Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: когда бой, дата и время, где смотреть онлайн, ММА 9 марта 2025, UFC 313

Самый долгожданный титульник. Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева
Сергей Сорокин
Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева
Аудио-версия:
Комментарии
UFC 313 — определяющий момент для карьеры Магомеда.

Дата и время турнира UFC 313

В ночь с 8 на 9 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США, состоится турнир UFC 313: главным событием вечера станет поединок, в котором сойдутся Алекс Перейра и Магомед Анкалаев — бой начнётся в 07:30 мск.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

В соглавном событии вечера будут драться Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Представитель Азербайджана выходит в октагон на коротком уведомлении. Изначально соперником американца должен был стать Дэн Хукер. Но в итоге он был вынужден сняться из-за травмы.

Также на турнире выступит россиянин Ризван Куниев. Его соперником станет опытный американец Кёртис Блэйдс. Очередной поединок проведёт Армен Петросян, который сразится с Брунно Феррейрой.

Прямая трансляция UFC 313

Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 313

Основной кард

Прелимы

  • Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
  • Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
  • Брунно Феррейра – Армен Петросян;
  • Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда.

Ранние прелимы

  • Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
  • Джордан Сантос – Осман Диас.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
Разъезды по континентам и концертам. Перейра вообще готовится к Анкалаеву? Разъезды по континентам и концертам. Перейра вообще готовится к Анкалаеву?
Боец, никогда не получавший подарков от UFC. Изучаем извилистый путь Анкалаева Боец, никогда не получавший подарков от UFC. Изучаем извилистый путь Анкалаева
Анкалаев зарабатывает в разы меньше Перейры? Гонорары участников UFC 313 Анкалаев зарабатывает в разы меньше Перейры? Гонорары участников UFC 313

Прогноз на бои турнира UFC 313

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович дал прогноз на поединок Магомеда Анкалаева и действующего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры.

«Анкалаеву нельзя драться с Перейрой так же, как он это делал в бою с Ракичем. Магомед должен включить все свои борцовские навыки, чтобы Алекс устал и у него затекли руки, после чего уже можно начинать драться с ним в стойке. Но если он сразу решит подраться с ним в стойке, подобно кикбоксёру, то он быстро проиграет», — приводит слова Блаховича MMA Junkie.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье также дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка.

«Алекс явный фаворит в этом бою. Я больше не куплюсь на то, что у него мало опыта, и даже не буду говорить про его низкий борцовский навык. С меня хватит, я больше не намерен допускать недооценку Алекса! Он много раз доказывал, что его работа в клетке — верная. Он уже стал одним из величайших бойцов всех времён — и докажет это снова», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android