Почему боксёры покидают Россию? Наш чемпион — про переезд в Австралию

Российские профессиональные боксёры всё чаще уезжают тренироваться и выступать в другие страны. Экс-чемпион России среди профессионалов в первом среднем весе Сергей Воробьёв, который последние годы своей карьеры выступает и тренируется в Австралии, рассказал, как устроен бокс на другом конце света, а также ответил на другие вопросы «Чемпионата».

— Ты уже долгое время живёшь в Австралии. Расскажи, как сейчас обстоят твои дела в карьере и жизни?

— На самом деле, очень многое изменилось за это время, в моей жизни и карьере произошли серьёзные перемены. С переездом в Австралию я поменялся ментально и физически. И очень рад всем этим переменам. Хочу сказать, что это всё ведёт к лучшему и большим успехам в карьере.

— Скучаешь по родине?

— Первое время очень скучал. Любой человек, который эмигрировал из страны, даже тот, кто говорит плохо о своей стране и утверждает, что туда никогда не вернётся, скучает по родным краям.

Я всегда любил и буду любить свою страну. Сначала я чувствовал себя как не в своей тарелке — здесь люди говорят на другом языке, всё другое, и ты чувствуешь себя отшельником. Но затем я встретил тут замечательную девчонку, которая мне со всем помогала. Мы с ней уже больше года, и эта скука притупилась с той поры, как её встретил. Теперь Сидней, Австралия стали для меня вторым домом.

— Что посоветуешь своим последователям, кто тоже захочет развивать свою карьеру в тех краях? Какие трудности с оформлением документов?

— Я думаю, что по этим вопросам, конечно, лучше обращаться в первую очередь в какой-то визовый центр (смеётся). Но на самом деле сейчас любой человек, который хочет посмотреть мир, может без проблем полететь туда, куда он захочет, и сейчас уже ничего не мешает. Всем начинающим боксёрам-профессионалам, которые стремятся вылететь в другую страну, хочу пожелать смелости в принятии этого решения. Не нужно бояться это делать, куда бы вы ни решили полететь, будь это США или Австралия. Просто берите и делайте это. Однако самое главное — не ждите, что по приезде сюда вы сразу найдёте крутого специалиста, лучшего тренера, который сделает из вас суперчемпиона. Все боксёры, уехавшие в Австралию или Америку, стали чемпионами не из-за того, что кто-то их такими сделал – на это просто повлияла ситуация.

Вспоминая старые интервью того же Сергея Ковалёва, где он говорил, что в США нет нормальных тренеров — я думал, что он несёт какой-то бред, ведь там столько именитых тренеров. А оказывается, что чемпионами становятся в первую очередь благодаря ситуации с той же миграцией, которая делает тебя сильнее, благодаря этому ты больше сфокусирован на своих целях и задачах, на работе. Благодаря этому челленджу ты становишься чемпионом. Благодаря такому состоянию ты притягиваешь людей, способных тебе подсказать и помочь в чём-то.

Сергей Ковалёв Фото: Richard Pelham/Getty Images

В любом случае есть знающие люди по каждому направлению везде, я не хочу сказать, что тренеров прям совсем нет нигде, однако их очень мало. Возможно, вы даже не станете чемпионом, но точно станете сильнее, так что, у кого есть возможность, используйте её.

Однако не забывайте, что тренеры советской школы — лучшие тренеры в мире. Это была и есть сила. Кто сейчас в мировых топах? Выходцы из той самой советской школы: Бивол, Усик и другие.

— В России у тебя очень неплохо шла карьера и были почти одни победы, а после переезда в Австралию случились поражение и две ничьих. Неужели уровень бокса там выше, чем у нас?

— Ну, это, опять же, возвращаясь к уже сказанному, сыграла ситуация. Я не был достаточно хорошо готов в тех боях и только вот сейчас в предстоящем поединке в марте буду готов как надо (12 марта в Сиднее Сергей Воробьёв проведёт бой с местным боксёром Сезаром Матео Тапиа. — Прим. «Чемпионата»). Я не был до этого готов физически, психологически и ментально. Выступая в России, я чувствовал себя как дома, мне было комфортно, мне привозили соперников из Африки или Аргентины, я с ними быстро разбирался и шёл отдыхать. Были тепличные условия, а тут ты уже выходишь — против тебя судьи, местный народ, с весами что-то намутят, как это было в последнем бою, где мне приплюсовали 200 г. И вот, пройдя через это, ты окунаешься в настоящий бокс.

Поэтому всё своё прошлое в России можно считать «боями с тенью» – по сравнению с этими испытаниями в Австралии. Я был на пике формы в бою против Константина Пономарёва в 2018 году, а затем у меня был какой-то физический спад, начали ломаться руки, ощутил какую-то слабость, меня просто покинули силы в один момент, и вот теперь они вернулись. Я хочу продемонстрировать всё это в ближайшем бою.

