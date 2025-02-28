Кто и что решает в современном боксе. Полный список главных промоутеров

В последние несколько лет профессиональный бокс переходит под тотальный контроль Саудовской Аравии. Шейхи в погоне за развитием туризма в стране привлекают под эгиду Riyadh Season лучших боксёров мира, проводят супербои, а Турки Аль аш-Шейх всем этим заправляет. И скоро к этому всему подключится Дана Уайт, обещающий создание принципиально новой боксёрской лиги. Для бокса это, безусловно, хорошо, потому что вместо муторных переговоров между промоутерами и кучи слухов мы получаем реальные поединки. Но всё это возможно исключительно в рамках сотрудничества с большими промоутерскими компаниями, которые заправляют делами в современном боксе.

Раньше главным лицом в мире промоутеров был, безусловно, легендарный Дон Кинг, через которого проходили главные тяжеловесы в истории. «Триллер в Маниле» и «Грохот в джунглях» — его работа. Через него прошли самые выдающиеся боксёры эпохи: Мохаммед Али, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман, Джо Фрейзер. Впечатляющий список. Правда, сейчас Дон Кинг уже не тот, что прежде, и его влияние не столь велико. Поэтому заправляют в профессиональном боксе сейчас другие промоутеры и их компании.

Дон Кинг Фото: Drew Angerer/Getty Images

Top Rank

В мире боксёрских промоутерских компаний есть три кита. Один из них — Top Rank, которой заведует Боб Арум. Ему уже 93 года, а он всё ещё посещает ивенты на разных концах планеты и активно участвует во всех мероприятиях. Начал Арум свою деятельность в боксе в 1973 году. В активе Top Rank такие легендарные поединки, как Марвин Хаглер — Шугар Рэй Леонард, Мэнни Пакьяо — Оскар де ла Хойя, Мохаммед Али — Джо Фрейзер 2. Аруму удалось поработать едва ли не со всеми топовыми боксёрами разных поколений. Сейчас дела Top Rank не так блистательны, были в своё время скандалы с попыткой подкупа IBF, чтобы устроить нужный бой, были конфликты с топовыми бойцами. Например, Теренс Кроуфорд был недоволен своими гонорарами и ушёл к другому промоутеру. А не так давно от Арума ускользнул ещё и Шакур Стивенсон.

Но даже не в лучшей форме Top Rank остаётся одной из крупнейших боксёрских компаний. Сейчас Арум продолжает работать с Наоей Иноуэ, Тайсоном Фьюри (неизвестно, вернётся ли он), Теофимо Лопесом, Жанибеком Алимханулы, Артуром Бетербиевым, Василием Ломаченко, Кейшоном Дэвисом, Джорджем Камбососом, Робейси Рамиресом и другими.

Matchroom Boxing

Matchroom Boxing — та самая компания, которая потеснила Боба Арума с лидерских позиций. Делами тут управляет Эдди Хирн, принявший бразды правления от своего отца Барри Хирна. Главный успех Matchroom Boxing — подписание Энтони Джошуа, когда он только перешёл в профессионалы. Хирн быстро довёл восходящую звезду до титула. Самые большие бои с участием Эй Джея, включая реванш с Энди Руисом и поединки с Владимиром Кличко и Александром Усиком, организовывал Хирн.

Но не Джошуа единым. Дмитрий Бивол, Шакур Стивенсон, Джей Опетайя, Джесси Родригес, Филип Хргович, Каллум Смит, Конор Бенн, Эбани Бриджес — такие звёздные боксёры сотрудничают с Хирном. А с учётом того, что Matchroom Boxing практикует краткосрочные контракты, то в своё время Эдди удалось поработать ещё и с Саулем Альваресом (бой Канело с Биволом тоже устроил Хирн), Александром Усиком, Геннадием Головкиным и другими. И нельзя не отметить, что Хирн тесно общается с Турки Аль аш-Шейхом, что тоже благоприятно влияет на рост Matchroom Boxing.

Premier Boxing Champions (PBC)

Основателя PBC Эла Хеймона часто называют серым кардиналом мира бокса. Он всегда старается держаться в тени, вообще официально является не промоутером, а только советником, но при этом де-факто именно он стоит за деятельностью PBC. Последний большой бой, который был устроен Хеймоном — битва между Теренсом Кроуфордом и Эрроллом Спенсом. Но это было разовое сотрудничество с Теренсом. Из других крупных событий, устроенных Хеймоном, можно вспомнить бой Пакьяо с Флойдом Мейвезером. Также PBC сотрудничали с Саулем Альваресом (контракт на три боя уже истёк).

