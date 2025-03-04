Допинг, дисквалификация и контракт с UFC. Удивительный путь Ризвана Куниева

В ночь с 8 на 9 марта в США состоится масштабный турнир UFC 313. Конечно, основное внимание будет приковано к титульному поединку между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, но при этом российским фанатам будет за кого поболеть и в других боях вечера.

Так, например, в прелимах состоится дебютный поединок российского тяжеловеса Ризвана Куниева. 32-летний боец получил в соперники не кого-нибудь, а пятого номера рейтинга Кёртиса Блэйдса.

Куниев – ещё один выходец из Дагестана, который оказался в UFC. Но, в отличие от многих других, Ризван целенаправленно занимался смешанными единоборствами ещё с юности, в том числе много выступал в любителях. Например, в 2014 году он стал серебряным призёром чемпионата России, а также серебряным призёром чемпионата Европы. Через год Ризван выиграл национальный чемпионат, а в 2017 году – чемпионат Европы, нокаутировав в финале украинца Баграта Адамию.

Ризван Куниев Фото: Chris Unger/Getty Images

К тому моменту Ризван уже дебютировал в профессионалах, но выступал там с большими перерывами. Куниев провёл первый бой в 2011 году, а после третьего поединка у него случился двухлетний простой. Пауза не привела ни к чему хорошему – Ризван потерпел два поражения подряд и вновь пропал с радаров профессиональных ММА.

К слову, эти два поражения, последнее из которых он потерпел в 2015 году, остаются единственными в карьере россиянина – с тех пор он не проигрывает в профессионалах. В 2019 году с рекордом 7-2-1 он оказался в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и через два боя стал чемпионом, а после провёл первую защиту пояса. Интересно, что тогда Ризван мог перейти в UFC, в 2021 году он принял участие в Претендентской серии Даны Уайта и даже нокаутировал бразильца Эдивана Сантоса в третьем раунде, но не впечатлил руководство лиги и не получил контакт.

Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ризвану пришлось вернуться в Eagle FC и провести вторую защиту чемпионского пояса, после чего Куниев подписал контракт с другим крупным американским промоушеном – PFL. И начиналось всё для Ризвана очень хорошо: он разобрался с огромным Ренаном Феррейрой, который впоследствии выиграл Гран-при и стал первым бойцом промоушена, с кем подрался Фрэнсис Нганну.

Однако та победа была отменена: российский боец стал фигурантом допингового скандала. Пробы Ризвана, как и других бойцов, которых в общей сложности оказалось девять человек, дали положительный результат на допинг. После разбирательств Куниев был признан виновным в употреблении допинга и дисквалифицирован на год со штрафом – к слову, это было самое серьёзное наказание среди всех бойцов, кто провалил допинг-тест.

Казалось, что построить карьеру за рубежом теперь будет сложно, да и годовой простой в таком возрасте не играет на руку бойцу. Но Куниев отбыл дисквалификацию и… совершил вторую попытку попасть в UFC. Удивительно, но сработало: Ризван нокаутировал Уго Кунью в первом раунде, был куда убедительнее, чем в первый раз, и получил долгожданный контракт с промоушеном.

В главной лиге мира Ризван должен был дебютировать ещё в декабре, в соперники ему дали словака Мартина Будая, который в последних боях специализируется на выходцах из СНГ: проиграл Шамилю Газиеву и выиграл у Андрея Орловского. Но до боя с Куниевым словак не добрался, вылетев из-за травмы, а Ризван поспешил утешить своих фанатов.

«Мой бой 7 декабря отменился, однако в UFC мне дали вариант ещё лучше. Всем, кто ждёт моего следующего боя, я скоро сообщу хорошие новости», — написал Ризван в социальных сетях.

Хорошие новости – это Кёртис Блэйдс в виде соперника по дебютному бою. С одной стороны, конечно, это отличный шанс для Ризвана громко заявить о себе, с другой – колоссальный риск. Многие бойцы получали такие шансы в дебюте, как, например, Сергей Павлович, но приводило это не к самым лучшим последствиям.

Куниев и Блэйдс должны были подраться на UFC Fight Night 252 в ночь с 22 на 23 февраля, однако за 10 дней до события поединок перенесли в кард UFC 313. Ризван Куниев с рекордом 13-2-1 имеет отличную возможность если не занять место Блэйдса в рейтинге, то точно попасть в топ-15. Куниев – разнообразный боец, который имеет нокаутирующую мощь и при этом неплохо борется. Безусловно, соперников уровня Кёртиса у него ещё не было, но если Ризвану удастся удержать поединок в стойке, то шансы будут неплохие: Блэйдс в последних трёх боях дважды улетал в нокауты. Однако с борьбой Кёртиса совладать сложно, Александра Волкова он, например, просто «завалял».

В любом случае нас ожидает интересный поединок опытного тяжа Кёртиса Блэйдса и российского дебютанта Ризвана Куниева. А для Куниева, который прошёл такой непростой путь и добрался до UFC, это, безусловно, главный поединок в карьере – как минимум на данный момент.