Бой Стивенсона и Дэвиса называли мечтой. А теперь он не нужен никому

В ночь с 1 на 2 марта на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) состоялся боксёрский вечер, главными звёздами которого стали Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Поединок довольно неожиданно продлился все 12 раундов. А главное, он завершился ничейным (!) исходом. Именно так решило большинство судей.

Естественно, такая ситуация стала для Дэвиса настоящим разочарованием. Он считался абсолютным фаворитом, поэтому может воспринимать результат форменным провалом. А главное, будущее Танка становится ещё более туманным. Совсем недавно Джервонта всерьёз рассуждал о возможном завершении карьеры. Похоже, он действительно потерял интерес к спорту.

Поединок наглядно показал всё то, что было понятно давно. Да, Дэвис – суперзвезда. Но в последнее время он просто перестал стараться. Стоит отметить, что даже сама подготовка уже вызывала большие вопросы. Джервонта всячески показывал, что собирается перебить оппонента максимально легко. Поэтому ему даже не требуются полноценный лагерь и серьёзные нагрузки. Не совсем понятно, было ли заигрыванием с публикой состояние Танка на открытой тренировке перед поединком. Однако на неё он вышел заспанным, выглядел абсолютно потерянным. Говоря откровенно, Джервонта всю неделю демонстрировал отсутствие особенного уважения к сопернику и, что главное, к зрителям. За это и был наказан.

Весь поединок Танк выглядел откровенно плохо. Да, независимый судья на старте отдал ему очень много раундов. Но складывалось ощущение, что трёхминутки уходят в его копилку лишь из-за громкого имени. Ни о какой доминации не шло и речи. А в некоторых отрезках Дэвис откровенно страдал. Ему даже приходилось клинчевать, чтобы избежать серьёзного урона. Однако на лице всё равно было «написано» перчатками оппонента. Роуч классно подготовился к бою, который Джервонта планировал пройти играючи. Поэтому выглядел мощно.

Ламонта Роуч и Джервонта Дэвис Фото: Al Bello/Getty Images

Могло ли что-то удивить ещё сильнее? Да, и это случилось. В девятом раунде Танк оказался на одном колене. Конечно, полноценным нокдауном это не стало. Но Роуч совершенно точно продемонстрировал – Дэвис этот поединок не выигрывает. А ещё удивляло, как именно вёл себя угол Джервонты. С одной стороны, его практически уверяли, что всё в полном порядке. И выглядело это всё полнейшим обманом. С другой – сам Танк выглядел максимально нервозно. В какой-то момент показалось, что Дэвис готов вступить в перепалку даже с членами своей команды.

Джервонта Дэвис и Ламонта Роуч Фото: Al Bello/Getty Images

Совсем недавно все фанаты профессионального бокса буквально грезили поединком, в котором должны были сойтись Джервонта и Шакур Стивенсон – два ярких представителя дивизиона. Об этом вовсю говорили и промоутеры, которые понимали, какую кассу может собрать такой бой. Вот только последние выступления парней, кажется, испортили всю картину. Шакур дрался с Джошем Пэдли, который вышел на коротком уведомлении. И победу буквально выгрызал, просто не было совершенно точно. А после поединка на Стивенсона обрушилась волна критики. Не такого выступления ждали от американской суперзвезды.

Бой Шакура и Джервонты теперь – опасное мероприятие. С одной стороны, оно всё равно должно собрать полную арену, слишком уж громкие имена сойдутся в ринге. С другой – суперзвёздные американцы не на пике формы. И той дикой рубки, которую многие ждут в ринге, фанаты могут попросту не получить. Не хочется, чтобы вместо этого парни отбывали номер, не оправдывая огромные контракты на поединок.