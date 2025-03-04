Как пьяница из шиномонтажа стал устрашающим чемпионом UFC? История Алекса Перейры

В ночь с 8 на 9 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США, состоится турнир UFC 313, он запланирован на 2:00 мск. Главным событием вечера станет поединок, в котором сойдутся Алекс Перейра и Магомед Анкалаев, старт боя – в 7:30.

Естественно, фанаты смешанных единоборств из России ждут чудес от соотечественника. Магомед давно подбирался ко второму титульному шансу в карьере. Но на пути – опаснейший соперник. Перейра давно зарекомендовал себя в качестве самого опасного ударника лиги. Он спокойно перескакивает из дивизиона в дивизион, собирая пояса. А сам путь Алекса давно достоин экранизации.

Алекс Перейра



Дата рождения: 7 июля 1987 года.

Место рождения: Сан-Паулу, Бразилия.

Рост: 193 см.

Размах рук: 200 см.

Рекорд: 14-2.

Весовая категория: полутяжёлая.

Место в дивизионе: чемпион. 7 июля 1987 года.Сан-Паулу, Бразилия.193 см.200 см.14-2.полутяжёлая.чемпион.

Тяжёлое детство, шиномонтажка и алкоголизм

В детстве Алекс вряд ли мог предположить, что станет настоящей суперзвездой смешанных единоборств. Уже в 12 лет Перейра был вынужден бросить школу, отправившись искать себя в работе. Очень быстро бразильца взяли в шиномонтажный магазин. Но давали самые сложные задачи. По 10 часов в день Алекс таскал покрышки, которые были измазаны маслом и грязью. Такие тяжёлые испытания закаляли мальчишку, делали его крепче и сильнее физически. Однако работа обернулась для Перейры крайне неприятной историей.

Вся небольшая команда работников шиномонтажки ежедневно употребляла кашасу – бразильский ром из сахарного тростника. Это помогало выдерживать тяжёлый физический труд. В итоге к напитку пристрастился и Алекс. Причём Перейра очень быстро понял, что увлечение перерастает в алкоголизм. Но ничего не мог с этим поделать и лишь усугублял ситуацию: «К 16 годам я пил по литру рома в день, иногда смешивая его с пивом. Я превратился в алкоголика, в заядлого алкоголика. Это был просто обычный стиль жизни всех, кто работал в той шиномонтажке. Мы пили и после работы тоже».

Кикбоксинг – спасение от зависимости

Алкоголь стал причиной конфликтов, Перейра постоянно дрался. В такой ситуации Алекс начал искать спасения от пагубной привычки. И нашёл его в спорте – попробовал себя в кикбоксинге. С самого первого дня стало понятно, что парень – настоящий талант. Бразилец занимался кикбоксингом 11 лет, завоевал чёрный пояс. На профессиональном уровне Алекс успел провести 40 поединков, 33 из которых завершились победами. А 21 раз Поатан отправлял соперников в нокаут. В итоге Перейра закономерно переписал историю промоушена Glory. Он стал первым бойцом в истории лиги, который удерживал два пояса одновременно.

Алекс Перейра в кикбоксинге Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

А ещё карьера в кикбоксинге запомнилась двумя противостояниями. Первое – с Исраэлем Адесаньей. Перед попаданием в UFC парни успели дважды столкнуться в другой дисциплине. И оба раза сильнее оказался именно бразилец. Говоря откровенно, именно эта история и помогла Поатану быстро взлететь по титульной лестнице в лучшей лиге на планете. Второе – с россиянином Артёмом Вахитовым. Оба поединка получились крайне любопытными. Первый завершился спорной победой бразильца раздельным решением судей. А затем оппоненты провели реванш. В четвёртом раунде с Перейры сняли одно очко, что некоторые позже посчитали крайне неоднозначным поступком судьи. В итоге Вахитов оказался сильнее большинством голосов.

Новая звезда смешанных единоборств

Любопытно, что переход в смешанные единоборства дался Перейре очень тяжело. Алекс не был готов к тому, что в MMA намного больше возможностей для завершения поединка. Поэтому первый же бой проиграл – попался на удушающий приём. Но затем выдал три победы подряд, причём неизменно нокаутировал оппонентов. Лишь раз за этот отрезок поединок Поатана добрался до второго раунда. Бразилец удивлял агрессией и мощью, а его кулаки стали настоящим кошмаром для соперников. Естественно, Алекса очень быстро заметили в UFC. И 6 ноября 2021 года на турнире под номером 268 Перейра удачно дебютировал в лучшей лиге на планете. Во втором раунде Поатан нокаутировал Андреаса Михайлидиса.

БОЙ АЛЕКСА ПЕРЕЙРЫ И АНДРЕАСА МИХАЙЛИДИСА Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Взлёт Перейры был стремительным. Единогласное решение в бою с Бруно Силвой, нокаут Шона Стрикленда. И вот в UFC организовали титульный поединок за звание чемпиона в среднем весе. Алекс вновь оказался сильнее нигерийца, финишировав Адесанью в пятом раунде. Правда, довольно быстро пояс вернулся к Иззи. Исраэль взял незамедлительный реванш, отправив бразильца в нокаут уже во второй пятиминутке. После этого Перейра лишний раз доказал, что способен удивить абсолютно всех. Алекс перебрался в полутяжёлый вес.

Король полутяжёлого веса

В новом дивизионе бразилец пока безупречен. Самым сложным получился дебютный поединок. Там получилось одолеть Яна Блаховича лишь раздельным решением судей. Но после этого Алекс никому не позволял даже близко подобраться к тому, чтобы попытаться отобрать у него победу. Четыре финиша подряд – дважды с Прохазкой, с Джамалом Хиллом и с Халилом Раунтри. Как итог: титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе и уже три удачные защиты. Пока карьера бразильца складывается просто фантастически. А ещё Перейра заявлял, что рассматривает возможность перехода в тяжёлый вес. И Алекс вполне может стать тройным чемпионом организации.

Алекс Перейра с чемпионским поясом Фото: Chris Unger/Getty Images

Перейра был женат, но сейчас в разводе. А его поединки часто посещает один из сыновей от этого брака. Всего у Алекса двое детей – Алессандро и Лохан. И оба парнишки поддерживают прекрасные отношения с отцом. С одним из сыновей связан неприятный инцидент, который случился во время последнего поединка с Адесаньей. Иззи сразу после нокаута показал несколько издевательских жестов Алессандро. Конечно, поступок получился некрасивым, на Адесанью обрушилось негодование фанатов.

Перейра продолжает путь легендарного чемпиона UFC. Однако теперь впереди самое интересное испытание – Анкалаев. Россиянин способен и бороться, и биться с бразильцем в стойке. С таким оппонентом, пожалуй, Алекс ещё не встречался.