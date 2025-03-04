Пишет за Анкалаева и «рулит» карьерами суперзвёзд. Кто такой Али Абдель-Азиз

В ночь с 8 на 9 марта состоится турнир UFC 313, где в главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой, начало боя — в 7:30 мск.

Российский боец уже второй год преследовал бразильского чемпиона, но тому удавалось избегать поединка с Анкалаевым довольно долго. В один момент Магомед – до этого скромный и неактивный в социальных сетях боец – неожиданно начал интернет-войну против чемпиона с грубым трэш-током, что совсем на него не похоже. Разгадка крылась в том, что социальными сетями россиянина стал управлять его менеджер – Али Абдель-Азиз.

«Да, Али пишет в социальных сетях. Но без моего ведома он не пишет ничего. Чтобы получить бой, чтобы не избегали, приходится говорить. Я в курсе всего, что происходит. [Для продвижения] Нужен английский, а я не говорю на нём, поэтому пишет Али», — признался Анкалаев.

Али Абдель-Азиз – довольно известная фигура в мире смешанных единоборств, его вполне можно сравнить с ведущими промоутерами в мире бокса – Эдди Хирном или Фрэнком Уорреном. Пожалуй, на сегодняшний день Али является самым известным менеджером в смешанных единоборствах. В числе его знаменитых подопечных были или остаются по сей день Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Камару Усман, Джастин Гэтжи, Генри Сехудо и многие другие звёзды мировой величины.

Жизненный путь Абдель-Азиза довольно сложный и имеет множество различных историй, в том числе не самых «чистых». Например, в США он перебрался не совсем законным путём: в 1996 году он вместе с олимпийской сборной Египта прибыл на Игры в Атланту, хотя вовсе не числился в этой самой сборной. После чего, собственно, и остался в Америке. Правда, ненадолго. Американские журналисты, которые проводили по этому делу расследование, заявили, что Али таким образом пытался избежать суда на своей родине в Египте.

Али Абдель-Азиз Фото: Chris Unger/Getty Images

В 2002 году Абдель-Азиз угодил в тюрьму за подделку документов, так как годом ранее вновь прибыл из Египта в США – по поддельному паспорту. Тогда, как следует из того же расследования журналистов, Али был завербован американскими спецслужбами и долгое время сотрудничал с ними, пока не получил политическое убежище – с тех пор он окончательно обосновался в Штатах.

Вся эта тёмная история Али могла бы и не быть предана огласке, если бы не Конор Макгрегор. В преддверии боя с Хабибом ирландец нападал не только на Нурмагомедова, но и на его менеджера, обвиняя его даже в терроризме. Правда, доказать это не удалось, однако история с вербовкой и проблемами Али с документами всплыла.

Тем не менее Али удалось построить выдающуюся менеджерскую карьеру, хотя спортивная карьера, мягко говоря, не впечатляла. В детстве он занимался футболом, а затем – дзюдо. Уже будучи в США, Абдель-Азиз пытался выступать в смешанных единоборствах и с рекордом 1-3 решил закончить с этим, сконцентрировавшись на работе менеджером. Али создал Dominance MMA Management и стал работать с бойцами. Самым главным бриллиантом в «коллекции» египтянина является, конечно, Хабиб Нурмагомедов – именно сотрудничество с ним вывело Али на мировой уровень. Тут Хабиб и Али сработали друг другу на руку: один привёл россиянина в UFC и всячески продвигал его, второй стал суперзвездой, а заодно прославил менеджера.

Хабиб Нурмагомедов Фото: John W. McDonough/Getty Images

Абдель-Азиз славится не только тем, что ведёт дела известных бойцов. Али вдобавок ещё и главный трэш-токер UFC, который вполне может тягаться с тем же Макгрегором. У него есть мнение по любому поводу в ММА, которое он не стесняется высказывать – каким бы оно странным порой ни было. Али активно вступает в перепалку, отстаивая своих подопечных: сколько скандалов было с его участием – не пересчитать. Однако, что важно, он не только горой стоит за всех своих бойцов, но и успешно помогает их продвигать.

Тот же Умар Нурмагомедов получил титульный бой с Двалишвили с одной победой над топовым бойцом – да, сыграла на руку и фамилия, однако Али тоже провёл гигантскую работу. И таких примеров много.

История про то, что Абдель-Азиз ведёт страницы своих бойцов в социальных сетях, казалась домыслом, пока Анкалаев не признался в этом. Была и недавняя история с Умаром Нурмагомедовым, который от третьего лица на своей странице говорил о Двалишвили.

«Умар – человек, которого ты боишься. При одном упоминании его имени твоё тело дрожит и сердце начинает биться быстрее», — такое сообщение появилось на странице Умара в соцсети.

Согласитесь, странно видеть такое сообщение от бойца в третьем лице о себе. Умар, конечно, попытался сгладить ситуацию, однако очевидно, что свою руку наверняка и тут приложил менеджер.

Абдель-Азиз — непростая личность мира смешанных единоборств. Но при всех его тёмных историях он остаётся феноменальным менеджером, подопечные которого достигают мировых высот. Магомед Анкалаев может стать ещё одним бойцом команды Али, завоевавшим пояс чемпиона UFC — впереди главный вызов. Увы, в октагоне Абдель-Азиз уже помочь не сможет.