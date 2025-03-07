Взвешивание UFC 313: как Рамадан скажется на весогонке Анкалаева? LIVE

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт номерной турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.
В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи встретится с Рафаэлем Физиевым, который принял этот поединок на коротком уведомлении.
Кроме того, на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.
7 марта состоится церемония официального взвешивания в преддверии турнира. В ночь на 8 марта пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов бойцов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
😁 Даниэль Кормье проверил навыки Алекса Перейры в борьбе
Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье проверил навыки действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры.
🤔 Анкалаев: как только мы предлагали Алексу Перейре бой — они отказывались
«Это было действительно неприятно, потому что каждый раз, когда мы просили о поединке, они говорили нам: ”У него есть обязательства, другие дела", поэтому мы принимали других бойцов, и как только мы соглашались, он появлялся и предлагал бой.
И по итогу это выглядело как: «Мы сами напросились на это, так почему же нам не дали такой возможности», — приводит слова Анкалаева Sportsnet.
Где смотреть взвешивание UFC 313
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
👀 Сидельников: Анкалаев должен забрать пояс и привезти его в Россию
«На 90% уверен, что Магомед полностью заберёт этот бой. На кону стоит чемпионский титул. Что один, что второй не будут сильно рисковать, хотя Перейра отчаянный парень и может полезть в размен, у него на самом деле других вариантов и не будет. Но Анкалаев — это тот человек, который прошёл большую любительскую и профессиональную карьеру. Здесь хладнокровие сыграет своё. Уверен, что бой не будет зрелищным, не будет накала страстей. Будет немного скучновато, однако Анкалаев заберёт все пять раундов в партере. Он затащит Перейру и не даст оттуда вылезти. Думаю, Анкалаев должен забрать пояс и привезти в Россию», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Когда состоится взвешивание UFC 313
Официальное взвешивание пройдёт 7 марта. Начало мероприятия — в 20:00 по мск. Церемониальное взвешивание начнётся в 3:00.
👊 Гэтжи готов к реваншу с Физиевым
«Я не думаю, что этот бой будет сильно отличаться от нашего первого. У него одни из лучших ударных навыков, и он сам один из самых динамичных ударников в UFC в этой весовой категории. Я думаю, что это будет очень похоже. Я думаю, что мне нужно по-настоящему контролировать его ноги, темп и полагаться на своё кардио. Я так усердно работал, и моя уверенность в том, что я смогу выдержать 15 минут, будет иметь огромное значение.
У меня появилась тенденция не форсировать и не устремляться вперёд так сильно, как следовало бы в этом виде спорта, и если вы посмотрите на чемпионов, то увидите, что они атакуют 70-80% случаев, и я думаю, что это необходимо, если вы хотите стать успешным. С Чендлером и Физиевым я вроде как добился успеха в том, что стал более аккуратен в октагоне, но в конечном счёте я понимаю, это не выход. Сейчас, очевидно, что мои навыки намного лучше, чем в те дни, и таков мой настрой на этот поединок», — приводит слова Гэтжи издание MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 313
Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💯 Анкалаев может победить в стойке?
Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).
«Даже если Магомед не будет бороться, я считаю, что у него достаточно навыков в стойке, чтобы побить этого парня. Анкалаев достаточно хорош для того, чтобы побить его.
Перейра не лучшим образом защищается, потому что он верит в свою силу и принимает удары. Но у Анкалаева большой опыт в любителях, а в профессионалах он стал монстром», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.
Дата и время турнира UFC 313
Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
🧐 Любопытный прогноз от Уиттакера
«Я считаю, что победит Перейра. Если Анкалаев не переведёт его в течение первых трёх минут, то он не доживёт до конца первого раунда. Я никогда не хотел бы драться с Алексом. Перейра бьёт, словно грузовик, и очень комфортно чувствует себя в стойке. Так что Магомеду нужно навязывать борьбу с первой же пятиминутки», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.
Полный кард турнира UFC 313
Основной кард:
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.