47-летний Олейник подписался на очередное избиение. Что не так с карьерой Удава?

Алексей Олейник – настоящий ветеран российских смешанных единоборств. Даже в 47 лет он продолжает выходить в клетку. Свой последний поединок Удав завершил победой. Казалось, что совсем скоро легендарный боец положит перчатки в центр октагона, а его профессиональный путь оборвётся. Однако последние новости говорят о том, что заканчивать Олейник не собирается. Алексей подписал контракт с популярной лигой кулачных боёв BKFC. Такое решение выглядело довольно неожиданным. Но россиянин уже принял решение и получил первого соперника.

4 апреля в Дубае Алексей проведёт свой дебютный поединок в BKFC. Он сойдётся с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом. Естественно, вывеска привлекает к себе внимание именно из-за присутствия Олейника. Но и он за последние годы подрастерял лоск своего имени. Говоря откровенно, проблемы начались ещё в UFC. Да, в лучшей лиге мира россиянин всегда был на слуху. Однако под занавес карьеры проиграл четыре из пяти поединков. Конечно, все делали скидку на возраст и состояние Удава. Но самого бойца вряд ли это сильно утешало. В итоге последовал закономерный уход из промоушена. Алексей покинул UFC в 45 лет, что уже выглядело мощным достижением.

Затем возникла уверенность, что Олейник завершит карьеру. Однако у Дяди Лёши были совсем другие планы. Он начал выступать в России. И с ходу проиграл Оли Томпсону. Дело закончилось жутким нокаутом в первом же раунде. А Удава вновь стали отправлять на пенсию. Страшно было за здоровье и самочувствие бойца. Но и после этого Алексей ставить финальную точку отказался. Новым вызовом для Олейника стал Фернандо Родригес. И его россиянин финишировал ручным треугольником, прервав неудачную серию боёв. Вот только вряд ли можно всерьёз оценивать тот поединок, настолько тяжёлым и вязким он получился. Никакой лёгкости в действиях бойцов не было от слова «совсем».

Конечно, поставить точку и завершить карьеру всегда сложно. Однако иногда сделать это просто необходимо. Проблема в том, что Алексей, как кажется, принимает подобные предложения от безысходности. За океаном выстроена система, при которой ветераны редко теряются после завершения карьеры. Одни могут попробовать свои силы в реслинге, другие становятся экспертами, аналитиками, ведущими. У «завершивших» не возникает особенных проблем с тем, чтобы зарабатывать деньги. В России таких вариантов, говоря откровенно, намного меньше. Поэтому многим и приходится боксировать и драться практически до 50 лет. Олейник – не исключение их правил, а, скорее, подтверждение.

Алексей Олейник Фото: James Gilbert/Getty Images

Почему кажется, что Алексей допускает серьёзную ошибку? Потому что он никогда не был ударником. В профессиональном рекорде ветерана 61 (!) победа. И всего лишь шесть раз Удав нокаутировал соперников. Он чаще всего добивал оппонентов, которые на тот момент уже буквально валились с ног, не выдерживали его мощи и приёмов. Поэтому ударная техника Олейника вызывала серьёзные вопросы. То же самое касается и этапа, когда Алексей вернулся в Россию. Единственную победу он добыл сабмишеном, а вот поражение обернулось глухим нокаутом. И после него россиянина довольно долго приводили в чувство.

Теперь же Олейник подписался на бой в лиге по кулачным боям. А там – зашкаливающий уровень жёсткости и постоянные удары по голове. Но ведь сам Алексей уже жаловался на проблемы – заявлял об истощившейся нервной системе. Очень хочется, чтобы легендарный Удав всё-таки получил достойное предложение, которое заставит его завершить профессиональную карьеру. Спортивное долголетие – это классно. Однако не тогда, когда оно начинает пагубно сказываться на здоровье.