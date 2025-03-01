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Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч, 2 марта 2025 года, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время боя, лайв, полный кард, live

Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: Танк расправится с жертвой и получит супербой? LIVE
Сергей Сорокин
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Комментарии
Кард турнира изобилует яркими поединками.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 2 марта в Нью-Йорке состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Турнир начнётся в 2:00 мск, главный бой вечера — не ранее 6:30.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джервонта Дэвис
Не началось
Ламонт Роуч

Также в рамках ивента пройдут ещё два титульных противостояния. За пояс WBA в первом полусреднем весе сойдутся Хосе Валенсуэла и Гэри Антуанн Расселл. А за титул WBC в этом же дивизионе будут биться Альберто Пуэльо и Сандор Мартин.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч Дата и время турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч Полный кард турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Live Сергей Сорокин

⚖️ Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч прошли взвешивание

Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Джервонта Дэвис — 60,7 кг;
Ламонт Роуч — 61,2 кг.

10:50 Сергей Сорокин

⚔️ Тренер Джервонты Дэвиса объяснил, почему в соперники был выбран Ламонт Роуч

Тренер чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд объяснил, почему в соперники для их бойца был выбран обладатель титула WBA во втором полулёгком весе Ламонт Роуч.

«Многие задают вопрос, почему мы выбрали именно Роуча, ведь он малоизвестен публике. Но Джервонта и Ламонт хорошо знают друг друга с давних пор. У них с Роучем были неоднократные стычки и тому подобное. Это будет довольно интересный бой, потому что Роуч приходит именно драться. Я думаю, это отличный бой. Этот поединок точно понравится зрителям», — приводит слова Форда Boxingnews24.

10:33 Сергей Сорокин

🤔 Логан Пол: Джервонта, мне плевать, насколько ты хорош. Я бы вырубил тебя к чёрту

29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол обратился с дерзким посланием к чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе непобеждённому соотечественнику Джервонте Дэвису.

«К сожалению, размер имеет значение. Мне плевать, насколько ты хорош, поскольку размер имеет значение. Я понял это, когда дрался с Флойдом Мейвезером-младшим. Поэтому просто вырубил бы к чёрту Джервонту. Этот парень отличный боец, но послушай меня — оставайся в своей весовой», — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.

10:15 Сергей Сорокин

😕 Турки Аль аш-Шейх был заинтересован в организации боя Джервонты со Стивенсоном

Главный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейх сообщил порталу Brunch Boxing, что был заинтересован в организации боя между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем титула WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном, но утверждает, что Дэвис «не хочет» этого боя.

10:00 Сергей Сорокин

💰 Джервонта Дэвис назвал сумму, за которую готов провести реванш с Райаном Гарсией

«Я снова обложу налогом эту задницу. Скажите им, ребята, чтобы дали мне $ 150 млн. Когда увижу сумку с деньгами, тогда буду драться», — сказал Дэвис на YouTube-канале Fight Hub TV.

09:47 Сергей Сорокин

😳 Джервонта Дэвис готов провести бой с Джейком Полом

«Да, я бы подрался с Джейком. Я бы сделал это ради денег. Провёл бы бой в 86 кг. Или в 89 кг, или в 91 кг. Нет, давай лучше в 88 кг», — приводит слова Дэвиса портал Happy Punch на своей странице в социальных сетях.

09:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Ивент покажут на платформе Amazon Prime Video. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:46 Сергей Сорокин

🧐 Джервонту призывают провести бой с Наоей Иноуэ. Что думает Дэвис?

«Я единственный боец, которого вы хотите видеть на ринге вместе со всеми. Не имеет значения вес! Как, чёрт возьми, это возможно?» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

Боксёрский вечер состоится в ночь на 2 марта в Нью-Йорке на арене «Barclays Center». Начало турнира запланировано на 2:00 по московскому времени. Главный бой стартует примерно после 6:30.

09:46 Сергей Сорокин

👀 Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламонтом Роучем

«У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов», — приводит слова Дэвиса издание Marca.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

  • Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч;
  • Хосе Валенсуэла — Гэрри Антуан Расселл;
  • Альберто Пуэльо — Сандор Мартин;
  • Йоэнис Тельес — Джулиан Уильямс;
  • Джарретт Хард — Йоан Гонсалес;
  • Алекс Дилманьяни — Джонатан Лопес.
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