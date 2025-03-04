«Гель в глазах» и незасчитанный нокдаун. Почему у Танка могут отнять даже спорную ничью

В ночь с 1 на 2 марта на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) состоялся боксёрский вечер, главными звёздами которого стали Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Поединок довольно неожиданно продлился все 12 раундов. А главное, он завершился ничейным исходом. Именно так решило большинство судей.

Споры относительно вердикта не утихают до сих пор. А всё потому, что по ходу поединка произошёл странный инцидент. Дэвис прямо во время раунда специально встал на колено, взял паузу и отправился вытирать лицо полотенцем. Говоря откровенно, такого трюка профессиональный бокс ещё не видел. В шоке были все зрители, Роуч… и рефери поединка Стив Уиллис. Он почему-то не стал отсчитывать нокдаун, а это могло сильно повлиять на результат. И, видимо, до сих пор может.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк решила добиться справедливости. Стало известно, что результат поединка может быть пересмотрен. А всё потому, что по ходу боя момент нужно было пересмотреть. Вот только сделать этого в итоге не удалось: «Во время [девятого] раунда, после запроса видеоповтора, возникла техническая проблема, не позволившая комиссии получить его в отведённое время. Рефери принял решение, и бой продолжился. Комиссия стремится к сохранению чистоты боевых видов спорта и сотрудничеству со всеми промоутерами для предотвращения технических проблем».

БОЙ ДЖЕРВОНТА ДЭВИС — ЛАМОНТ РОУЧ Фото: Al Bello/Getty Images

Сам Танк уже пытался оправдаться за тот самый момент. И даже нашёл виновного в случившемся. Джервонта решил обвинить во всех бедах парикмахера, который делал боксёру причёску перед поединком: «Я делал причёску пару дней назад, и они нанесли на мои волосы бриолин (средство по уходу за волосами, содержащее в себе жир. — Прим. «Чемпионата»). Я вспотел, и он попал на моё лицо, а затем — в глаз. Чёрт, почему вы меня освистываете? Как будто я чушь несу! Это реальный факт. Посмотрите на мои волосы. Сначала они тебя любят, а затем сразу начинают ненавидеть!»

Такое оправдание от Дэвиса прозвучало крайне комично. А главное, даже сам барбер решил не оставаться в стороне. Видимо, его задело поведение клиента, который после неудачного боя изо всех сил искал крайнего: «Посмотри. Ты видишь избыток жира? Не делай это причиной того, что бой завершился ничьей».

ДЖЕРВОНТА ДЭВИС Фото: из личного архива

Никого особенно не волновали оправдания Джервонты. Эксперты обрушились на него с волной критики. А особенно важным стал именно момент с коленом. На него указывали все, говоря о необходимости пересмотреть результат. Одним из главных сторонников такой позиции стал известный американский тренер Тедди Атлас: «Послушайте, я не буду говорить, что это не был близкий бой, так и было, но я бы отдал его Роучу. Нужно пересмотреть его. Дэвис встал на колено. Перед этим его ударили джебом, и технически это нокдаун. Рефери всё испортил. Это был раунд со счётом 10-8, Роуч должен быть чемпионом».

Действующие боксёры также не понимали, как именно рефери не решился отсчитать нокдаун в абсолютно понятной ситуации. Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд остался недоволен случившимся: «Я никогда не видел, чтобы кто-то опускался на колено и это не считалось бы нокдауном. Должно быть, я забыл правила на сегодня».

БОЙ ДЖЕРВОНТА ДЭВИС — ЛАМОНТ РОУЧ Фото: Кадр из трансляции

Ситуация, откровенно говоря, двоякая. С одной стороны, боксёрские поединки довольно часто завершаются апелляциями. И процент одобрений буквально стремится к нулю. Очень сложно доказать, что судьи действительно грубо обсчитались. Оценки в боксе – вещь субъективная. И зависит она от огромного количества факторов. В том числе нужно понимать, что каждый видит поединок под своим углом, трактует и считает отдельные удары. Доказать предвзятость практически невозможно. С другой — комиссия ссылается на техническую ошибку. И вот установить её факт может быть легче.

При этом ситуация всё равно выглядит достаточно уникальной. А всё потому, что момент был слишком очевидным. И не совсем понятно, что именно нужно было пересматривать во время боя. Возможно, комиссия действительно установит, что техническая неполадка имела место быть. Но судьи, которые смотрели бой со стороны, также не стали оценивать раунд со счётом 10-8. Получается, ошибся не только Уиллис? Ни один из судей не насчитал тотального превосходства Роуча.

БОЙ ДЖЕРВОНТА ДЭВИС — ЛАМОНТ РОУЧ Фото: Al Bello/Getty Images

Скорее всего, пересмотр результата так ничего и не принесёт. Слишком уж любопытной получилась ситуация, чтобы вынести однозначное решение. Поэтому самый оптимальный вариант – незамедлительный реванш. Именно он должен будет расставить все точки над «i». Возможно, Дэвис сделает работу над ошибками и не станет заливаться гелем перед важным поединком.