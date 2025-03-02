Апсет был очень близок. Дэвис впервые в карьере не победил

В ночь на 2 марта в Нью-Йорке прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе между действующим чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

Дэвис в 2024 году провёл лишь один поединок. В июне Танк встретился с непобеждённым Фрэнком Мартином. Если поначалу у Джервонты были проблемы с тем, чтобы добраться до соперника, то к середине боя чемпион нащупал ключи и нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Несмотря на идеальный рекорд (30-0) и вирусные нокауты, Джервонта нередко получает критику за уровень оппозиции. Вот и перед боем с Роучем Дэвиса обвиняли в том, что он избегает других чемпионов в своём весе и бьётся с теми, кто меньше него.

Роуч тоже чемпион мира по версии WBA, но он владеет поясом во второй полулёгкой весовой категории. С 2022-го Ламонт бьётся в среднем раз в год. В июне прошлого года американец нокаутировал Фергала Маккрори и, вместо того, чтобы биться с временным чемпионом WBA в своём весе Альбертом Батыргазиевым, Роуч решил попытать удачу в лёгком весе. Разумеется, к поединку с Джервонтой Ламонт подошёл андердогом, и на бумаге Танк должен был уверенно одержать 31-ю победу на профессиональном ринге.

Бой начался крайне осторожно. Первая минута вообще прошла без ударов, потом Роуч постепенно начал прощупывать корпус Дэвиса, попробовал провести серию ударов, а Джервонта только улыбался. Со второго раунда Роуч начал работать активнее, но и Танк включился в бой, провёл несколько комбинаций с переводом на корпус, добавил агрессии и вкладывался практически в каждый удар.

Четвёртый раунд начался с попаданий претендента, но тут же Дэвис всё вернул на контратаках. Ближе к концу отрезка Джервонта начал жаловаться рефери на грязный бокс Роуча, но пока отвлекался, пропустил ещё несколько панчей в голову. К середине пятого раунда статистика по точным попаданиям была в пользу Роуча с небольшим преимуществом. Ламонт не ломался под прессингом, отвечал, держал удары и успевал общаться с Джервонтой, выводя его из себя. Шестой раунд снова начался со споров, а потом Танк выпустил плотную серию, от которой Роуча немного даже повело. Постепенно преимущество чемпиона становилось более ощутимым.

После ряда хороших эпизодов от Дэвиса Ламонт снова активизировался, сумел зажать чемпиона к канатам и оттуда старался набросить как можно больше ударов. Были хорошие попадания, но часть атак подхватывал Джервонта и очень жёстко отвечал. Несмотря на это, Роуч чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы бороться за инициативу с Дэвисом и забирать эпизоды: проходили апперкоты, получалось плотно попадать в разменах. С девятого раунда Джервонта начал чаще инициировать размены, добавил акцента в ударах и пытался устроить рубку.

Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч Фото: Al Bello/Getty Images

Чемпионские раунды начались с паузы, боксёры не форсировали события. Первым «тишину» нарушил Роуч, пойдя вперёд с многоударной серией, а Дэвис снова затянул соперника в размены. Статистика показывала, что Роуч выбрасывает намного больше ударов, но в точности очень серьёзное превосходство у Дэвиса. В 11-м раунде Танк агрессивно пошёл вперёд и обстреливал Ламонта по этажам. Претендент отвечал менее акцентированно, но превосходил в объёме действий. И в финальном раунде Роуч себя чувствовал отлично — на одно попадание Дэвиса приходилось три точных удара Ламонта. И он вот не боялся мощи Танка, продолжая подхватывать его атаки.

На выходе получился крайне плотный и конкурентный поединок. Роуч явно оказался готов лучше, чем ожидал Джервонта, и, возможно, статус явного фаворита чересчур расслабил Дэвиса, который выглядел далеко не так убедительно, как в предыдущих боях. Апсет был очень близок, но победа Роучу не досталась — двое судей увидели ничью, ещё один назвал победителем Дэвиса. Тем не менее это явно не то, чего ждал сам Джервонта и его поклонники.