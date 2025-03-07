Взвешивание UFC 313: как Рамадан скажется на весогонке Анкалаева? LIVE

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт номерной турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.

В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи встретится с Рафаэлем Физиевым, который принял этот поединок на коротком уведомлении.

Кроме того, на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.

7 марта состоится церемония официального взвешивания в преддверии турнира. В ночь на 8 марта пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.