— Если говорить о судействе в Австралии, оно очень предвзято в пользу своих бойцов?

— Да я на самом деле сейчас вообще не хочу про это даже говорить ничего, потому что надо боксировать так, чтобы эти судьи тебе и не понадобились. В моих боях, где были зафиксированы ничьи, они могли бы легко меня слить, и я благодарен что они поставили ничью, предоставив мне шанс на будущее. Я приехал в Мельбурн на бой с местным парнем и провёл всю дистанцию. Сразу после боя подумал: «Блин, не успел его прибить!» Он уже еле дышал под конец боя, и было обидно, конечно, и я уже думал, что сейчас ещё и не дадут победу, а тут дали ничью – и я даже где-то обрадовался. Главное, что не проиграл.

Но никто же из зрителей не знает всей закулисной истории бойцов. Никто не знает, травмирован он был накануне боя или нет, таскал он тяжёлую мебель накануне поединка или нет, работал ли он с лопатой половину подготовки. Поэтому все в итоге, конечно, смотрят только на протокольный результат.

Сергей Воробьёв Фото: Федерация бокса России

— А если не иметь какой-то параллельной занятости, хватает ли боксёрам гонораров с поединков для нормальной жизни?

— Что касается гонораров, то они здесь, конечно, больше, чем дома. У нас в России есть много крутых боксёров, однако это не круто оплачивается. Здесь же есть классные промоушены, хорошие заработки, но боксёров не хватает. Поэтому нигде нет этого золотого баланса, и каждому чего-то не хватает.

— Тебе доводилось работать в парах с братьями Цзю, Тимофеем и Никитой. Какие остались впечатления от спаррингов с ними?

— Первый спарринг с Тимофеем был очень сложным для меня. Мы провели с ним в ринге шесть раундов, и это было невероятно тяжело. Всего мне довелось с ним провести три спарринга. И вот только к третьему я уже более-менее нормально с ним побоксировал, а вот в первом вообще выглядел очень хреново. Говоря откровенно, он надрал мне задницу в первом спарринге. У меня никогда не было в спаррингах такого ощущения, которое получил с ним.

Второй спарринг был более-менее, а третий – уже ровненький. Но я ощутил на себе тот самый «чемпионский» уровень. Если до этого спарринговал с разными любителями, профессионалами, то тут – действующий чемпион.

Что касается Никиты, то я сначала спарринговал именно с ним, а потом уже с Тимофеем. Ну, Никита, конечно, полегче, попроще, хоть он и левша, но он проще боксирует. Он отличный боксёр, однако пренебрегает защитой. В целом у них отличная команда, и они, конечно, молодцы.

— Пара последних боёв у Тимофея была не из лёгких, а недавно он и вовсе был нокаутирован Бахрамом Муртазалиевым. Считаешь, что он вернёт себе чемпионский титул?

— Всё будет зависеть от того, как его поведут промоутеры. Я лично не промоутер, но считаю, что сейчас Тимофею нужно сделать пару проходных боёв, где он уверенно пройдёт соперников. Если сейчас его бросить ещё на одного топа, то ему уже будет не вернуться на тот уровень, где он был.

А в целом он по-прежнему хорош. Посмотрите: в начале боя с Бахрамом он очень неплохо смотрелся. В физическом плане был очень хорош, и лишь потом уже его словно холодной водой облили. Когда прилетел ему левый хук, было видно, что он ошарашен. Сыграла огромную роль недооценка. Среди местных в Австралии вирусились видео, где Тимофей хейтил Бахрама за то, что тот ел картошку фри во время подготовки, и называл его непрофессионалом. Это, конечно, его мнение, но это сыграло в итоге на руку Муртазалиеву. Психологически этот момент с картошкой фри очень навредил Тимофею. Он думал, что это недисциплинированный рядовой боксёр, и это было его главной ошибкой.

— Твой следующий бой пройдёт 12 марта в андеркарде у Кита Турмана, где ты сразишься с Сезаром Матео Тапиа. Какого тебе выходить андердогом?

— Очень круто! Ощущения похожи на те, что были когда-то перед боем с Пономарёвым. Я правильно тренируюсь, стабильно, у меня есть диетолог, есть фитнес-тренер, поддержка местных людей. Очень похожа ситуация на самом деле, и меня абсолютно не парит этот момент со статусом андердога. Это ему сейчас надо переживать о том, что он фаворит и всё давление на нём. Я его трезво оцениваю и много спарринговал с ним. Я знаю кто он, и он знает, кто я. Это будет крутой бой, и я давно уже хотел попробовать себя в полноценном среднем дивизионе.

— А как обстоят дела со спарринг-партнёрами в Австралии?

— Ну, я сейчас спарринговал с будущим соперником Кита Турмана Броком Джарвисом, с Майклом Зерафой, ещё с неплохими профессиональными боксёрами. Но я бы отметил, что выбор не настолько велик, как в России.