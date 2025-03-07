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Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро, 7 марта 2025, Ночь чемпионов IBA, дата и время турнира, онлайн-трансляция, где смотреть

«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев всё ближе к бою за полноценный пояс чемпиона мира. LIVE
Яхья Гасанов
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев — Ромеро
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В карде ряд поединков с участием россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

7 марта в Москве пройдёт вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии турнира российский боксёр Альберт Батыргазиев будет защищать титул временного чемпиона WBA в поединке с аргентинцем Нери Ромеро. Также на кону пояс IBA, который также принадлежит Батыргазиеву.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро
07 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Альберт Батыргазиев
Не началось
Нери Ромеро

В соглавном событии вечера ещё один российский боксёр Георгий Челохсаев встретится с Павлом Фёдоровым, представляющим Сербию.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Батыргазиев может стать звездой:
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Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA» Дата и время турнира «Ночь чемпионов IBA» Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
Live Яхья Гасанов

😎 29-0 на двоих у Батыргазиева и Ромеро

Рекорд Альберта Батыргазиева — 11-0, у его соперника Нери Ромеро — 18-0. Вечером кто-то лишится чистого рекорда.

11:50 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA»

Трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19:30 мск. Также следить за ивентом можно на YouTube-канале IBA Boxing. «Чемпионат» проведет текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

11:49 Яхья Гасанов

👌🏽 Альберт объяснил почему принял бой с Ромеро

«Ранее Ламонт Роуч подписал контракт на бой с Джервонтой Дэвисом, и нам пришлось ждать. Вот мы и решили сделать защиту временного пояса, чтобы в дальнейшем иметь возможность претендовать на полноценный титул. Соперника нам дала WBA, он входит в рейтинги», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

11:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира «Ночь чемпионов IBA»

Турнир «Ночь чемпионов IBA» пройдет 7 марта в Москве. Начало ивента — в 17:00 по московскому времени.

11:48 Яхья Гасанов

👀 Батыргазиев призывает не пропускать его бой

«Мы провели хороший трёхмесячный лагерь, готовы на 100%. И уже в пятницу порадуем красивым боксом. Не пропустите этот поединок! Мне будет противостоять хороший соперник, он не знает поражений. Такого оппонента нельзя недооценивать. Я буду максимально сконцентрирован, постараюсь продемонстрировать зрелищный бокс», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

11:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»

Альберт Батыргазиев — Нери Круз Ромеро;
Георгий Челохсаев — Павел Федоров;
Рамазан Карнукаев — Давлат Болтаев;
Юрий Осипов — Роньель Иглесиас;
Вадим Туков — Адам Белалиа;
Шохаббос Шукуров — Леандро Санчес;
Аршак Тавмасян — Абдували Бурибоев.

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