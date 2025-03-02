Старания Алмабаева перечеркнула грубая ошибка судьи. Асу проиграл важнейший бой в UFC

В ночь с 1 на 2 марта на арене «Ю-Эф-Си Апекс» в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 253. Его украшением должен был стать главный поединок вечера, в рамках которого сошлись в клетке Манел Капе и Асу Алмабаев. Этот бой стал историческим для Казахстана. Впервые представитель этой страны выступил в главном событии вечера лучшей лиги на планете. Асу был нацелен на продление победной серии и продвижение к чемпионскому поясу. Но в итоге столкнулся с доминацией от крепкого африканца.

Асу не лучшим образом выступал на самом старте карьеры – шёл с профессиональным рекордом 4-2. Но затем набрал обороты и не проигрывал с апреля 2017 года. Он показывал себя классно во всех промоушенах, поэтому закономерно получил приглашение от UFC. И дебютировал в лучшей лиге на планете в августе 2023 года. Тогда Алмабаев оказался сильнее Оде Осборна, а также сходу получил бонус за «Выступление вечера». А вот дальше финишей не было – последовало три подряд единогласных решения. Последовательно получилось разнести Си-Джея Вергару, Хосе Джонсона и Матеуса Николау. Но на многие вопросы должен был ответить именно предстоящий поединок.

Капе не хватал звёзд с неба. И в UFC зашёл с двух поражений подряд. В тот момент никто не связывал с африканцем особенных ожиданий. Но за шесть следующих поединков Манел добыл пять побед. А единственная осечка пришлась на битву с мощнейшим Мухаммадом Мокаевым. Поэтому особенных вопросов относительно реального потенциала бойца не возникало. Он доказал всем, что способен справляться с самыми серьёзными вызовами. И постепенно подбирался к потенциальному титульному шансу. Поэтому бой был невероятно важен для него.

Начало поединка получилось максимально аккуратным. Асу работал с дистанции и не особенно рисковал. А Капе быстро завладел инициативой и территориальным преимуществом. Он агрессивно поддавливал, не собирался давать оппоненту времени на раскачку. После экватора пятиминутки размены стали более ожесточёнными. В одном из моментов Манел ощутимо попал по сопернику. Алмабаев прочувствовал эти атаки, но ситуацию из-под контроля не выпустил. При этом чувствовалось, что первый раунд неизбежно утекает в копилку оппонента.

Во втором отрезке всё было намного интереснее и ближе. Асу воспользовался подсказками из угла – довольно быстро предпринял попытку забраться в борьбу. Но вместо тейкдауна лишь повозился с оппонентом на близкой дистанции. Казалось, что немного увереннее в стойке работал именно Манел. Капе грамотно находил моменты, чтобы «жалить» представителя Казахстана атаками. Но и Алмабаев выбрасывал интересные комбинации, некоторыми доставал оппонента. И всё-таки было заметно, как лицо Асу покрывается уроном, следы были очевидными.

С самого начала третьего раунда Манел взвинтил темп. И окончательно стало понятно, что у Алмабаева совсем не получается бороться. Более того, Асу попытался пройти под одну ногу, но лишь наполучал локтями, потратил огромное количество сил. Допущенная ошибка стала началом конца. Представитель Казахстана в одном из моментов справедливо показывал, что получил тычок в глаз. И даже просил приостановить поединок, дать паузу. Но рефери принял решение не отвечать на сигналы от Алмабаева. В итоге Манел довольно спокойно довёл дело до победы. Капе приступил к брутальному добиванию, что заставило судью остановить поединок.

Поражение Асу действительно получилось двояким. С одной стороны, сложно в чём-то упрекнуть Манела. Капе доминировал и выглядел мощнее, практически не выпускал контроль из своих рук. С другой, безнадёжно Алмабаев совершенно точно не выглядел. Поэтому на финише поединка он вполне мог преподнести сопернику сюрпризы. Но рефери пропустил тычок в глаза, который перечеркнул все старания представителя Казахстана. На повторах было прекрасно видно, что Манел, пусть и не специально, но действительно допустил запрещённый приём. Возможно, организация даст Асу возможность провести реванш с африканцем. Но, кажется, путь Алмабаева за поясом начинается заново.