Так «Чама» или «Шама»? Главное слово в карьере Алекса Перейры

В ночь с 8 на 9 марта в США состоится масштабный турнир UFC 313. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в полутяжёлом весе между обладателем пояса Алексом Перейрой и российским бойцом Магомедом Анкалаевым.

Перейра – один из самых неординарных бойцов UFC за всю историю. В первую очередь впечатляет его спортивный путь. Парень, который страдал алкогольной зависимостью и работал в шиномонтаже, пошёл в кикбоксинг, чтобы побороть эту пагубную привычку. В итоге он завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях в самой престижной лиге мира – Glory. После этого Алекс забрался в смешанные единоборства – вслед за своим главным соперником из кикбоксинга Исраэлем Адесаньей. Начал с поражения, а затем… чемпионские пояса в двух весовых категориях в самой престижной лиге мира. И это без навыков борьбы! В 37 лет бразилец зачистил полутяжёлый дивизион: Алекс провёл три защиты пояса за полгода, нокаутировав всех претендентов.

Помимо этого, Алекс сформировал уникальный образ. Каменное лицо бразильца уже давно разлетелось на мемы, кажется, что он практически никогда не улыбается и не выдаёт никаких эмоций – разве что с Ниной Драмой или Гловером Тейшейрой. Помимо этого, Алекс постоянно использует костюмы национальных бразильских племён, отдавая дань своим предкам.

«Во мне нет ничего бразильско-европейского и бразильско-африканского. Оба моих родителя происходят корнями из племён, которые жили на этой земле до того, как на неë пришли чужаки. Так случилось, что, когда я попал в зал кикбоксинга, в нëм были только такие ребята — чистокровные бразильцы. Я стал узнавать больше и больше об этом, о моëм происхождении, и это сделало меня духовнее, ближе к моей родословной», — заявил Перейра.

Но особняком в его образе стоит слово «Шама», которое бразилец ввёл в обиход, и теперь оно прочно ассоциируется с ним. Что это за слово, кажется, не знает даже сам Алекс, потому что объяснение он даёт довольно абстрактное.

«Что такое Shama? Это может означать всё что угодно. Как негативное, так и позитивное. Допустим, ты заряжен на тренировку, тебе говорят пойти в зал, и ты такой: «Shama!», то есть в позитивном ключе, но, допустим, ты чувствуешь себя не очень, а тебе говорят пойти на тренировку, в зал, и ты можешь сказать: «Shama, Shama!» Так что зависит от контекста», — сказал Перейра на одной из пресс-конференций.

В индуизме есть понятие «Шама», которое означает способность к контролю над собственными эмоциями, умиротворение. Возможно, бразилец взял это слово именно оттуда, но использует его по-своему. Собственно, есть и «Шама» как боевой клич после побед, есть и спокойное «Шама» перед поединком, есть и довольное «Шама», и не очень довольное – Алекс действительно использует его с различными интонациями. Более того, бразилец использует и разное произношение. Иногда это «Шама», иногда «Чама» — видимо, тоже зависит от настроения Алекса.

Это слово даже стало вторым прозвищем бразильца. Если Поатаном его зовут в позитивном ключе, то Шамой называют в основном соперники, когда хотят задеть Алекса.

«Шама – это ходячий мертвец. Я прикончу этого парня», – написал как-то в соцсетях Магомед Анкалаев.

Магомед даже стал использовать слово «Шама», пытаясь спародировать бразильца.

«Алекс продолжает бегать. Я собираюсь побить Перейру, а потом — дать незамедлительный реванш, как он того и заслуживает. Я остановлю его два раза подряд, Шама», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Прилетало Алексу и от Хамзата Чимаева. Борз выкладывал фотографию Перейры после нокаута от Исраэля Адесаньи с подписью: «Шама, проснись».

Но, кажется, Алекса это совершенно не задевает. Он продолжает находиться на своей волне, с каменным лицом, в национальном костюме и с фирменным «Шама» — таким Алекс и полюбился многим фанатам ММА.