Анкалаев зарабатывает в разы меньше Перейры? Гонорары участников UFC 313

В ночь с 8 на 9 марта в США состоится долгожданный для российских любителей смешанных единоборств турнир UFC 313. В титульном поединке в полутяжёлом весе сойдутся действующий обладатель пояса и третий номер рейтинга P4P Алекс Перейра и российский боец Магомед Анкалаев.

Сага с поединком Перейры и Анкалаева наконец-то приближается к долгожданной развязке. Магомед уже долгое время является главным претендентом на пояс, но бразилец попросту игнорировал вызовы россиянина: в последнем бою, например, Алекс дрался с восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри.

Однако после победы Анкалаева над Александаром Ракичем у UFC просто не осталось вариантов, и Дана Уайт анонсировал поединок. Правда, назначил его в Рамадан.

«Понятия не имею, как долго велись переговоры с Анкалаевым насчёт титульника. Почему я заставил его драться в Рамадан? У нас очень много бойцов-мусульман. И что нам делать, если все они откажутся драться в определенный месяц? Как быть, если они чемпионы или претенденты? У нас есть расписание. Тебе дают шанс. Если хочешь им воспользоваться — пожалуйста, выходи и дерись», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Power Slap.

Тем не менее Магомеду предстоит провести, пожалуй, главный бой в карьере. Он же, к слову, должен стать самым прибыльным для Анкалаева. В титульных боях и чемпион, и претендент получают процент от продажи платных трансляций, что, конечно, серьёзно сказывается на итоговом гонораре. Эту тенденцию можно проследить на примере Умара Нурмагомедова, который в январе впервые принял участие в титульном бою против Мераба Двалишвили. За свой предпоследний бой против Кори Сэндхагена он получил около $ 460 тыс., в то время как бой с Двалишвили принёс ему $ 1,1 млн – несмотря на поражение.

Так что смело можно предположить, что и Анкалаев заработает свой первый миллион за один поединок. В своём последнем бою против Александара Ракича Магомед заработал $ 410 тыс., за нокаут в поединке с Джонни Уокером — $ 560 тыс. Но, конечно, противостояние с Перейрой принесёт российскому бойцу значительно больший гонорар.

Ну а Алекс Перейра является одним из самых высокооплачиваемых бойцов лиги и зарабатывает в разы больше россиянина. Бразилец получает $ 750 тыс. только за выход в октагон – больше стартовый гонорар только у Исраэля Адесаньи и Ислама Махачева, которые за появление в клетке получают $ 1 млн, ну и, конечно, у Джона Джонса, находящийся вне досягаемости – $ 3 млн за выход против Стипе Миочича. В последних боях против Иржи Прохазки и Халила Раунтри Поатан заработал $ 2,1 и $ 2,7 млн, а рекордный гонорар Алекса – $ 2,8 млн за победу над Джамалом Хиллом на UFC 300. Но вполне вероятно, что бой с Магомедом Анкалаевым станет самым прибыльным и для Перейры, ведь интерес к этому поединку колоссальный, отсюда и большее количество проданных трансляций.

Остальные участники UFC 313, конечно, уступят в гонорарах и Перейре, и Анкалаеву, так как на этом турнире будет только один титульный бой. В соглавном событии вечера должны были подраться Джастин Гэтжи и Дэн Хукер, однако последний слетел с боя из-за травмы, и в промоушене нашли замену в лице Рафаэля Физиева.

Гэтжи, кстати, зарабатывает на уровне чемпионов, если брать гарантированный гонорар. За выход в клетку он получает $ 500 тыс. — как, например, Мераб Двалишвили, владеющий поясом в легчайшем весе. А два последних поединка Хайлайта с Дастином Порье и Максом Холлоуэем были титульными, пусть и за пояс BMF — Гэтжи получал проценты с продажи платных трансляций и заработал $ 1,3 и $ 2,6 млн соответственно. Конечно, на предстоящем турнире получит меньше, так как лишился пояса, но точно не будет обделён.

Физиев зарабатывает гораздо меньше своего соперника. В первом их очном поединке разница в гонорарах была существенной — $ 1,2 млн у Гэтжи и $ 170 тыс. у Рафаэля. С учётом того, что Физиев идёт на серии из двух поражений, вряд ли в этот раз картина в финансовом плане будет сильно отличаться.

В остальных парах никто особо не будет выделяться по части гонораров. Рейтинговых бойцов на турнире не так много, ну а, соответственно, все остальные, за редким исключением, будут получать базовые для бойцов UFC оклады, которые в сумме с бонусами могут принести порядка $ 100 тыс. Поэтому, конечно, и внимание будет приковано к главному бою, и его участники заработают на двоих как все остальные бойцы главного карда.