Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: Танк расправится с жертвой и получит супербой? LIVE

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В ночь на 2 марта в Нью-Йорке состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Турнир начнётся в 2:00 мск, главный бой вечера — не ранее 6:30.
Также в рамках ивента пройдут ещё два титульных противостояния. За пояс WBA в первом полусреднем весе сойдутся Хосе Валенсуэла и Гэри Антуанн Расселл. А за титул WBC в этом же дивизионе будут биться Альберто Пуэльо и Сандор Мартин.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⚖️ Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч прошли взвешивание
Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:
Джервонта Дэвис — 60,7 кг;
Ламонт Роуч — 61,2 кг.
⚔️ Тренер Джервонты Дэвиса объяснил, почему в соперники был выбран Ламонт Роуч
Тренер чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд объяснил, почему в соперники для их бойца был выбран обладатель титула WBA во втором полулёгком весе Ламонт Роуч.
«Многие задают вопрос, почему мы выбрали именно Роуча, ведь он малоизвестен публике. Но Джервонта и Ламонт хорошо знают друг друга с давних пор. У них с Роучем были неоднократные стычки и тому подобное. Это будет довольно интересный бой, потому что Роуч приходит именно драться. Я думаю, это отличный бой. Этот поединок точно понравится зрителям», — приводит слова Форда Boxingnews24.
🤔 Логан Пол: Джервонта, мне плевать, насколько ты хорош. Я бы вырубил тебя к чёрту
29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол обратился с дерзким посланием к чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе непобеждённому соотечественнику Джервонте Дэвису.
«К сожалению, размер имеет значение. Мне плевать, насколько ты хорош, поскольку размер имеет значение. Я понял это, когда дрался с Флойдом Мейвезером-младшим. Поэтому просто вырубил бы к чёрту Джервонту. Этот парень отличный боец, но послушай меня — оставайся в своей весовой», — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.
😕 Турки Аль аш-Шейх был заинтересован в организации боя Джервонты со Стивенсоном
Главный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейх сообщил порталу Brunch Boxing, что был заинтересован в организации боя между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем титула WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном, но утверждает, что Дэвис «не хочет» этого боя.
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«Я снова обложу налогом эту задницу. Скажите им, ребята, чтобы дали мне $ 150 млн. Когда увижу сумку с деньгами, тогда буду драться», — сказал Дэвис на YouTube-канале Fight Hub TV.
😳 Джервонта Дэвис готов провести бой с Джейком Полом
«Да, я бы подрался с Джейком. Я бы сделал это ради денег. Провёл бы бой в 86 кг. Или в 89 кг, или в 91 кг. Нет, давай лучше в 88 кг», — приводит слова Дэвиса портал Happy Punch на своей странице в социальных сетях.
Где смотреть турнир с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Ивент покажут на платформе Amazon Prime Video. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
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«Я единственный боец, которого вы хотите видеть на ринге вместе со всеми. Не имеет значения вес! Как, чёрт возьми, это возможно?» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.
Дата и время турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Боксёрский вечер состоится в ночь на 2 марта в Нью-Йорке на арене «Barclays Center». Начало турнира запланировано на 2:00 по московскому времени. Главный бой стартует примерно после 6:30.
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«У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов», — приводит слова Дэвиса издание Marca.
Полный кард турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
- Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч;
- Хосе Валенсуэла — Гэрри Антуан Расселл;
- Альберто Пуэльо — Сандор Мартин;
- Йоэнис Тельес — Джулиан Уильямс;
- Джарретт Хард — Йоан Гонсалес;
- Алекс Дилманьяни — Джонатан Лопес.