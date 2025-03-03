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Алекс Перейра — Магомед Анкалаев, UFC 313, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время боя, 9 марта 2025 года, Гэтжи — Физиев 2

UFC 313: долгожданный бой Анкалаева с Перейрой, возвращение Гэтжи после нокаута. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 313: Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
Комментарии
В карде также дебют Ризвана Куниева в UFC и бой Армена Петросяна.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым, который выходит на бой на коротком уведомлении.

Также на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

За счёт чего Анкалаев может победить:
Анкалаев — машина без слабых мест. Изучаем стиль Магомеда
Анкалаев — машина без слабых мест. Изучаем стиль Магомеда
Где смотреть турнир UFC 313 Дата и время турнира UFC 313 Полный кард турнира UFC 313
Live Яхья Гасанов

😎 Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву

Напомним, ранее Кормье заявил, что Перейре не следовало совершать авиаперелёты в Австралию из США и обратно, которые могут негативно сказаться на его самочувствии.

«Не переживай, Даниэль Кормье. Мы работаем», — говорится в публикации видео тренировки Перейры в аккаунте Teixeira MMA & Fitness.

15:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 313

Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

15:48 Яхья Гасанов

👀 Сидельников: Анкалаев должен забрать пояс и привезти его в Россию

«На 90% уверен, что Магомед полностью заберёт этот бой. На кону стоит чемпионский титул. Что один, что второй не будут сильно рисковать, хотя Перейра отчаянный парень и может полезть в размен, у него на самом деле других вариантов и не будет. Но Анкалаев — это тот человек, который прошёл большую любительскую и профессиональную карьеру. Здесь хладнокровие сыграет своё. Уверен, что бой не будет зрелищным, не будет накала страстей. Будет немного скучновато, однако Анкалаев заберёт все пять раундов в партере. Он затащит Перейру и не даст оттуда вылезти. Думаю, Анкалаев должен забрать пояс и привезти в Россию», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

15:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 313

Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.

15:47 Яхья Гасанов

😈 Анкалаев: в субботу я поправлю лицо Перейры

«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.

15:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 313

Основной кард:

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.

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