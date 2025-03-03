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Бувайсар Сайтиев умер, трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе, реакция бойцов ММА на смерть Бувайсара Сайтиева

Буйвасар Сайтиев был кумиром суперзвёзд ММА. Но сам недолюбливал смешанные единоборства
Яхья Гасанов
Буйвасар Сатиев был кумиром суперзвёзд ММА
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Ушла настоящая легенда.

Поздним вечером 2 марта стало известно, что умер легендарный борец, трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Бувайсар Сайтиев. Он не дожил до 50-летнего юбилея всего девять дней. Сообщается, что причиной стали проблемы с сердцем. Это тот случай, когда человек представлял свой вид спорта, но при этом был бесспорной легендой и примером для любого другого спортсмена.

Сейчас всё чаще борцы стремятся к переходу в смешанные единоборства. Из последних примеров Заурбек Сидаков, который собирался дойти до UFC, но пока немного отложил эти планы. А у Сайтиева отношения со смешанными единоборствами были сложнее. Правда, ещё в 2012 году он признавал, что за этим видом спорта будущее: «ММА — один из самых ярких видов боевых искусств. А для для зрителей — один из наиболее понятных. Например, в вольной борьбе не многие понимают, по каким критериям происходит отбор спортсменов. В традиционных видах многое решают очки или баллы, другое дело ММА — нокауты, болевые и удушающие приёмы. Зритель больше не хочет смотреть долгие и однообразные соревнования, предпочитает короткие и яркие бои. Поэтому смешанные единоборства — спорт будущего. Необходимо, чтобы в России появились и устоялись свои традиции этого вида. А потенциал у наших бойцов большой, его необходимо только раскрыть и грамотно использовать».

Буйвасар Сайтиев и Хамзат Чимаев

Буйвасар Сайтиев и Хамзат Чимаев

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Позже Бувайсар признавался, что его пугает то, насколько массово молодёжь Кавказа идёт в смешанные единоборства, и переживал за влияние ММА на людей: «Рыба выбирает, где глубже. Человек выбирает, где больше рыбы. Если человек идёт в ММА — значит, он чего-то там хочет. Конечно, мне близка философия нашего вида спорта. Без нанесения травм, без увечий, без битья и так далее. Да, я считаю, что исторически наш вид спорта — борьба… ММА, где можно бороться, бить, душить, всё подряд, — это очень универсальный вид деятельности. Если говорить о его психологическом влиянии на массы — здесь вопрос: нужно ли воспитывать столько злых людей?

Сейчас идёт эпоха милитаризации, и этот вид спорта — он востребован. Нужны крепкие, жёсткие мужчины, готовые драться, и на них должны воспитываться дети, готовые завтра воевать. Я эту позицию не разделяю. Я пацифист. При том что считаю, что мужчина должен быть сильным, должен уметь защитить свою семью и себя. Но пропагандировать насилие — вот это я не разделяю».

А вот философию поп-ММА Сайтиев полностью не разделял, однако высказывался об этом направлении в своём стиле — интеллигентно, но довольно чётко: «У меня растут дети, я не вожу их на поп-ММА. У меня никаких проблем нет с поп-ММА. Каждый продукт имеет своего зрителя. Я не воспитываю своих детей на поп-звёздах и на каких-то суперсовременных людях. Для меня и многих семей они – табу. На них не воспитаешь ни здоровую молодежь, ни здоровое поколение нации. Если мы говорим о стране, народах, будущем и человечестве. Их надо воспитывать в другом русле».

Буйвасар Сайтиев

Буйвасар Сайтиев

Фото: РИА Новости

При том, что Сайтиев не очень любил ММА, он всегда был рад поделиться опытом с бойцами. С Хамзатом Чимаевым он проводил тренировки, показывал ему, как закрутить и свалить соперника, если не доходишь до него, а потом хвалил его борьбу: «Я знаю, что Хамзат Чимаев занимался борьбой. Достаточно долго занимался в юношеском возрасте. Его результаты показывают, что у него с борьбой всё в порядке. Он именно в борьбе доминирует. Вот с этим Бёрнсом у него был очень серьёзный поединок. До его поединка с Гилбертом это был для меня один боец. После я к нему очень уважительно уже как к профессионалу отношусь. Это был серьёзный поединок. Поэтому борьба Хамзата Чимаева мне нравится».

Сам Чимаев признавался, что каждая встреча с Сайтиевым для него бывает полезной и ценной, так как Бувайсар делился с ним опытом. А другой боец UFC Арман Царукян рассказывал о своей традиции слушать перед боями подкасты с участием Адама и Бувайсара Сайтиевых: «Уважаю братьев Сайтиевых, которых всегда смотрю. У меня такая традиция есть: перед тем, как поехать на арену, я всегда слушаю подкасты с их участием – перед этим боем с Оливейрой смотрел Адама, а до этого смотрел Бувайсара. Потому что у меня была травма, а он тоже выступал с травмой. Я просто выходил на поединок… У меня могло кое-что заклинить, и бой бы остановили. Я смотрел подкаст и мотивировался».

Смерть Сайтиева стала большой потерей для всех спортсменов: боксёров, хоккеистов, борцов, представителей ММА. Причём не только для россиян.

Хабиб Нурмагомедов: «Пусть Аллах простит тебя, брат. Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам».

Хамзат Чимаев: «Да простит тебя Аллах, Бувайсар. Да сделает Он тебя своим спутником, не оставь нас, народ, без достойных мужей».

Ислам Махачев: «Ушла эпоха. Ушла легенда. Соболезную всем родным и близким, нам будет тебя не хватать».

Ислам Махачев и Буйвасар Сайтиев

Ислам Махачев и Буйвасар Сайтиев

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Пётр Ян: «Достойнейший борец вольного стиля трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев сегодня ушёл из жизни».

Арман Царукян: «Глубоко соболезную. Бувайсар Сайтиев — легенда, чьё наследие навсегда останется в сердцах. С детства вдохновлялся его величием, для меня было честью получить награду из его рук. Светлая память великому чемпиону».

Даниэль Кормье: «Один из величайших всех времен. Покойся с миром чемпион».

Фрэнки Эдгар: «Покойся с миром, легенда Бувайсар Сайтиев. Один из величайших борцов, когда-либо выходивших на ковер! В окружении великих за этим столом».

Генри Сехудо: «Это легендарный спортсмен. Очень большая потеря для всего мира спорта и мира борьбы. Пусть он покоится с миром».

Покойся с миром, кумир и легенда.

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