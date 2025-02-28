«Пил корвалол, хлестало давление». Разговор с катменом, оберегающим руки и лицо Бивола

22 февраля в Эр-Рияде состоялся грандиозный по своим масштабам вечер профессионального бокса, где в главном событии Дмитрий Бивол победил большинством судейских голосов Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. В углу Бивола по традиции находился и Дмитрий Лучников — самый известный российский катмен, который тейпировал Дмитрия и следил за рассечениями во время поединка. Мы поговорили с Лучниковым обо всём, что окружало этот поединок.

— Расскажи, как в целом проходило время перед реваншем в Эр-Рияде? Чувствовалось ли какое-то напряжение?

— Чувствовался огромный интерес у публики, зрителей. Чувствовалось мировое внимание, которое касалось каждого члена команды, в том числе и меня. Мне звонили и писали знакомые, которых я очень давно не слышал, и все они интересовались разными моментами и деталями, просили передать какие-то слова Биволу.

Был интересный случай перед боем — буквально за три часа до него. Когда мы уже собирались выезжать на арену, мне начал пробиваться во всех социальных сетях и названивать какой-то неизвестный номер. В итоге выяснилось, что это был один и тот же человек.

Обычно в день боя я вообще отключаюсь от всего, и у меня режим тишины — я ни с кем не связываюсь по телефону, но здесь человек был очень настойчив. И мне пришлось переслушать все его сообщения и связаться с ним. В итоге он предложил следующее: «Слушай, тут один человек прилетел из Киргизии, и привёз картину, которая была уникально сшита для Бивола! Выйди из раздевалки и забери её, пожалуйста, а лучше чтобы Дима сам подошёл и забрал».

Я же в это время собирал свой катменский инвентарь: в четвёртый или пятый раз проверял, всё ли у меня есть. Я немного не выдержал и сказал ему: «А что будет, если я вот сейчас что-то забуду из-за всего этого? Нам же на работу сейчас идти! Какие картины? Нужно было раньше договориться об этом с менеджером». Напряжение, в общем, было, и подобных моментов много. Люди просто не понимают, почему ты не можешь расслабиться и насладиться происходящим вокруг.

Я очень переживал в этот день, словно вернулся лет на 15 назад. Но такие моменты меня заряжают силами, и я словно перезагружаюсь в рабочем процессе.

Дмитрий Лучников Фото: из личного архива Дмитрия Лучникова

— Конкретно по бою. Ты наблюдал его из угла Бивола. Какие остались впечатления?

— Я считаю, этот поединок – один из интереснейших из увиденных мной вживую, как минимум в топ-10. Я работал в углу Ломаченко, Усика, Поветкина, когда тот на 100-тысячной арене боксировал с Джошуа. Ковалёв — Канело, Бивол — Баррера в «Madison Square Garden»… В моей карьере наберётся очень много крутых боёв, но именно эти два поединка Бетербиева и Бивола я считаю эталоном бокса, эталоном двух разных стилей.

Ситуация после первого боя мне как раз показала, что у людей разное восприятие профессионального бокса. Я это знал, но здесь всё стало ещё очевиднее, когда увидел, как появились массовые разногласия между фанатами. Кто-то решил, что судейское решение было несправедливым, кто-то говорил наоборот – что всё верно, а кто-то видел ничью.

Во втором бою, конечно, уже Дима был намного быстрее, активнее, просто на две головы выше — это моё личное субъективное мнение. Один пожилой комментатор, в прошлом боксёр, сравнил Бивола с легендарным Шугаром Рэем Леонардом и назвал его бокс настоящей классикой, и я с ним соглашусь.

— Что думаешь по поводу трилогии между Биволом и Бетербиевым? Какой ты видишь картину третьего боя?

— Думаю, это хорошая идея, если на это будет политическая воля организаторов. И самое главное — это желание боксёров. Мы знаем, что Артур хочет третьего боя, а Дима сказал, что не посмеет отказать в третьем поединке Артуру, потому что тот ему предоставлял реванш.

Я вообще не знаю, бывали в истории такие трилогии за абсолютное чемпионство или нет? Насколько я знаю, не было. А здесь два российских боксёра после двух поединков за абсолютное чемпионство сразятся в третьем, где на кону снова может стоять титул абсолютного чемпиона мира — это просто легендарное событие в мире бокса, которое останется в веках. Я, конечно, только за.

Мне кажется, всё будет как во втором бою. Если Дима пройдёт подготовку так же, как и сейчас, то он всё будет контролировать в ринге, а у Артура не будет возможности ударить и удержать удобную для него дистанцию. Я отработал два боя в углу Бивола и понял, что контроль дистанции играет самую главную роль. Но в любом случае будет снова интересно посмотреть, какую схему подберёт Артур на третий бой, потому что они непростые ребята.

— Умар Кремлёв заявил о желании организовать третий бой Бивола и Бетербиева в Москве. Что думаешь по этому поводу?

— Зрители будут не просто рады, а счастливы попасть на такое мероприятие. Это было бы здорово – увидеть подобное в Москве. Если будет такая возможность и они смогут договориться между собой – будет очень круто!

— Ты уже долгое время работаешь с Биволом. Какие были эмоции у команды за кулисами после реванша – по сравнению с первым боем?

— В первом бою все были более собранными и сконцентрированными. Помню, как у меня два дня болела голова, и я пил какой-то корвалол. Понимал, что у меня хлещет давление от концентрации, потому что знал – если что-нибудь произойдёт с тейпом или я не справлюсь с каким-то рассечением, то всё может плохо закончиться, и я испытал волнение, которого давно не испытывал.

Перед вторым боем все были меньше взволнованны, мне кажется, и мы спокойно смотрели поединок Исраила Мадримова все вместе, где-то шутили, про кино какое-то поговорили, вспоминали какие-то случаи из жизни и рассказывали анекдоты.

Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2 Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

Я думаю, в этот раз были совершенно другие обстановка и атмосфера. Какие именно? Сложно описать одним или двумя словами. Мне кажется, люди просто сделали выводы после первого боя и поняли, что не надо слишком много думать об этом всём, а нужно немного отвлечься. Лично я отвлекался от всего, вспоминая свои первые шаги в боксе, когда приезжал в другие города и встречал единомышленников, которые были мне рады. Мы просто проводили круто время и не зарабатывали на этом. Это были времена, когда мы, получая те гонорары, оставляли их в тех же городах, где проводились мероприятия.

Сейчас уже понятно, что все повзрослели и у всех появились семьи, потребности, но именно мысли о том, как всё начиналось, помогли мне убрать головную боль.

— Что думаешь по поводу возможного реванша Бивола с Канело? Интересен ли тебе как фанату бокса второй бой этих боксёров?

— Я думаю, это очень хороший бой в коммерческом плане, и, возможно, его было бы неплохо провести до трилогии с Бетербиевым. Но у меня он, например, вызывает меньше интереса, чем третий бой Бивола с Бетербиевым. Да и это бокс, здесь всякое может быть, поэтому мы не знаем, чем бы это могло закончиться.

Мне почему-то кажется, что широкой зрительской аудитории будет интересен бой Бивола с Канело, хотя по спортивной составляющей мы всё увидели в первом поединке. Дима невероятно прошёл Альвареса, и благодаря тому бою Бивола полюбили огромные массы ценителей бокса. Те, кто не знал и не видел Дмитрия до боя с Канело, стали следить за ним — и он стал очень популярным боксёром. Поэтому, мне кажется, второй бой имеет место быть.