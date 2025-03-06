Единственное поражение Анкалаева — нелепая случайность. Сдался за секунду до гонга

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Старт турнира запланирован на 2:30 мск, главный бой начнётся не ранее 8:00.

Анкалаев подходит к бою на впечатляющей серии без поражений. Магомед не проигрывал почти семь лет и за это время провёл 12 поединков (плюс один был признан несостоявшимся) — 11 побед и одна ничья. В истории полутяжёлого веса только у одного человека были более впечатляющие цифры. И речь, разумеется, о Джоне Джонсе. Так что достижения Магомеда недооценивать точно не стоит. Правда, началась карьера Анкалаева в UFC так разочаровывающе, что россиянин на полном серьёзе думал уйти из спорта.

Магомед пришёл в лучший промоушен мира с рекордом 9-0 и в статусе чемпиона WFCA, а соперником в дебюте стал шотландец Пол Крэйг, шедший на серии из двух поражений нокаутами, а в свободное время от боёв трудившийся простым учителем. Для Анкалаева на бумаге это был достаточно удобный соперник, чтобы вкатиться и адаптироваться в новом месте. У Крэйга очень посредственная стойка, а главный козырь — джиу-джитсу. Для универсального Анкалаева это не должно было стать проблемой.

И в целом бой подтверждал ожидания — бойцы были на совершенно разных уровнях. В каждом раунде Анкалаев доминировал и без особых проблем разбирал шотландца в стойке. Крэйг ожидаемо пробовал бороться, но Магомед проводил свипы и забирал контроль. 24-20 по ударам в первом раунде в пользу Анкалаева (18-8 по акцентированным), 23-13 во втором (15-9 по акцентированным), и настоящее избиение от россиянина в финальном раунде — 42-1 по ударам! Казалось бы, что может пойти не так, однако Крэйг, которого просто забивали на канвасе, ухитрился накинуть «треугольник» и неожиданно — за секунду до финального гонга! — Анкалаев постучал. Самый поздний сабмишен в истории UFC и нелепое поражение Магомеда в дебюте.

Почему Анкалаев не смог вытерпеть лишнюю секунду, слышал ли он вообще, что раунд заканчивается — такими вопросами задавались все. Ответов на них нет, Магомед утверждал, что даже не понял, что произошло в клетке: «Помню, что когда он меня отпустил и я сел, то понял, что я в клетке. Не было такого, что времени не хватило — я просто растерялся».

Рефери останавливает бой Магомед Анкалаев — Пол Крэйг Фото: Brandon Magnus/Getty Images

А позже российский боец признавался, что это был крайне разочаровывающий опыт, который чуть не заставил его завершить карьеру: «Это поражение изменило мою жизнь. Мне первоначально было очень тяжело. После него месяц не выходил туда, где есть люди. Уехал в Хасавюрт, где моя мама живёт, и остался там. Думал, я уже всё — не вернусь, не буду драться. В течение этого месяца начал осознавать, понимать, что это не от меня зависит, я сделал всё, что мог, но это была воля Всевышнего. И меня отпустило. Я решил вернуться, пришёл в зал и начал пахать, не жалея сил, себя. Я всегда оставлял всё в зале, и пришёл результат».

Для Пола Крэйга та победа стала спасением от увольнения, и шотландец признавался, что выходил на бой с ощущением того, как от него ускользает карьера. В октагоне Пол тоже натерпелся от Анкалаева: «Помню, как выходил на бой, думая, что моя карьера в UFC подошла к концу. И Анкалаев три раунда буквально избивал меня. Меня прилично побили в том бою, он сломал мне рёбра, пробил мне дырку в подбородке, от панча кожа в бороде продырявилась. Я был побит морально, физически, но всё ещё был в сознании. Потом последняя минута боя — и бум! Помню, как комментатор Джон Гуден сошёл с ума, поднял такой крик… Та победа изменила мою жизнь. Определённо она изменила мою жизнь. Жизнь моей семьи».

Анкалаев позже признавался, что поражение от Крэйга сделало его сильнее, и в это охотно верится. Уже через пять месяцев после фиаско в бою с шотландцем Магомед вернулся в октагон и оформил жёсткий нокаут в поединке с Марчином Прачнио, запустив беспроигрышную серию, которая длится по сей день. А уже в выходные у Анкалаева будет вторая попытка стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Правда, и соперник будет гораздо серьёзнее Пола Крэйга.

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