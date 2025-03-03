Хайлайт — не просто прозвище. Как Гэтжи стал самым ярким бойцом лёгкого веса

Джастин Гэтжи — идеальный пример случая, когда прозвище бойца максимально ему подходит. Хайлайт — можно ли придумать что-то лучше для человека, у которого абсолютно все поединки в UFC оборачиваются шоу? 13 боёв — 13 бонусов, трижды поединок с участием Гэтжи становился «Боем года». Джастин даже проигрывает зрелищно. И, скорее всего, утверждение, что Гэтжи — самый яркий боец лёгкого веса, не станет преувеличением. Включая его бои, вы знаете, чего ждать. Так как базовый борец пришёл к этому?

Гэтжи всегда заявлял, что он привык делать что-то безумное. Мама бойца рассказывала, что в двухлетнем возрасте он погнался за щенком, чтобы отомстить за укус. А сам Джастин вспоминал, как в детстве захотел головой пробить прилавок и оформил себе первый нокаут. С четырёх лет Гэтжи занимался борьбой и на этом поприще достиг успехов, войдя в число лучших борцов страны своего возраста. Джастин добился статуса All-American, даже доводилось побороться с титулованным Джорданом Барроузом, которым Даниэль Кормье каждый раз пытается напугать Ислама Махачева. И в целом Джастин отдал этому виду спорта 16 лет.

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

В 2011 году Гэтжи решил окончательно перейти в смешанные единоборства, в том числе потому, что уже устал от борьбы: «В 2011 году, закончив бороться в Филадельфии, я вышел из арены и сказал себе: «К чёрту борьбу, я больше не хочу этим заниматься. Мне не хочется проходить в ноги, не хочется работать на матах. Я занимался этим 18 лет и никогда не брал дни для отдыха. Мне хочется стать ударником».

Несмотря на это, на старте карьеры в ММА Гэтжи ещё подключал борьбу, есть даже сабмишен и победа слэмом. Но чем дальше, тем меньше было уклона в партер. Объяснение этому было довольно простое, Джастин экономил силы для стойки: «Я всегда был против борьбы, потому что это отнимает много сил. Я вышел из семиминутной схватки по правилам борьбы и почти не мог ходить. Я не борюсь, чтобы сохранить энергию».

Плюс ко всему Гэтжи попал в руки Тревора Уиттмана, занявшегося ударной техникой бойца и перестроившего стиль Джастина. Так борец начал трансформацию в зрелищного ударника. Заявить о себе удалось в промоушене WSOF, где Гэтжи был доминирующим чемпионом и, помимо прочего, одну из защит титула оформил в бою с одноруким Ником Ньюэллом. А после пяти защит пояса Джастин с внушительным рекордом 17-0 перешёл в UFC и сразу возглавил турнир серии Fight Night на пару с бойцом из топ-5 лёгкого веса Майклом Джонсоном. Итог — победа нокаутом, бонус за бой вечера, бонус за выступление вечера и награда «Бой года».

Интересно, что кровожадный в октагоне Гэтжи на тренировках Уиттмана предстаёт совершенно другим человеком. Дрю Добер рассказывал, что Джастин в спаррингах совсем не похож на киллера: «Честно говоря, если вы посмотрите на его спарринги, то будете разочарованы. Он проигрывает большинство раундов, не выглядит киллером. Он постоянно работает над чем-то с Тревором, прогоняет что-то в спаррингах, мелкие нюансы. Поэтому ты никогда не знаешь, чего ждать от него на спарринге. А когда он дерётся в боях, то это вообще другой человек».

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

После отличного дебюта были два поражения нокаутом — от Эдди Альвареса и Дастина Порье. Гэтжи после боя с Эдди говорил, что всегда мечтал проиграть именно так, в бескомпромиссной рубке. Но после встречи с Порье Тревор Уиттман решил немного подкрутить настройки бойца, сделав его более расчётливым и убрав из арсенала лишние рубки. Результатом стали четыре победы подряд и завоевание временного пояса UFC. Гэтжи действительно стал драться более рационально и грамотно, но не превратился в бойца, работающего на очки. Каждый раз он стремился нанести максимальный урон соперникам. И никуда не делась его философия.

Завоевать полноценный пояс UFC у Гэтжи не получилось, Хабиб Нурмагомедов остановил американца во втором раунде. Джастин признавался, что именно это поражение было самым болезненным в его карьере. А через год Гэтжи вернулся и закатил легендарное сражение с Майклом Чендлером, которое позже было признано боем года. Затем снова поражение в титульнике, на этот раз от Чарльза Оливейры, а потом победа над Рафаэлем Физиевым и успешный реванш с Дастином Порье в бою за пояс BMF.

Перед боем с Максом Холлоуэем Гэтжи напомнил, что трансформация в более расчётливого бойца не изменила его философии «убей или будь убитым»: «Я бегу по четверть мили за раз – не заглядываю слишком далеко. Если честно, не представляю, что ждёт меня в будущем. Обычно не планирую, что буду жив в день после боя. Надеюсь, в воскресенье буду».

Все помнят, как закончился бой. Холлоуэй устроил один из самых вирусных нокаутов последних лет и завоевал пояс BMF, а Гэтжи лишился титульного шанса. В ночь на 9 марта на турнире UFC 313 Джастин возвращается в октагон. Времени на восстановление было достаточно, Хайлайт не проводил спарринги полгода. Соперником должен был стать Дэн Хукер, который тоже готов зарубиться в стойке и устроить войну. Новозеландец сразу сказал, что точно уедет в больницу после боя, но в итоге сломал руку за 10 дней до турнира и выбыл.

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

Заменой стал Рафаэль Физиев, которого Гэтжи уже побил два года назад. Причём у Джастина не было сомнений относительно того, оставаться ли в карде UFC 313. Об этом рассказывал Кормье: «Я позвонил ему утром, и мой первый вопрос был: «Есть ли у тебя в планах не драться?» Он сказал: «Ты сумасшедший? Конечно, я дерусь!» Это Джастин Гэтжи.

Джастин отмечает, что если повторится история из боя с Холлоуэем, то он не исключает уход: «Я не собираюсь уходить вот так, но если это снова случится, то думаю, на этом будет всё».

Этого точно не хотелось бы. Бои Гэтжи ждут всегда, он очень яркий боец и всегда готов впечатлить болельщиков. За это Джастина и любят.