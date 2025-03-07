«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев всё ближе к бою за полноценный пояс чемпиона мира. LIVE

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7 марта в Москве пройдёт вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии турнира российский боксёр Альберт Батыргазиев будет защищать титул временного чемпиона WBA в поединке с аргентинцем Нери Ромеро. Также на кону пояс IBA, который также принадлежит Батыргазиеву.

В соглавном событии вечера ещё один российский боксёр Георгий Челохсаев встретится с Павлом Фёдоровым, представляющим Сербию.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.