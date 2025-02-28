Перейра — олицетворение идеальных ММА. Его не зря раскручивает UFC

В ночь с 8 на 9 марта в США пройдёт масштабный турнир UFC 313: в главном бою чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра проведёт защиту пояса против российского бойца Магомеда Анкалаева, начало в боя — в 7:30 мск.

Имя : Алекс Перейра

: Алекс Перейра Дата рождения : 7 июля 1987 года

: 7 июля 1987 года Место рождения : Сан-Паулу, Бразилия

: Сан-Паулу, Бразилия Рост : 193 см

: 193 см Размах рук : 200 см

: 200 см Рекорд : 14-2

: 14-2 Весовая категория : полутяжёлая

: полутяжёлая Место в дивизионе: чемпион

Алекс Перейра – уникальный боец смешанных единоборств. В ММА бразилец мог и вовсе не оказаться. Поатан начинал с кикбоксинга, занятия которым помогали ему бороться с алкогольной зависимостью. В кикбоксинге Перейра завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях сильнейшей лиги мира – Glory – и дважды побеждал Исраэля Адесанью. К слову, именно благодаря Иззи бразилец решил перейти в смешанные единоборства.

«Он в прошлом говорил в интервью, что я просто парень, который торчит в баре, и это так мотивировало меня. Он заставил меня вылезти из бара и оказаться здесь сегодня», — сказал Алекс Перейра.

Алекс Перейра Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Так топовый кикбоксёр оказался в ММА и… проиграл первый бой удушающим приёмом никому не известному парню. Поатан не опустил руки, одержал три победы и со скромным рекордом 3-1 попал в UFC. Конечно, было понятно, что Перейру будут вести к продолжению истории с Иззи, и надо сказать, что вели его очень грамотно и быстро. Всего с тремя победами в промоушене и общим рекордом 6-1 Поатан вышел на бой с Адесаньей и нокаутировал его, став новым чемпионом в среднем весе. Позже Иззи взял реванш, после чего Перейра перебрался в полутяжёлый вес и стал его настоящим королём. Пять боёв, пять побед, четыре из них – нокаутами.

Можно много рассуждать о том, что Перейру действительно очень грамотно вели в промоушене, что во многом дают бразильцу удобных соперников. Но это не должно никак умалять заслуг самого Алекса. Парень, который пришёл из другого вида спорта и который никогда толком не боролся, стал одним из самых доминирующих чемпионов в лучшей лиге мира. Перейру ведь не просто так обожают и ценят в UFC.

В первую очередь нужно отметить его яркий стиль, который Алекс принёс из кикбоксинга. Бразилец постоянно прессингует соперников, работает в стойке, имеет в арсенале самые разнообразные кики, а лоу-кики Перейры вызывают боль даже через экран. Ну а про динамит в руках и говорить не стоит: хуки Алекса, особенно левый – это его главное оружие, от которого слегли многие его соперники. Зрелищный боец, закатывающий рубку в каждом своём поединке – это то, что нужно зрителям, бои Перейры вызывают большой ажиотаж, что не может не нравиться боссам UFC.

Сюда же добавим, что Перейра – «сумасшедший» боец в хорошем смысле этого слова. Алексу предстоит четвёртая защита пояса меньше чем за один календарный год – кто ещё может похвастаться такой активностью? Бразилец никогда не отказывает UFC, выручал промоушен, за полгода трижды возглавил крупные номерные турниры, в том числе и UFC 300, выходил на бой со сломанным мизинцем – это вполне объясняет, почему к Перейре так лоялен Дана Уайт.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ну и харизма бразильца – это тоже немаловажный аспект, в котором он, например, точно превосходит того же Анкалаева. Алекс не делает ничего сверхъестественного, но его «Шама», каменное лицо, воображаемый лук перед выходом в клетку, национальные костюмы – всё это сформировало образ брутального бойца наподобие старой школы.

Многие могут сказать, что у Перейры нет борьбы, а значит, он далеко не идеальный боец. В этом есть доля правды, но Алекс прекрасно справляется и без борьбы. Борьба, например, не помогла тому же Блаховичу победить бразильца: да, Ян переводил Перейру, пытался выйти на приём, однако это не принесло ему результата – поляк быстро устал бороться с таким огромным соперником. С тех пор Алекс добавил в защите от тейкдаунов, потому что тренируется вместе с Гловером Тейшейрой, а большего Перейре и не нужно: главное – избежать партера, а в стойке ему равных нет.

Сейчас Перейре 37 лет, с рекордом 14-2 и 9-1 в UFC Алекс выходит на четвёртую защиту чемпионского пояса в полутяжёлом весе. Победа над Магомедом закроет все вопросы о величии бразильца и позволит думать о денежных боях и переходе в тяжёлый вес. Но, конечно, победу эту нужно ещё добыть – поединок с Анкалаевым будет одним из самых сложных вызовов в карьере.