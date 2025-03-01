«Он снялся, когда к нему обратился Усик». Так что в итоге произошло с Дюбуа?

В прошлые выходные в Саудовской Аравии прошёл большой вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялось сразу шесть титульных поединков. Правда, некоторые из них омрачились заменами боксёров из-за проблем со здоровьем. Так, например, развалилось очень интригующее соглавное событие, где Даниэль Дюбуа должен был защищать пояс IBF в поединке с Джозефом Паркером.

Дюбуа вылетел буквально в последний момент, когда осталось пройти лишь пресс-конференцию и взвешивание. Формулировки были туманные: недомогание, подозрение на болезнь. В итоге экстренной заменой стал Мартин Баколе, но, конечно, все ждали боя с участием Дюбуа, потому что он после сумасшедшей победы над Джошуа быстро превратился в суперзвезду. Тем не менее сейчас обсуждается не переназначение боя Дюбуа — Паркер, а поединок Даниэля с Усиком.

А Паркер, снёсший Баколе за два раунда, в это время недоумевает, был ли действительно болен его несостоявшийся соперник: «Эта ситуация выглядит странно. Дюбуа провёл открытую тренировку и слетел с боя очень резко. Никакого заявления, даже никаких доказательств проблем со здоровьем от врачей. Ничего! Даже после боя информации больше не стало. И ещё — мне показалось странным, что Дюбуа снялся примерно в то же время, когда к нему начал обращаться Усик. Я не говорю, что Дюбуа «слился», я просто не до конца понимаю, как всё произошло. Понятия не имею, был ли Дюбуа болен на самом деле».

Что в итоге произошло с Дюбуа? Сначала его промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что это был вирус, и отметил, что подобная история была уже с другими боксёрами в декабре прошлого года. Чуть позже он дал более развёрнутый ответ и объяснил ситуацию: «Факт в том, что у него уже были проблемы с горлом перед поединками. Я не знаю, что это. Может, нам нужно посетить специалиста, но проблемы у него уже были. Случилось опять то же самое. Ему было плохо. У нас были саудовские доктора, и мы спросили у них, могут ли они посмотреть его и выписать что-нибудь против инфекции, чтобы он ночь отдохнул, и пока не принимать никаких решений. Думали, посмотрим, что случится наутро, и, может быть с ним всё будет хорошо. Все думали, что он будет драться. Доктора прописали антигистаминные и антибиотики. Когда он это всё получил, я сказал ничего не принимать, пока я не убежусь, что ни один из препаратов не находится в запрещённом списке.

Мы связались с Советом по управлению боксом, чтобы убедиться, что если он подерётся, то не будет позитивного теста, что уже случалось с моими боксёрами в прошлом. Как только мы их проинформировали, они прислали главного врача Нила Скотта, очень уважаемого доктора. Он приехал в отель Даниэля, чтобы обследовать его лично. В процессе осмотра он обнаружил опухшие гланды и воспалённые барабанные перепонки. Визуальное обследование показало много воспалений и покраснений. Диагноз был — вирусная инфекция. Он немедленно сказал, что Дюбуа не в форме для выступления, и он сказал ему не принимать никаких медикаментов, прописанных докторами. Он прописал что-то другое. Это был доктор Совета по управлению боксом. Он обследовал Даниэля и сказал, что тот выбыл. До этого времени Даниэль хотел драться, хотя его отец не хотел, чтобы он выступал».

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Отец Дюбуа тоже высказался на эту тему: «Это врачи приняли решение, что он не будет драться. Хотя он чувствовал себя хорошо и хотел биться. Врачи сказали, что он проведёт три раунда и устанет. Даниэль хотел драться, он был очень разочарован. Когда он хорошо отдохнёт, то вернётся в зал. Ему сейчас нужен отдых после тяжёлого лагеря».

Сам Дюбуа пока никаких заявлений не делал, но, разумеется, глобально ничего нового он не скажет. Остаётся вопрос, что будет дальше и заслужил ли Паркер возможность подраться за пояс? Бой Дюбуа с Джозефом не был назначен IBF, британец выходил на добровольную защиту, то есть никто его не обяжет биться с Паркером. И логично, что Дюбуа при прочих равных выберет реванш с Усиком, где на кону будет стоять абсолютное чемпионство.

Справедливости ради, в защиту слов Паркера надо сказать, что Усик, когда его спрашивали о прогнозе на бой Дюбуа — Паркер, очень чётко обозначил приоритеты: «Я хочу драться с Дюбуа». А бой с Джозефом был для Даниэля большим риском при малой награде со спортивной точки зрения. Британцу логичнее дождаться Усика. Но это, конечно, не значит, что Дюбуа симулировал болезнь.

Проигравшим в этой ситуации остаётся Паркер. Новозеландец в последних боях прошёл Уайлдера, Чжилэя и Баколе. Очень солидные скальпы, но пока Джозеф будет сидеть и ждать, пока Дюбуа подлечится и сразится наконец с Усиком. А это будет не раньше конца лета.