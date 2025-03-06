Дана Уайт ворвался в профессиональный бокс. Всё, что известно о новом промоушене

5 марта – исторический день для профессионального бокса. Случилось то, разговоры о чём шли очень давно. Руки Даны Уайта всё-таки дотянулись до джентльменского вида спорта. Компания TKO Group, в которую входят UFC и WWE, заключила многолетнее соглашение о создании нового боксёрского промоушена с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии, которое курирует Турки Аль аш-Шейх. Говоря откровенно, такой союз выглядит очень перспективным, поскольку за дело взялись настоящие профессионалы. Дана вот уже много лет доказывает, что ему нет равных в индустрии единоборств. А деньги Турки помогут воплотить в жизнь даже самые смелые идеи.

Руководителями лиги стали Дана Уайт и Ники Хан, президент WWE. Именно они поведут новый промоушен к мировой известности. Конечно, основную роль в процессе будет играть Уайт. Пока он довольно скромно оценивает перспективы, но уверен в успехе: «Наша модель заключается в том, чтобы давать фанатам бои, которые они хотят увидеть. Лучшие станут биться с лучшими. И боксёры будут пробиваться в рейтингах и становиться чемпионами мира».

А Турки, видимо, давно мечтал заполучить управленца уровня Уайта. Об этом говорит его пламенная речь после подписания соглашения. Аль аш-Шейх выразил уверенность, что именно такого человека и не хватало профессиональному боксу: «Я очень рад [тому, что мы создали эту лигу]. Передаю бокс в руки человеку, который справится с этой работой лучше всех. Уайту будет непросто, но я уверен, что Дана будет радовать людей и фанатов этой прекрасной лигой. И сделает бокс вновь великим».

Дана Уайт Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Пока информации о новой лиге не так много, однако первые новости уже есть. В частности, в промоушене будет введена рейтинговая система. А значит, мир получит ещё один чемпионский пояс. Пока об этом не было заявлено официально. Но складывается ощущение, что такой возможности в организации не упустят. Стоит отметить, что рейтинговая система UFC не раз подвергалась критике. Возможно, для профессионального бокса протестируют что-то новое, сделают рейтинг более прозрачным и справедливым.

Согласно намеченному вектору развития, очень большое внимание планируется уделять развитию будущего профессионального бокса – молодёжи. Поэтому в планах Турки и Даны даже создание специальных академий для самых талантливых и перспективных. Фактически Dana White's Contender Series выходит на качественно новый уровень в другом виде спорта. Интересно, решится ли лига на создание аналога The Ultimate Fighter. В последнее время активно обсуждалось, что шоу исчерпало себя. И именно профессиональный бокс мог бы дать этому направлению второе дыхание.

Уже понятно, что у лиги не будет никаких проблем с ростером. Под её крыло должны перейти те боксёры, которые уже имеют соглашения с Турки. А там – огромный список из «золотых» имён. Недавно его пополнил даже Сауль Альварес. По сути, в распоряжении Даны будет идеальный ростер. Ему останется лишь грамотно сводить всех этих суперзвёзд в ринге. Естественно, площадки будут предоставлены Саудовской Аравией. Но в подготовке бойцов также будет принимать непосредственное участие UFC Institute Performance. Там смогут тренироваться все желающие боксёры.

Тренировка в UFC Institute Performance Фото: Ethan Miller/Getty Images

Отдельного внимания заслуживает и то, что в профессиональном боксе решили поставить крест на главной проблеме – отсутствии полных трибун и элемента шоу. У UFC подвижки в сторону интерактивных сцен, графики и красоты проведения событий были. Это грандиозный турнир в «Сфере», который фанаты смешанных единоборств запомнили надолго. Теперь Дана обещает, что такая же ситуация будет и в новом промоушене. Это одновременно говорит о двух вещах. Крупные боксёрские турниры вернутся в США. Там есть прекрасные возможности, чтобы реализовать интересные задумки. А ещё в Саудовской Аравии можно ждать строительства ультрасовременных объектов. И они действительно помогут вывести бокс на совершенно новый уровень.

В любом случае вся эта информация пока носит предварительный характер, впереди – огромное количество анонсов. В ближайшие месяцы организация объявит о всех важных событиях. Возможно, третий поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола пройдёт уже под эгидой промоушена Уайта и Аль аш-Шейха.