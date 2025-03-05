Анкалаев дерётся в Рамадан. Для Перейры это тоже проблема из-за религии?

В ночь с 8 на 9 марта в США состоится масштабный турнир UFC 313. В главном событии вечера зрители увидят долгожданный титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

История с боем бразильца и россиянина тянется уже давно. Если не брать во внимание странную ничью с Яном Блаховичем, которую поляку подарили, и не менее странный первый поединок с Джонни Уокером, то победная серия россиянина составляет 11 поединков. Магомед давно должен был биться за титул, но в UFC максимально оттягивали этот момент, ссылаясь на скучный стиль бойца. В итоге аргументов не осталось, и Магомеду всё-таки дали титульник. Правда, с одним условием — пройдёт он в Рамадан.

«Понятия не имею, как долго велись переговоры с Анкалаевым насчет титульника. Почему я заставил его драться в Рамадан? У нас очень много бойцов-мусульман. И что нам делать, если все они откажутся драться в определëнный месяц? Как быть, если они чемпионы или претенденты? У нас есть расписание. Тебе дают шанс. Если хочешь им воспользоваться – пожалуйста, выходи и дерись», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Power Slap.

Анкалаев не стал наступать на те же грабли с отказом. Магомед признавался, что ему уже предлагали драться с Перейрой в Рамадан, но ранее Анкалаев такие предложения отвергал… Собственно, это стало одной из причин, почему россиянина так долго держали в стороне от пояса: мол, мы тебе шанс давали — ты им не воспользовался.

На этот раз Магомед не упустил возможность и дал согласие драться в Рамадан: он, кстати, единственный мусульманин в UFC, который дерётся за титул в священный месяц.

Во время Рамадана для мусульман существуют различные ограничения. Но самое главное, конечно, это отказ от еды и питья в период от рассвета и до заката. Даже для человека, который не занимается спортом, это крайне сложно, чего уж говорить про спортсменов. Тренировки, на которые откуда-то нужно брать силы, весогонка — организм в такие моменты и так ослаблен, а здесь ещё и такие ограничения накладываются. Поэтому Анкалаева поставили в сложную ситуацию.

«Да, было очень трудно принять такое решение. Но других вариантов не оказалось. Это был шанс, и мы им воспользуемся», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC.

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Или всё же Магомед не единственный мусульманин, который будет драться в Рамадан? Дело в том, что про его соперника ходит много слухов. Один из них заключается в том, что Перейра якобы давно принял ислам, чтобы справиться с алкогольной зависимостью. Поводом для таких разговоров стало видео, на котором он в 2015-м произносит шахаду, исламскую формулу единобожия, вслед за шейхом Халидом Такы ад-Дином, директором Федерации мусульманских ассоциаций Бразилии. Собственно, это единственный аргумент в пользу того, что Алекс принял ислам.

Сам же Перейра никогда не высказывался о своей религии. А в вопросе борьбы с алкогольной зависимостью ему помогла родословная.

«Во мне нет ничего бразильско-европейского и бразильско-африканского. Оба моих родителя происходят корнями из племен, которые жили на этой земле до того, как на неë пришли чужаки. Так случилось, что, когда я попал в зал кикбоксинга, в нëм были только такие ребята — чистокровные бразильцы. Я стал узнавать больше и больше об этом, о моëм происхождении, и это сделало меня духовнее, ближе к моей родословной. Всë это помогло мне справиться с алкоголизмом. Каждая тренировка в зале – ощущение, что я воссоединяюсь со своими корнями, со своими предками. С первых же дней я прочувствовал насколько это увлекательно», — отмечал Перейра.

Алекс, в отличие от Магомеда, ведёт более открытый образ жизни, и ни разу, кроме того видео, Перейра не демонстрировал свою связь с исламом. Более того, накануне Рамадана, например, Перейра летал в Австралию, где побывал на концерте Дрейка — не самое лучшее времяпрепровождение для верующего мусульманина. Да и другие факторы говорят о том, что история Перейры и ислама — фейковая. Например, в прошлом году бразилец выступил на UFC 300 12 апреля — через четыре дня после окончания Рамадана. И ведь Алексу никто не ставил условия, как Анкалаеву — поединок с Хиллом не считался «боем жизни» совершенно точно. А в 2023 году Алекс и вовсе дрался в Рамадан против Исраэля Адесаньи — и его это не смущало. Если учесть, какое влияние имеет бразилец в лиге, нет сомнений, что Дана Уайт освободил бы его от боёв в Рамадан, как, например, Ислама Махачева. Но этого не произошло.

На днях, кстати, Анкалаев затронул тему религии, отвечая на вызов Перейры заключить пари. Кажется, Алекс про такие тонкости ислама не знал.

«Я мусульманин, а ислам запрещает делать ставки, — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Анкалаева. — Кроме того, будучи мусульманином, я каждый год отдаю на благотворительность 2,5% своего состояния — это один из пяти столпов ислама. Множество детей в мире нуждается в помощи, и после боя мы можем сделать что-нибудь для них, но не обязательно это афишировать».

Конечно, о своём отношении к религии знает только сам Перейра. Но за 10 лет с момента того самого видео нет никаких подтверждений, что Алекс — мусульманин. И, кажется, вся эта история — что-то вроде того случая с Александром Емельяненко. Не больше.