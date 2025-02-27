Самый долгожданный титульник. Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева

Дата и время турнира UFC 313
В ночь с 8 на 9 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США, состоится турнир UFC 313: главным событием вечера станет поединок, в котором сойдутся Алекс Перейра и Магомед Анкалаев — бой начнётся в 07:30 мск.
В соглавном событии вечера будут драться Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Представитель Азербайджана выходит в октагон на коротком уведомлении. Изначально соперником американца должен был стать Дэн Хукер. Но в итоге он был вынужден сняться из-за травмы.
Также на турнире выступит россиянин Ризван Куниев. Его соперником станет опытный американец Кёртис Блэйдс. Очередной поединок проведёт Армен Петросян, который сразится с Брунно Феррейрой.
Прямая трансляция UFC 313
Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 313
Основной кард
- Алекс Перейра – Магомед Анкалаев;
- Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев;
- Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
- Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
- Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Прелимы
- Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
- Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
- Брунно Феррейра – Армен Петросян;
- Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда.
Ранние прелимы
- Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
- Джордан Сантос – Осман Диас.
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Прогноз на бои турнира UFC 313
Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович дал прогноз на поединок Магомеда Анкалаева и действующего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры.
«Анкалаеву нельзя драться с Перейрой так же, как он это делал в бою с Ракичем. Магомед должен включить все свои борцовские навыки, чтобы Алекс устал и у него затекли руки, после чего уже можно начинать драться с ним в стойке. Но если он сразу решит подраться с ним в стойке, подобно кикбоксёру, то он быстро проиграет», — приводит слова Блаховича MMA Junkie.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье также дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка.
«Алекс явный фаворит в этом бою. Я больше не куплюсь на то, что у него мало опыта, и даже не буду говорить про его низкий борцовский навык. С меня хватит, я больше не намерен допускать недооценку Алекса! Он много раз доказывал, что его работа в клетке — верная. Он уже стал одним из величайших бойцов всех времён — и докажет это снова», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.