Сейчас главная звезда под крылом Эла — Джервонта Дэвис, который разругался с Флойдом Мейвезером и ушёл в PBC. Хеймон, в отличие от других промоутеров, делает ставку сугубо на американский рынок. Поэтому мы не видим того же Джервонту в шоу Riyadh Season. Другие боксёры, с которыми работает PBC: братья Чарло, Тимофей Цзю, Роландо Ромеро, Эррол Спенс, Джарон Эннис, Матиас Субриэль. Раньше в этот список входили ещё и Деонтей Уайлдер с Дэвидом Бенавидесом. В прошлом году PBC заключили сделку с Amazon Prime Video и продвигают свои шоу через эту платформу.

Джервонта Дэвис Фото: Getty Images

Queensberry Promotions

Если выше были как раз те самые три кита промоутерского бизнеса в боксе, то здесь мы переходим к чуть менее авторитетным компаниям. Queensberry Promotions в своё время лидировали на британском рынке, пока их не опередил Эдди Хирн. Несмотря на это, Фрэнк Уоррен, глава Queensberry Promotions, остаётся достаточно большой фигурой в профессиональном боксе. В своё время Уоррен сделал звездой Насима Хамеда. А сейчас у его компании на контракте не так много звёзд. Самые выделяющиеся это Чжан Чжилэй, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Мозес Итаума, Ник Болл, Энтони Ярд. Ну и сопромоутерство Тайсона Фьюри в дуэте с Top Rank, но Цыганский король, как мы помним, сейчас находится в статусе «завершил карьеру».

Golden Boy Promotions

Промоутерская компания Оскара де ла Хойи, основанная в 2002 году. В своё время оттуда со скандалом ушёл генеральный директор Ричард Шефер, который увёл из компании главных звёзд в руки Элу Хеймону и PBC. Это не смутило де ла Хойю, и он «вырастил» у себя одну из самых крупных звёзд бокса — Канело. Сауль Альварес стал суперзвездой именно с Golden Boy Promotions и покинул компанию в 2020 году. В своё время де ла Хойя также работал с Деонтеем Уайлдером и, по сути, запустил его большую карьеру. Сейчас у Golden Boy Promotions тоже есть несколько именитых боксёров. В первую очередь Райан Гарсия, у которого сложные отношения с промоутерами. А ещё есть Верджил Ортис, Хильберто Рамирес, Хайме Мунгия, Уильям Сепеда, Марлен Эспарза.

Boxxer

Boxxer – довольно молодая компания, работающая с 2018 года. Основной рынок для Бена Шалома и его команды — Великобритания. Boxxer ещё не успела отметиться какими-то знаковыми турнирами, но на контракте с компанией сейчас перспективные Мартин Баколе, Лоуренс Околи, Джошуа Буатси, Бен Уиттакер, Крис Биллам-Смит, Крис Юбэнк-младший, Хьюи Фьюри, Кларисса Шилдс. В будущем эта компания должна прогрессировать.

Most Valuable Promotions

Бонусом включим в список промоутерскую компанию Джейка Пола Most Valuable Promotions. Джейк по-прежнему не воспринимается многими в качестве боксёра, но при этом его бои собирают огромные деньги и просмотры. Это уже неплохой показатель. Кроме самого Пола и его боёв со звёздами прошлого, у Most Valuable Promotions можно отметить только Аманду Серрано (сопромоутерство). Но тем не менее в будущем к компании Джейка могут присоединиться многие боксёры.

Джейк Пол Фото: Getty Images

Безусловно, это далеко не полный список промоутерских компаний, существующих в профессиональном боксе, но именно они являются самыми большими игроками на этой площадке. Есть Лу Дибелла (DiBella Entertainment), Калле Зауэрланд (Sauerkand Promotion), Ричард Шефер (Probellum), Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing), Флойд Мейвезер (Mayweather Promotions) и другие. Они тоже устраивают бои, но зачастую просто поставляют звёзд для более крупных компаний и сотрудничают с ними. Хотя, безусловно, у них есть свои топы тоже. Левковиц, например, работает с Дэвидом Бенавидесом, а Шафер с Реджисом Прогрейсом и Баду Джеком.

А часто бывает так, что топовые боксёры начинают самостоятельно вести свои дела. Яркие примеры — Теренс Кроуфорд и Канело.

В России можно выделить RCC Promotions и его руководителя Германа Титова. Магомед Курбанов, Заур Абдуллаев, Евгений Тищенко — пожалуй, самые большие имена на данный момент. Перспективы у RCC Promotions есть, и они проводят хорошую работу в России.