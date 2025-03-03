UFC 313: долгожданный бой Анкалаева с Перейрой, возвращение Гэтжи после нокаута. LIVE

В карде также дебют Ризвана Куниева в UFC и бой Армена Петросяна.

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.

В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым, который выходит на бой на коротком уведомлении.

Также на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.