На Яна нарывается идеальный соперник. Сехудо — последняя ступенька к титульнику

Пётр Ян – один из самых популярных российских бойцов UFC. И его карьера всё больше напоминает американские горки. Сначала был чемпионский титул, затем – провальнейший отрезок. И вот Беспощадный вновь переживает хорошие времена. Он последовательно разобрал на части Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду.

Конечно, было довольно непросто – оба раза всё закончилось единогласным судейским решением. Но можно констатировать, что Ян вернулся в чемпионскую гонку. Правда, пока не совсем понятно, когда Пётр вновь выйдет в октагон. Сам россиянин заявил, что готов провести поединок в мае или июне. И есть отличная кандидатура – соперник, который бросил вызов сам.

Выйти на поединок с российским бойцом очень хочет Генри Сехудо. На минувших выходных он потерпел поражение техническим судейским решением от китайца Ядонга. Сонг попал оппоненту в глаз, после чего поединок был остановлен. Любопытно, что вместо реванша Генри наметил новую цель. Сначала рассказал об этом в подкасте, а затем и вовсе бросил вызов на русском языке: «Я бы с удовольствием провёл бой с Яном, но не знаю, какова позиция UFC. Они, вероятно, злятся на меня. Возможно, Дана Уайт думает, что я слился, и Хантер Кэмпбелл тоже так считает. Я бы, конечно, был счастлив иметь один глаз и растить своих детей, но, чёрт возьми, лучше иметь два, чем один, понимаете? Поэтому я не возражаю, что бой был остановлен».

Генри Сехудо бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе «Эй, Пётр. Давай по-русски. Я Генри Сехудо − двойной чемпион UFC, олимпийский чемпион. Я тебя порву».

Петру совершенно точно стоит попытаться воспользоваться такой возможностью. Пока слабо верится, что в UFC отдадут титульник именно россиянину. Скорее всего, Мераб Двалишвили будет защищать свой чемпионский пояс против Шона О’Мэлли. А в это время Беспощадному стоит добавить ещё одну победу в послужной список. И Сехудо на данный момент кажется идеальным вариантом, чтобы сделать важнейший шаг к титульному противостоянию. Если Ян выйдет на серию из трёх побед, он совершенно точно станет одним из главных претендентов. Такое преображение Петра не смогут игнорировать боссы лучшей лиги на планете.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Сехудо – бывший чемпион организации и опасный соперник. Однако прямо сейчас он находится в серьёзнейшем кризисе. Генри потерпел три поражения подряд, выглядит опустошённым. Причём каждая новая неудача давалась всё больнее. Сначала был довольно неплохой поединок с Алджамейном Стерлингом с раздельным судейским решением. Затем – единогласный вердикт в битве с Мерабом Двалишвили. А теперь – поражение техническим решением, которое вполне можно считать не самым справедливым, с учётом обстоятельств. 38-летний американец далёк от своих оптимальных физических и моральных кондиций. И этим стоит воспользоваться.

Генри – крутой боец с шикарным послужным списком. Однако сейчас он стал главной целью для всех других представителей дивизиона. Конечно, девятое место в рейтинге легчайшего веса – не лучший показатель. Но за Сехудо будет говорить не эта позиция, а наследие, которое он успел сколотить в UFC. Американец сам напрашивается на битву с россиянином. И такой вызов просто необходимо принять.