UFC 313: долгожданный бой Анкалаева с Перейрой, возвращение Гэтжи после нокаута. LIVE

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.
В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым, который выходит на бой на коротком уведомлении.
Также на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😎 Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву
Напомним, ранее Кормье заявил, что Перейре не следовало совершать авиаперелёты в Австралию из США и обратно, которые могут негативно сказаться на его самочувствии.
«Не переживай, Даниэль Кормье. Мы работаем», — говорится в публикации видео тренировки Перейры в аккаунте Teixeira MMA & Fitness.
Где смотреть турнир UFC 313
Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👀 Сидельников: Анкалаев должен забрать пояс и привезти его в Россию
«На 90% уверен, что Магомед полностью заберёт этот бой. На кону стоит чемпионский титул. Что один, что второй не будут сильно рисковать, хотя Перейра отчаянный парень и может полезть в размен, у него на самом деле других вариантов и не будет. Но Анкалаев — это тот человек, который прошёл большую любительскую и профессиональную карьеру. Здесь хладнокровие сыграет своё. Уверен, что бой не будет зрелищным, не будет накала страстей. Будет немного скучновато, однако Анкалаев заберёт все пять раундов в партере. Он затащит Перейру и не даст оттуда вылезти. Думаю, Анкалаев должен забрать пояс и привезти в Россию», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Дата и время турнира UFC 313
Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
😈 Анкалаев: в субботу я поправлю лицо Перейры
«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.
Полный кард турнира UFC 313
Основной кард:
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.