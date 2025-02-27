Подарок для Атамана. Почему у Физиева хорошие шансы на апсет с Гэтжи

В начале этого года было объявлено, что бой Джастина Гэтжи и Дэна Хукера станет соглавным событием турнира UFC 313, который пройдёт в ночь на 9 марта. Это был гарантированный banger, после которого один из бойцов должен отправиться в больницу. Возможно, даже оба. Но за две недели до ивента Хукер сломал руку и выбыл из поединка, а Гэтжи отказался сниматься с турнира и попросил UFC найти замену.

Первым вызвался Рафаэль Физиев, который получил травму в сентябре 2023 года и с тех пор простаивал. В последние месяцы Атаман настойчиво просил себе новый бой, однако, по его признанию, все соперники отказывались. Помимо Физиева, желание биться с Гэтжи обозначили Матеуш Гамрот и Ренато Мойкано, но в итоге заменой стал именно Рафаэль, а бой из пятираундового превратился в трёхраундовый.

«Арман и Оливейра по понятным причинам отказались от боя. Холлоуэй и Порье по понятным причинам отказались от боя. Когда они позвонили Мойкано, он отказался от боя. Респект Физиеву, что летит через весь мир, чтобы подраться со мной. Этот бой большой риск для меня — принять реванш против элитного ударника. Но вся наша жизнь — это приключение. Лучшее шоу на земле состоится 8 марта на UFC 313», — отдал Гэтжи должное сопернику.

Физиев сейчас занимает 11-е место в рейтинге. Два года назад он уже проиграл Гэтжи решением большинства судей, а потом потерпел неудачу в бою с Гамротом из-за травмы колена. Реванш с Джастином — настоящий подарок для Атамана. Будучи бойцом с простоем, на серии из двух поражений и за пределами топовой десятки, получить бой с Гэтжи — большая удача. Во-первых, это шикарный шанс запрыгнуть в титульную гонку, где сейчас дикий застой и любое новое имя поможет ситуации. Во-вторых, Рафаэль лишний раз продемонстрировал лояльность организации. Не стал в итоге просить промежуточный вес, как Царукян, и спас соглавное событие ивента.

Рафаэль Физиев Фото: Chris Unger/Getty Images

Какие шансы у Физиева сотворить апсет? На самом деле, достаточно неплохие, даже несмотря на короткое уведомление. Рафаэль давно тренируется, и специальной подготовки к сопернику ему не требуется. Гэтжи мало того, что стилистически удобен (ударник, не будет ставить на борьбу), так ещё и достаточно хорошо знаком Физиеву. Первый бой состоялся не так давно, и в целом Рафаэль тогда проявил себя достаточно неплохо. Просто в какой-то момент у Джастина Гэтжи прорезался джеб, и он переключил тумблер с «дикой рубки» на «тактически грамотный бой».

Тем не менее даже обновлённая версия Джастина совсем не совершенна, что показал Макс Холлоуэй весной 2024 года. Гаваец тогда успешно велосипедил, не позволял Гэтжи сближаться, набрасывал кики, в том числе жёсткие сайд-кики в колено. Физиев как ударник высокого уровня вполне может реализовать похожий геймплан, а бьёт Атаман даже пожёстче, в чём у Гэтжи была возможность убедиться самостоятельно. Плюс Джастин идёт после очень жёсткого поражения нокаутом, можно только догадываться, сказалось ли это на его способности держать удар и хватило ли ему времени восстановиться.

Гэтжи, безусловно, опытнее, у него есть навыки, за счёт которых он до сих пор в топ-3, но у Физиева тут действительно есть шансы на апсет и прыжок в пятёрку сильнейших бойцов рейтинга. В обычной ситуации Рафаэлю светил бы максимум бой с Бенеилом Дариушем, а тут получился подарок, пускай и в виде очень жёсткого, но при этом относительно удобного бойца.

Всё упирается в то, каким Физиев вернётся после простоя. Если его форма в порядке, то Гэтжи ждёт очень тяжёлый вечер, где вполне вероятно очередное поражение.