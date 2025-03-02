Анкалаев — машина без слабых мест. Изучаем стиль Магомеда

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Старт турнира запланирован на 2:30 мск, главный бой начнётся не ранее 8:00.

Имя : Магомед Анкалаев

: Магомед Анкалаев Дата рождения : 2 июня 1992 года

: 2 июня 1992 года Место рождения : Махачкала, Россия

: Махачкала, Россия Рост : 190 см

: 190 см Размах рук : 191 см

: 191 см Рекорд : 20-1-1, 1 NC

: 20-1-1, 1 NC Весовая категория : полутяжёлая

: полутяжёлая Место в дивизионе: 1

Анкалаев дебютировал в UFC ещё в далёком 2018 году и начал с обидного поражения от Пола Крэйга, сдавшись в треугольнике за секунду до финального гонга. С тех пор Магомед не уступает, его беспроигрышная серия раздулась до впечатляющих размеров (уже 13 поединков), но за титул россиянин дерётся всего лишь во второй раз. Хотя давно распространено мнение, что именно Анкалаев — лучший боец полутяжёлого веса, а после ничьей с Яном Блаховичем в титульнике многие считают Магомеда народным чемпионом. Однако есть и те, кто считает справедливым тот факт, что Анкалаев всё ещё не является чемпионом.

Действительно ли Магомед бьётся незрелищно? Вопреки распространённому мнению, это не так. Шесть нокаутов (только у трёх бойцов в истории дивизиона было больше), пять побед решением. Удивительный факт, но у Анкалаева, в арсенале которого есть борьба, нет ни одной победы сабмишеном в карьере. Были не самые смотрибельные поединки, однако они есть у всех, а Анкалаев ни разу (кроме той самой ничьей) не дал повода усомниться в своём превосходстве. Хороший пример — бой с Александаром Ракичем. Весь бой Магомед гонялся за сербом, который «велосипедил» по октагону. В итоге всё закончилось решением, а российский боец пожаловался после поединка: «Мне было очень тяжело его догнать. Не хочу его обидеть, но я ничего не понял в его ударке, он очень медленный… И сам не работал, и мне не давал. Очень неудобный оппонент для меня».

Почему Анкалаев опасен для Перейры? У Магомеда вообще нет очевидных слабых мест, он самый разносторонний и сбалансированный боец, который сейчас есть в ростере полутяжёлого веса. Борьба — это не основной инструмент Анкалаева в боях, несмотря на то что уроженец Дагестана начинал свой путь в греко-римской борьбе. Он ставит в первую очередь на ударную технику, и она у него очень хорошая. Магомед быстро и легко двигается на ногах, действует всегда очень расчётливо и методично старается раскрыть соперника. Темп Анкалаев задаёт сам, он, как правило, не самый высокий — россиянин в среднем наносит 3,64 акцентированного удара за минуту, но и пропускает очень мало — 2,37 акцентированного удара. Для сравнения, у Перейры 5,46 нанесённого и 3,44 пропущенного удара в среднем за минуту.

Анкалаев не только здорово двигается и контролирует октагон, но ещё и очень быстро бьёт. У него хорошо поставленный джеб (очень пригодится в бою с Перейрой), передняя рука постоянно наготове, чтобы разрядиться, а умение быстро оттягиваться с линии атаки становится проблемой для каждого соперника. Магомед ставит на прессинг, однако не заходит на ближнюю дистанцию, а предпочитает удары со среднего расстояния — чаще всего это джебы и фронт-кики. Задача — спровоцировать соперника на ответные действия и подловить на этом.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Дополнительная сложность для Перейры в бою с Анкалаевым — стойка левши. У Алекса были бои с Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри, но это совсем другой уровень, Анкалаев работает гораздо чище и осторожнее.

Ну и как бы ни храбрился Анкалаев по поводу того, что способен нокаутировать Перейру и провести бой полностью в стойке, не стоит этого делать. Магомеду нужна борьба. Алекс — очень умный ударник, который быстро считывает паттерны соперников и наказывает за это. А вот в партере у бразильца по-прежнему есть пробелы. Он неплохо защищается на земле, тем не менее переводить и контролировать его можно. Главное, не повторить ошибку Блаховича и не отдать все силы в борьбе в первом же раунде. Анкалаев не должен отказываться от своего главного преимущества в столь важном поединке. Плюс есть возможность побороться в клинче. Да, это будет незрелищно, но на кону пояс.

Набор навыков Анкалаева очень хороший, и он позволяет ему в теории провести бой с Перейрой на безопасной дистанции. Нужны борьба, хороший джеб и по минимуму сближаться. В конечном итоге бои Алекса сводятся не к тому, чтобы пробить его, а к тому, чтобы не лечь после ответного удара. Поэтому задача Анкалаева – либо контролировать левую руку Перейры, в чём поможет стойка левши, либо максимально избегать сближений. В идеале – миксовать. И помнить про очень жёсткие калф-кики и лоу-кики. Блахович смог разбить ногу Анкалаеву, после этого Магомед показал прогресс в защите от таких ударов, но Перейра бьёт нестандартно и очень сильно.

На бумаге у Анкалаева есть всё, чтобы нейтрализовать чемпиона. Правда, использовать для этого надо все имеющиеся навыки, а не только стойку или только борьбу. К счастью, Магомеда можно назвать полноценным бойцом ММА, который умеет всё и практически не имеет слабых мест. Так что и шансы победить у Анкалаева хорошие.