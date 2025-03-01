«Теперь карате — это он!» Хамзин мечтал о UFC, но покорил Америку другим

В ночь с 28 февраля на 1 марта состоялся турнир Karate Combat 53. Он вызывал особенный интерес у фанатов единоборств из России. А всё потому, что на второй поединок в лиге вышел Ильяс Хамзин. Наш соотечественник продолжает осваиваться в новом виде спорта. Россиянин выходил на бой на пределе мотивации. Он рассчитывал закрыть осечку, допущенную в дебютном поединке. Новым соперником Хамзина стал Дуайт Грант. Оппонент имел неплохой послужной список и даже выступал в UFC. Правда, завершил карьеру в 2022 году. Но всё равно обещал стать классной проверкой на прочность.

К сожалению, первый «блин» для Хамзина вышел комом. Наш соотечественник в первом бою столкнулся с бывшим чемпионом Brave Лукасом Мартинсом. И выглядел очень прилично, сказалась качественная подготовка. Вот только завершилось всё осечкой. Весь первый раунд Ильяс тотально доминировал. А во втором даже решил финишировать оппонента. Он перешёл к брутальному добиванию, но немного «заигрался». В итоге россиянин нанёс запрещённый удар локтем, после чего судья принял решение остановить поединок. Дело завершилось поражением дисквалификацией – такой вот омрачённый дебют. Однако Хамзин недолго горевал, быстро принял новый вызов и вышел на следующий турнир.

Ильяс Хамзин Фото: Из личного архива спортсмена

Перед вторым поединком Хамзин, очевидно, проделал серьёзнейшую работу над ошибками. Он начал довольно аккуратно, присматривался к сопернику. Ильяс при этом всё равно работал с позиции силы, доминировал. Поэтому судьи вряд ли нашли бы хоть одну причину отдать стартовый отрезок сопернику. Грант терпел. Но складывалось ощущение, что эта история не продлится долго. С каждым разом атаки Хамзина становились всё более убедительными, он настигал оппонента, напрягал и оказывал максимальное давление.

Во втором раунде Ильяс решил усилить прессинг. Видимо, к такому развитию событий Дуайт был окончательно не готов. Он начал допускать ошибки, что привело к поражению. После экватора отрезка россиянин взвинтил темп. А затем попал левым боковым в челюсть и отправил соперника в нокдаун. Грант уже не смог оправиться. Он завалился на пол, а Хамзин поступил намного аккуратнее, чем сделал это в первом поединке. Ильяс забрался за спину и начал наносить боковые удары по голове. После такого судья был вынужден остановить бой, чтобы сохранить здоровье Дуайта.

Ильяс Хамзин Фото: Из личного архива спортсмена

Ильяс мечтал о карьере за океаном в смешанных единоборствах. И даже велись разговоры о том, что близка реализация его мечты – подписание контракта с UFC. Но Хамзин решился на неожиданный шаг, попробовал свои силы в совершенно новом направлении. И хорошо видно, что у россиянина всё получается. Поражение в первом поединке было лишь ошибкой, которая не вытекала из логики боя. А во второй попытке Ильяс доказал всем, на что способен. И после поединка получил очень лестные слова от Петра Яна: «Теперь карате — это он!»