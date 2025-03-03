Буйвасар Сайтиев был кумиром суперзвёзд ММА. Но сам недолюбливал смешанные единоборства

Поздним вечером 2 марта стало известно, что умер легендарный борец, трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Бувайсар Сайтиев. Он не дожил до 50-летнего юбилея всего девять дней. Сообщается, что причиной стали проблемы с сердцем. Это тот случай, когда человек представлял свой вид спорта, но при этом был бесспорной легендой и примером для любого другого спортсмена.

Сейчас всё чаще борцы стремятся к переходу в смешанные единоборства. Из последних примеров Заурбек Сидаков, который собирался дойти до UFC, но пока немного отложил эти планы. А у Сайтиева отношения со смешанными единоборствами были сложнее. Правда, ещё в 2012 году он признавал, что за этим видом спорта будущее: «ММА — один из самых ярких видов боевых искусств. А для для зрителей — один из наиболее понятных. Например, в вольной борьбе не многие понимают, по каким критериям происходит отбор спортсменов. В традиционных видах многое решают очки или баллы, другое дело ММА — нокауты, болевые и удушающие приёмы. Зритель больше не хочет смотреть долгие и однообразные соревнования, предпочитает короткие и яркие бои. Поэтому смешанные единоборства — спорт будущего. Необходимо, чтобы в России появились и устоялись свои традиции этого вида. А потенциал у наших бойцов большой, его необходимо только раскрыть и грамотно использовать».

Буйвасар Сайтиев и Хамзат Чимаев Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Позже Бувайсар признавался, что его пугает то, насколько массово молодёжь Кавказа идёт в смешанные единоборства, и переживал за влияние ММА на людей: «Рыба выбирает, где глубже. Человек выбирает, где больше рыбы. Если человек идёт в ММА — значит, он чего-то там хочет. Конечно, мне близка философия нашего вида спорта. Без нанесения травм, без увечий, без битья и так далее. Да, я считаю, что исторически наш вид спорта — борьба… ММА, где можно бороться, бить, душить, всё подряд, — это очень универсальный вид деятельности. Если говорить о его психологическом влиянии на массы — здесь вопрос: нужно ли воспитывать столько злых людей?

Сейчас идёт эпоха милитаризации, и этот вид спорта — он востребован. Нужны крепкие, жёсткие мужчины, готовые драться, и на них должны воспитываться дети, готовые завтра воевать. Я эту позицию не разделяю. Я пацифист. При том что считаю, что мужчина должен быть сильным, должен уметь защитить свою семью и себя. Но пропагандировать насилие — вот это я не разделяю».

А вот философию поп-ММА Сайтиев полностью не разделял, однако высказывался об этом направлении в своём стиле — интеллигентно, но довольно чётко: «У меня растут дети, я не вожу их на поп-ММА. У меня никаких проблем нет с поп-ММА. Каждый продукт имеет своего зрителя. Я не воспитываю своих детей на поп-звёздах и на каких-то суперсовременных людях. Для меня и многих семей они – табу. На них не воспитаешь ни здоровую молодежь, ни здоровое поколение нации. Если мы говорим о стране, народах, будущем и человечестве. Их надо воспитывать в другом русле».

Буйвасар Сайтиев Фото: РИА Новости

При том, что Сайтиев не очень любил ММА, он всегда был рад поделиться опытом с бойцами. С Хамзатом Чимаевым он проводил тренировки, показывал ему, как закрутить и свалить соперника, если не доходишь до него, а потом хвалил его борьбу: «Я знаю, что Хамзат Чимаев занимался борьбой. Достаточно долго занимался в юношеском возрасте. Его результаты показывают, что у него с борьбой всё в порядке. Он именно в борьбе доминирует. Вот с этим Бёрнсом у него был очень серьёзный поединок. До его поединка с Гилбертом это был для меня один боец. После я к нему очень уважительно уже как к профессионалу отношусь. Это был серьёзный поединок. Поэтому борьба Хамзата Чимаева мне нравится».

Сам Чимаев признавался, что каждая встреча с Сайтиевым для него бывает полезной и ценной, так как Бувайсар делился с ним опытом. А другой боец UFC Арман Царукян рассказывал о своей традиции слушать перед боями подкасты с участием Адама и Бувайсара Сайтиевых: «Уважаю братьев Сайтиевых, которых всегда смотрю. У меня такая традиция есть: перед тем, как поехать на арену, я всегда слушаю подкасты с их участием – перед этим боем с Оливейрой смотрел Адама, а до этого смотрел Бувайсара. Потому что у меня была травма, а он тоже выступал с травмой. Я просто выходил на поединок… У меня могло кое-что заклинить, и бой бы остановили. Я смотрел подкаст и мотивировался».

Смерть Сайтиева стала большой потерей для всех спортсменов: боксёров, хоккеистов, борцов, представителей ММА. Причём не только для россиян.

Хабиб Нурмагомедов: «Пусть Аллах простит тебя, брат. Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам».

Хамзат Чимаев: «Да простит тебя Аллах, Бувайсар. Да сделает Он тебя своим спутником, не оставь нас, народ, без достойных мужей».

Ислам Махачев: «Ушла эпоха. Ушла легенда. Соболезную всем родным и близким, нам будет тебя не хватать».

Ислам Махачев и Буйвасар Сайтиев Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Пётр Ян: «Достойнейший борец вольного стиля трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев сегодня ушёл из жизни».

Арман Царукян: «Глубоко соболезную. Бувайсар Сайтиев — легенда, чьё наследие навсегда останется в сердцах. С детства вдохновлялся его величием, для меня было честью получить награду из его рук. Светлая память великому чемпиону».

Даниэль Кормье: «Один из величайших всех времен. Покойся с миром чемпион».

Фрэнки Эдгар: «Покойся с миром, легенда Бувайсар Сайтиев. Один из величайших борцов, когда-либо выходивших на ковер! В окружении великих за этим столом».

Генри Сехудо: «Это легендарный спортсмен. Очень большая потеря для всего мира спорта и мира борьбы. Пусть он покоится с миром».

Покойся с миром, кумир и легенда.