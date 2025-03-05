Не Анкалаевым единым. Изучаем, почему UFC 313 нужно смотреть целиком

В США в ночь с 8 на 9 марта состоится номерной турнир UFC 313. В главном событии вечера в титульном поединке в полутяжёлом весе сойдутся Алекс Перейра и Магомед Анкалаев, и, конечно, к этому бою будет приковано основное внимание. Но и, помимо российско-бразильского противостояния, на этом турнире будет много других интересных поединков. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Полный кард турнира UFC 313

Основной кард:

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;

Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;

Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;

Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;

Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;

Брунно Феррейра – Армен Петросян;

Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;

Джошуа Ван – Ри Цуруя;

Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;

Джордан Сантос – Осман Диас;

Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.

Про бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева сказано уже много. Однако бойцы каждый день подогревают к нему интерес, много наговорили в адрес друг друга, в том числе обещания нокаутировать оппонента. Для Перейры это будет четвёртая защита пояса меньше чем за год, предыдущих трёх претендентов он нокаутировал. Но, конечно, Анкалаев – один из самых серьёзных оппонентов бразильца за всю карьеру, и поединок ожидается крайне интересный.

В соглавном событии турнира должны были сойтись два топовых легковеса – Джастин Гэтжи и Дэн Хукер. Поединок двух зрелищных и бескомпромиссных бойцов и без того приковывал интерес публики, а заявления тренера Ислама Махачева Хавьера Мендеса о том, что Гэтжи в случае яркого выступления может получить титульный бой, только усилили этот интерес. Но Хукер сломал во время подготовки руку и выбыл с поединка. В UFC начали быстро искать замену и спасать одно из главных событий турнира, однако Арман Царукян, Чарльз Оливейра, Дастин Порье и Ренато Мойкано отказались выходить на коротком уведомлении, согласился только Рафаэль Физиев, который и подерётся с Гэтжи на UFC 313. И, возможно, зрители от этого только выиграют. Джастин и Рафаэль уже проводили очный поединок и закатили яркую рубку, сломав друг другу носы и нанеся солидный урон. Так что реванш обещает быть не менее зрелищным, чем бой Гэтжи с Хукером.

В UFC постарались сделать во время турнира UFC 313 акцент на ударной технике, на поединках, которые на бумаге должны проходить в стойке и быть яркими. Так в главном карде появился бой легковесов Джалина Тёрнера и Игнасио Бахамондеса. У Тёрнера 13-я позиция в рейтинге, его соперник вне топ-15, но у парней на двоих 21 нокаут. Тёрнер вырубал, например, Бобби Грина, а у Бахамондеса рекорд 6-2 в UFC, и он мечтает залететь в рейтинг. Плюс любой из бойцов в теории может заменить Гэтжи или Физиева, так что такой поединок в мэйн-карде – ещё и своеобразная страховка.

Будет на кого посмотреть и в предварительном карде. Так, например, состоится знаковый для российских фанатов ММА поединок в тяжёлом весе, где дебютирует Ризван Куниев. Нашему бойцу выдали большой аванс в виде боя с пятым номером рейтинга Кёртисом Блэйдсом. В случае победы Куниев моментально может оказаться не только в рейтинге, но и в топ-5, сразу же включившись в титульную гонку. Однако победить Кёртиса – задача крайне непростая, с ней, например, не справился Александр Волков.

Также в прелимах выступит и Арсен Петросян. Российско-армянский боец в последнем поединке улетел в нокаут от Шары Буллета и теперь будет стараться закрыть поражение в бою с бразильским Халком – Брунно Феррейрой. Ещё один поединок двух ярких ударников на UFC 313, который точно заинтересует зрителей.

Ну, и нельзя не выделить поединок «мухачей» Джошуа Вана и Ри Цуруи. 22-летний Цуруя – потенциальная новая звезда промоушена, которая дебютирует в лиге с рекордом 10-0. При этом японец хорош как в стойке, так и в партере: у него по четыре победы нокаутами и приёмами. В дебюте он встретится с Джошуа Ваном, который уже находится в топ-15, так что победа над ним откроет перспективному японцу много возможностей.