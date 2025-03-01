«Тазик — мой спутник». Елену Беркову жестоко избили в профессиональной лиге ММА

Елена Беркова — феномен поп-ММА начала 20-х годов. Актриса, известная по «фильмам для взрослых», вдруг начала активно выступать во фрик-боях, которые проводил и проводит промоушен Epic Fighting Championship. Сначала был яркий дебют с Иришкой Чики-Пики, где Елена оформила победу удушающим приёмом, а потом получила удар ногой в живот от проигравшей соперницы.

Следом было противостояние с Лолой Тейлор, коллегой Берковой. С учётом популярности обеих девушек, просмотры ожидались большими. Так и вышло. По данным Mediascope, это противостояние на Epic Fighting посмотрели 4 млн человек. Для сравнения, турнир UFC Fight Night 206, прошедший в те же выходные, смотрело в 10 раз меньше людей. Ну а итогом боя двух актрис стала очередная победа Берковой удушающим приёмом. Но Тейлор хотя бы продержалась до второго раунда.

Бой Лолы Тейлор и Елены Берковой Фото: youtube.com

Однако в звезду поп-ММА Беркова превратилась в первую очередь благодаря громким вызовам. Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов, футболист Дмитрий Тарасов, певец Филипп Киркоров, депутат Виталий Милонов, балерина Анастасия Волочкова. Всех этих людей объединяет то, что они удостоились чести получить вызов от Елены Берковой. Причём ради Исмаилова актриса даже побрилась налысо и предлагала устроить противостояние «лысый хищник vs лысая львица». А Милонова обещали сильно не бить: «Я собираюсь подраться с настоящим политиком. Виталий Валентинович Милонов, я выбираю вас! Вы же уже имеете бойцовский опыт? Я уверена, что не откажете в любезности девушке. Обещаю, сильно бить вас не буду, просто немного развлекусь с вами в октагоне. Надеюсь, вы имеете достаточно мужества, чтобы противостоять девушке. Лёд и нашатырь с меня».

Разумеется, ни один из вариантов не сработал, но Беркова продолжала активно выступать в поп-ММА, становилась всё более узнаваемой в индустрии, даже провела бой с экс-участником «Дома-2» Николаем Должанским, где победила техническим нокаутом и объявила себя королевой поп-ММА.

После этого Берковой стало скучновато во фрик-боях, и она выдвинулась в сторону профессиональных поединков. В 2023 году Елена выступила в рамках совместного турнира Monster Fighting Championship и Modern Fighting Pankration. К слову, в последней организации в своё время чемпионом был Арман Царукян. Соперницей Берковой стала рестлерша Арина Ли, и Елена уверенно справилась с соперницей, нокаутировав её коленом во втором раунде.

А несколько дней назад проходил турнир MFP 253 в Минске, где вновь выступила Беркова. На этот раз её соперницей стала звезда шоу «Новые пацанки» Кристина Захарова. Бой получился без преувеличений жестокий, особенно для Берковой. Захарова устроила ей настоящее избиение и в какой-то момент подключила запрещённые удары. Сначала было колено в голову, когда Беркова сидела на коленях, а затем – добивающий соккер-кик. В итоге Захарову дисквалифицировали, а поединок признали несостоявшимся.

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Беркова получила сотрясение мозга, но не унывает — собирается вернуться: «Не буду томить. Ночка прошла так себе. Сотрясение у меня не первое, но надеюсь, что последнее. Тазик — мой спутник на ближайшее время. Тренер удивлён. У меня это первый такой опыт. Я всегда на улыбке. Все заживёт и пройдёт, в спорте бывает всё. Я это событие так рассматривала. Ещё раз — я не проиграла, если непонятно. В общем, результат такой — жёстко неспортивное поведение соперницы. Её дисквалифицировали. Везёт мне на таких. Но это их проблемы. Развитие спортивной карьеры таких персонажей для меня очевидно. А я восстановлюсь и буду готова к новым преодолениям и реваншам».

Похоже, королева поп-ММА столкнулась с более высоким уровнем конкуренции и не смогла справиться. Возможно, Берковой больше подходили фрик-бои, где Елена не получала сотрясений мозга и соккер-киков в голову.