучаем всех, кого сватают в соперники Биволу

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой вновь продлился все 12 раундов. В итоге победа осталась за Биволом большинством судейских голосов.

Естественно, сразу после завершения боя пошли разговоры о трилогии. Счёт в противостоянии россиян – 1-1, поэтому третий поединок выглядит вполне реальной картиной. Вот только сам Бивол пока не спешит сосредоточиться на продолжении истории: «Помимо Канело, Артура Бетербиева и Дэвида Бенавидеса, я бы ещё упомянул Каллума Смита. Он тоже претендует на пояса. Турки Аль аш-Шейх спрашивал меня о потенциальном поединке в первом тяжёлом весе. Это тоже вариант».

Третий бой с Артуром Бетербиевым – вероятность 50%

Есть ощущение, что следующим соперником Бивола станет именно Бетербиев. Потому что если не сейчас, то, наверное, уже никогда. Артуру – 40 лет. И в таком возрасте максимально сложно проводить один топовый поединок за другим. Если же придётся ждать третьего боя с Дмитрием, то БТР может окончательно растерять кондиции. Даже по ходу второго поединка было видно, что после яркого всплеска Бетербиев ощутимо замедлился. И с возрастом его скорость, совершенно точно, будет лишь снижаться. Против порхающего Бивола это может быть губительно. Откладывать третий поединок нельзя – это очевидно. Кроме того, организовать трилогию и снять все вопросы хочет Турки Аль аш-Шейх. Поэтому у сторон не должно возникнуть особых трудностей с тем, чтобы подписать контракты и вновь выйти в ринг.

БОЙ АРТУР БЕТЕРБИЕВ — ДМИТРИЙ БИВОЛ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Поединок с Дэвидом Бенавидесом – вероятность 20%

Дэвид Бенавидес совершенно точно заждался своего шанса. И мучить его дальше становится попросту несправедливо. Профессиональный рекорд бойца – 30-0. Кроме того, с последними топовыми соперниками он разбирается без особых проблем. И Александра Гвоздика, и Дэвида Моррелла боксёр разбил единогласным решением судей. А записки рефери говорят о том, что никакой борьбы в ринге не было. Да, Бенавидес часто побеждает довольно прагматично. Но и про нокауты не забывает – их по ходу профессиональной карьеры было 24. Поэтому противостояние с неудобным американцем может стать классной проверкой на прочность для Бивола.

ДЭВИД БЕНАВИДЕС Фото: Steve Marcus/Getty Images

Переход в новый дивизион и бой с Джеем Опетайей – вероятность 15%

Сложным вызовом для Бивола может стать Джей Опетайя. А всё потому, что сопровождаться он будет переходом Дмитрия в новый дивизион. Турки прекрасно знает, зачем он подталкивает к этому россиянина. Шейх хочет сделать из него двойного абсолютного чемпиона, отправляет в поход за новыми поясами. Вот только 30-летний австралиец – совсем не подарок. 21 из 27 побед Опетайи были добыты нокаутами. А в Саудовской Аравии Джей выглядит практически неуязвимым. Он трижды выиграл досрочно, провёл в ринге всего лишь 23 раунда.

ДЖЕЙ ОПЕТАЙЯ Фото: Chris Hyde/Getty Images

Реванш с Саулем Альваресом – вероятность 10%

Второй поединок с Канело мог бы сделать наследие Бивола ещё более ярким. Первый бой с Саулем Альваресом был первым пиком карьеры Дмитрия. Поэтому россиянин вполне может быть заинтересован в реванше. Однако единственное, что хоть немного указывает на его реальность, это контракт Канело с Саудовской Аравией. Там вполне могут задуматься над возможностью такого противостояния. Сам же Сауль прекрасно понимает, что противостояние с таким классным Биволом, который расправился с Бетербиевым, может стать очередным провалом. И рисковать мексиканец вряд ли станет. Вероятно, он предпочтёт денежные вызовы.

САУЛЬ АЛЬВАРЕС Фото: Steve Marcus/Getty Images

Бой с Каллумом Смитом – вероятность 5%

Со спортивной точки зрения бой с Каллумом Смитом – неплохая опция. Британец славится неуступчивостью, имеет профессиональный рекорд 29-2. А главное – поражения пришлись на противостояния с супертопами. Сначала он уступил Канело, причём лишь решение судей. А с Артуром Бетербиевым Каллум выглядел достойно и был отправлен в нокаут лишь в седьмом раунде. Но с точки зрения афиши и статуса это противостояние вряд ли кого-то привлечёт. В Саудовской Аравии сейчас заинтересованы именно в том, чтобы делать события-конфетки. Такой поединок вряд ли соберёт полную арену и продаст платные трансляции.

КАЛЛУМ СМИТ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол победил и получил возможность выбрать один из нескольких путей. И каждый выглядит классно, способен вывести Дмитрия к величию. Есть ощущение, что совсем скоро в этот вопрос будет внесена ясность.