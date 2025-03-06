«И пояса нет, и денег не дают». Сергей Ковалёв заговорил после решения завершить карьеру

Какой любитель бокса не знает Сергея Ковалёва? Крашер стал настоящей легендой профессионального бокса: в своё время уроженец скромного Копейска удерживал три из четырёх главных мировых поясов полутяжёлого веса. Да, потом карьера пошла на спад, начались поражения и длительные простои, однако это не отменяет места Ковалёва в истории. Сегодня 42-летний ветеран анонсировал свой бой с Артуром Манном и заявил, что это будет его последний выход в профессиональный ринг. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с Крашером сразу после анонса его последнего поединка.

– Почему всё-таки приняли такое решение?

– Решение родилось само по себе. Пояса чемпионского нет, а в таком случае интерес у боксёра минимальный. Кроме пояса, можно только поражение получить. В силу того, что бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет… Мне 42 года, пора завершать, раз пошла такая история с боями.

– То, что с вами многие не хотят драться, тоже стало одной из причин?

– Да-да, это тоже есть. Люди понимают, за что надо боксировать: либо за пояс, либо чтобы кучу денег давали. Тут ни пояса нет, ни денег не дают. У людей риски большие, зачем это. Бои редко, поэтому принял решение завершить карьеру.

– Почему вашим последним оппонентом станет именно Артур Манн?

– У меня было несколько соперников на выбор для последнего боя. Я выбрал Манна, он более техничный, опасный. Чтобы была какая-то интрига. Среди тех боксёров, которых я отсеял, были немного низкого уровня люди, из Германии, Сербии. А бой должен быть конкурентным, чтобы люди потом не говорили, что Ковалёв «мешка» побил или, наоборот, не побил.

Я всегда беру на себя серьёзный вызов, чтобы было желание с ним справиться. Чтобы мотивация была, чтобы усерднее тренироваться. Для того чтобы одержать победу и порадовать болельщиков.

– Дана Уайт собирает новый боксёрский промоушен. Не передумаете, если он вас пригласит?

– Думаю, предложение от Даны Уайта мне не придёт, 42 года уже. Да и я уже напрыгался, хватит. Много времени было упущено из-за больших промежутков между боями. Жалко время, которое ушло просто так, хотя я мог побоксировать. За эти четыре года 10 боёв бы провёл с удовольствием, набоксировался, мне бы хватило. И оставил бы более жирный след в истории бокса. Наверное, Всевышнему виднее, он меня тут от чего-то уберёг. Я решил прощальный бой сделать, заключительный.

Сергей Ковалёв Фото: Nick Potts/Getty Images

– Какие ожидания от последнего боя?

– Конечно, нужна победа. Для этого я сейчас усердно тренируюсь. Правда, неудобно, что меня сейчас оторвали со сборов из-за поездки сюда, в Москву. Ну ничего, думаю, три-четыре дня погоды не сделают.

– Чем будете заниматься после завершения карьеры, планируете остаться в спорте?

– Спорт всегда во мне. Не знаю, чем конкретно буду заниматься, планов пока нет. Главное – детей воспитать, передать опыт, у меня сын с дочкой растут. Буду больше времени им уделять, я много времени упустил из-за сборов и боёв, теперь хочется наверстать.