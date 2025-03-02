Шахтёр выбирается из простоя. Крылов — потенциальная звезда дивизиона

За последние несколько лет полутяжёлый дивизион UFC стал одним из самых насыщенных по количеству талантливых и зрелищных бойцов. И это даже несмотря на длительную паузу в карьере Никиты Крылова — одного из самых разносторонних спортсменов в своём весе. Увы, последние два года боец по прозвищу Шахтёр пропустил.

До вынужденной паузы карьера Никиты как раз взлетала вверх. Крылов вышел на серию из трёх побед над именитыми соперниками и ворвался в топ-10 рейтинга лучших бойцов полутяжёлого веса UFC. Казалось что ещё чуть-чуть, и он станет следующим претендентом. Однако следом Шахтёр надолго выбыл из-за травмы плеча. Реабилитация продлилась порядка года, но вернуться официально никак не удавалось. Уроженец Луганской области должен был вновь заявить о себе на UFC 309 в бою с Азаматом Мурзакановым, но соперник выбыл.

Пришлось ждать нового оппонента, и недавно Крылов наконец-то его получил. 13 апреля Никита проведёт бой против двукратного претендента на титул UFC в полутяжёлом весе американца Доминика Рейеса. После длительной паузы в карьере матчмейкеры снисходительно отнеслись к Крылову и дали ему именитого и рейтингового ветерана. Этот бой может стать для Никиты поворотным.

После ухода Джона Джонса в 2020 году в дивизионе воцарился приятный для болельщиков хаос, который длится до сих пор. Бой за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе может получить буквально любой рейтинговый боец. Кроме того, у Даны Уайта есть собственные предпочтения в том, кого он хочет видеть следующим претендентом. Порой достаточно показать одно-два эффектных выступления, чтобы стать претендентом на пояс, который сейчас удерживает Алекс Перейра.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Из 30 побед Шахтёра лишь две были одержаны судейским решением, причём Крылов умеет финишировать соперников как в стойке, так и в партере. Рейес — отличный шанс добыть ещё одну досрочную победу, поскольку он уже давно прошёл свой пик и его довольно часто отправляли «спать». Чего стоит только жуткий нокаут локтем с разворота в исполнении Иржи Прохазки.

Когда-то Рейес едва не победил Джона Джонса, но он уже давно является лишь тенью самого себя лучших времён. Доминик растерял в скорости и тайминге, его неоднократно пробивали, и у него есть ментальные проблемы. Сейчас Рейес уже неспособен конкурировать с превосходящими его по силе и физике соперниками. Да, американец идёт на серии из двух побед, однако они были одержаны над значительно более слабыми противниками.

С учётом того факта, что Никита имеет серьёзную мощь в руках и технично работает в стойке, бой с Рейесом не должен стать для него сложнейшим испытанием, хотя недооценивать экс-претендента на титул, разумеется, не стоит.

В случае яркой победы Шахтёр обязательно войдёт в число потенциальных претендентов на титул. Его позиция в рейтинге улучшится, и серия побед увеличится, что, безусловно, важно при выборе матчмейкерами следующего претендента на титул. Будем надеяться, Крылов покажет классный бой и ворвётся в топ-5 дивизиона.