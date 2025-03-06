Пресс-конференция UFC 313: фирменное слово Перейры против скромного Анкалаева. LIVE

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В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт большой турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.
В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи встретится с Рафаэлем Физиевым, который выходит на этот поединок на коротком уведомлении.
Также на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.
В ночь на 7 марта состоятся официальная пресс-конференция в преддверии турнира и первые битвы взглядов бойцов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
💯 Анкалаев может победить в стойке?
Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).
«Даже если Магомед не будет бороться, я считаю, что у него достаточно навыков в стойке, чтобы побить этого парня. Анкалаев достаточно хорош для того, чтобы побить его.
Перейра не лучшим образом защищается, потому что он верит в свою силу и принимает удары. Но у Анкалаева большой опыт в любителях, а в профессионалах он стал монстром», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.
🤔 Дана Уайт объяснил, в каком случае Алекс Перейра станет лучшим бойцом Р4Р
«Анкалаев представляет для Перейры очень серьёзную угрозу. Если Алекс победит его, то он может стать лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий», — сказал Уайт в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.
Где смотреть пресс-конференцию UFC 313
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
❓ Блэйдс вообще не знал, кто такой Куниев
Американец Кёртис Блэйдс прокомментировал организацию поединка с россиянином Ризваном Куниевым, на турнире UFC 313.
«Как я всегда говорю, деньги те же, независимо от того, будь это Джон Джонс или дебютант. Деньги не меняются, поэтому я всегда «за».
Мне пришлось гуглить его. Я посмотрел его бой в Претендентской серии, и это единственный бой, который я видел. Он выглядит как обычный тяжеловес — тяжело машет руками в надежде быстро нокаутировать», — приводит слова Блэйдса издание MMA Fighting.
Когда состоится пресс-конференция UFC 313
Пресс-конференция пройдёт в ночь на 7 марта. Начало мероприятия — в 4:00 по мск.
👊 Гэтжи готов к реваншу с Физиевым
«Я не думаю, что этот бой будет сильно отличаться от нашего первого. У него одни из лучших ударных навыков, и он сам один из самых динамичных ударников в UFC в этой весовой категории. Я думаю, что это будет очень похоже. Я думаю, что мне нужно по-настоящему контролировать его ноги, темп и полагаться на своё кардио. Я так усердно работал, и моя уверенность в том, что я смогу выдержать 15 минут, будет иметь огромное значение.
У меня появилась тенденция не форсировать и не устремляться вперёд так сильно, как следовало бы в этом виде спорта, и если вы посмотрите на чемпионов, то увидите, что они атакуют 70-80% случаев, и я думаю, что это необходимо, если вы хотите стать успешным. С Чендлером и Физиевым я вроде как добился успеха в том, что стал более аккуратен в октагоне, но в конечном счёте я понимаю, это не выход. Сейчас, очевидно, что мои навыки намного лучше, чем в те дни, и таков мой настрой на этот поединок», — приводит слова Гэтжи издание MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 313
Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪🏽 Анкалаев готов дать реванш Алексу Перейре, если победит его на UFC 313
«Я никогда не отказывал в реваншах. В моей карьере уже было два случая, когда кто-то сказал, что они заслуживают реванша прямо сейчас, и я давал им эти шансы. Поэтому, если дело дойдёт до меня и я буду тем, кто будет решать, получит ли Алекс возможность провести реванш прямо сейчас, то, конечно, я соглашусь», — приводит слова Анкалаева портал Sports Illustrated.
Дата и время турнира UFC 313
Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
💰 Алекс Перейра предложил Анкалаеву пари на $ 200 тыс.
«Раз уж ты так уверен в победе — $ 200 тыс. на благотворительность по выбору победителя. Победа или поражение, а это поможет нуждающимся. Всё в твоих руках», — написал Перейра в социальной сети X (ранее Twitter).
Полный кард турнира UFC 313
Основной кард:
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.