Прапорщик из России накажет американских звёзд. Батыргазиев покоряет самый яркий дивизион

7 марта в Москве состоится боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Организация проводит очередное яркое и интересное событие. Одной из главных звёзд вечера станет россиянин Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8). Он является обладателем пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг. Соперником станет крепкий аргентинец Нери Ромеро (18-0, КО 10).

Он должен выступить в качестве последней проверки на прочность перед самыми громкими вызовами в карьере Альберта.

Батыргазиеву всего 26 лет, поэтому вся профессиональная карьера ещё впереди. Но при этом россиянин уже успел пошуметь на любительском уровне. Конечно, 56 проведённых боёв и 53 победы в них – солидно. Однако самое главное достижение на том отрезке – золотая олимпийская медаль. Её Альберт добыл на Играх в Токио. Уже в тот момент было понятно, что на профессиональном уровне этот парень будет сиять. Примечательно, что представляет Батыргазиев клуб ЦСКА, поэтому числится в спортивной роте. А ещё у него есть воинское звание – прапорщик.

Альберт Батыргазиев на Олимпиаде Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что в карьере профессионала у Альберта постоянные изменения. Особенно это касается весовых категорий, которые Батыргазиев не раз перескакивал. Но сейчас окончательно обосновался в лёгком дивизионе, где чувствует себя комфортно. Одна из самых сильных сторон российского боксёра – мощнейший удар. Конечно, никакого идеального процента финишей нет. Однако восемь нокаутов за 11 поединков – классное достижение. Альберт виртуозно пользуется своими сильными сторонами. Батыргазиев хорошо выбирает дистанцию, нащупывает уязвимые точки оппонента, а затем уже не отпускает.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

В карьере россиянина уже маячил очень интересный и топовый вызов. Как сообщил менеджер и тренер боксёра Эдуард Кравцов, оппонентом должен был стать Ламонт Роуч. Но тот просто не мог отказаться от поединка с Джервонтой Дэвисом – одной из главных суперзвёзд дивизиона: «Соперник был назначен WBA, поэтому мы боксируем с тем, кого дала организация. Ромеро — небитый и опытный соперник. Его ничем не испугать и не шокировать. В то же время, думаю, на данном этапе для Альберта это будет хорошая проверка. Мы ни в коем случае не сбрасываем со счетов Ромеро, но мыслями в бою Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча, чтобы во второй половине года могли отбоксировать с Роучем за чемпионский титул».

Теперь поединок с Ламонтом, скорее всего, придётся подождать. А всё потому, что бой Роуча с Дэвисом получился очень спорным. И, видимо, обернётся незамедлительным реваншем. Поэтому Батыргазиев вынужден принимать новые вызовы. Но это лишь позволяет Альберту находиться в хорошем боевом тонусе. Сам россиянин не спешит заглядывать оппонентам за спину: «Ранее Ламонт Роуч подписал контракт на бой с Джервонтой Дэвисом, и нам пришлось ждать. Вот мы и решили сделать защиту временного пояса, чтобы в дальнейшем иметь возможность претендовать на полноценный титул. Соперника нам дала WBA, он входит в рейтинги. Что касается самой встречи Роуча и Дэвиса, то плотность боя была низкой. Как такового хорошего бокса не было. Однако Роуч — молодец, проявил себя, показал зубы. А Дэвис, видно, особо не готовился. Ну вот это и отразилось на поединке. Сейчас не хочу рассуждать на тему их реванша. Я сконцентрирован на поединке 7 марта. Нужно добиться победы в бою с Ромеро, а уже потом с командой будем обсуждать дальнейшие шаги. Сейчас рано об этом говорить. У меня впереди защита временного пояса WBA. Все мысли об этом».

Есть уверенность, что Батыргазиева ждёт большое будущее в лёгком весе. Особенно если он сможет заинтересовать своими выступлениями представителей Саудовской Аравии. Тогда громких вызовов и интересных предложений будет много. У Альберта есть лишь одна проблема, которая пока выглядит не самым положительным фактором. Россиянина сложно назвать громким трэш-токером. От него всегда слышны лишь уважительные и очень осторожные высказывания, нет перехода на личности. Но в профессиональном боксе это хорошо далеко не всегда. Поэтому, чтобы дотянуться до Джервонты и Шакура Стивенсона, придётся существенно прибавить в этом компоненте.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

В спортивном плане проблем у Батыргазиева намного меньше. И именно скромность и упорство должны помочь ему достичь вершины. Американский бокс действительно переживает непростые времена. И кризис суперзвёзд – главный показатель. Конечно, неудачные поединки Дэвиса и Стивенсона действительно можно попытаться списать на отсутствие нормальной подготовки. Но это ведь не было форс-мажором. Значит, американцы сознательно саботировали процесс, будучи чрезмерно уверенными в своём превосходстве. Представить такую ситуацию с участием российского боксёра попросту невозможно.

Батыргазиев – настоящее и будущее российского бокса. Он уже сейчас доказал, что является скромной, но очень яркой звездой. Есть уверенность, что громкие поединки с Роучем, Дэвисом и Стивенсоном – лишь вопрос времени. А там Альба сделает всё, чтобы собрать чемпионские пояса на своих плечах.