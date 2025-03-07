Перейра не безупречен. В карьере суперзвезды было немало поражений

В ночь с 8 на 9 марта в США состоится турнир UFC 313. Возглавит его титульный бой в полутяжёлом весе между доминирующим чемпионом Алексом Перейрой и российским бойцом Магомедом Анкалаевым, начало боя — в 7:30 мск.

Алекс Перейра на сегодняшний день – одна из главных суперзвёзд UFC. Чемпион в двух весах, в полутяжёлом дивизионе провёл три защиты пояса за полгода, нокаутировав всех трёх претендентов. Кажется, что этот бразильский камень просто недосягаем, но и в карьере Перейры были неудачи.

Так, например, Алекс уступал в том числе и по правилам кикбоксинга. В июле 2016 года в ранге чемпиона Glory и после победы над Исраэлем Адесаньей Перейра выступил на турнире Kunlun Fight 48 в Китае, где проиграл украинцу Артуру Кишенко. Причём не просто проиграл, а улетел в нокаут во втором раунде. Позже Кишенко многократно вспоминал свою главную победу в карьере – не без зависти к успехам бразильца.

«Мне все говорят: «Ты видел Перейру?» Я говорю: «Вы видели, как я его вынес во втором раунде?» Для меня это показатель. То, что Перейра вынес кого-то и стал чемпионом UFC, для меня говорит, что уровень UFC для меня очень низкий, потому что если я с Перейрой закончил во втором раунде, то что говорить о вторых номерах UFC?» – сказал Кишенко.

Кстати, после этого карьера Перейры, в отличие от Кишенко, не пошла на спад. Напротив, уже через несколько месяцев бразилец провёл реванш с Адесаньей и нокаутировал своего главного соперника в карьере, победив во второй раз.

В том же 2016 году Перейра дошёл до финала Glory 40 в среднем весе, но не сумел победить: Алекс по очкам по итогам трёх раундов уступил Юсри Белгаруи из Нидерландов.

Через три года Перейра завоевал второй пояс в Glory – в полутяжёлом весе, став действующим двойным чемпионом. В полутяжах бразилец дважды встречался с российским бойцом Артёмом Вахитовым, который недавно подписал контракт с UFC. Те два боя получились очень близкими, Алекс и Артём разменялись победами судейским решением, после чего бразилец решил отправиться в смешанные единоборства.

Точнее, вернуться, так как дебютировал он в ММА ещё в 2015 году. И дебютировал неудачно: на турнире Jungle Fight 82 в Бразилии он проиграл никому не известному Кемуэлю Оттони удушением сзади. Были ещё два выступления в 2016 году, в обоих случаях он одержал победы, но затем решил сконцентрироваться на выступлениях в кикбоксинге.

И только в 2020 году Алекс окончательно перебрался в ММА, причём перебрался очень лихо: Поатан вырубил фирменным левым хуком Томаса Пауэлла на турнире LFA и был подписан в UFC. Конечно, тут Дана Уайт сделал ставку на продолжение истории с Адесаньей – и не прогадал. Два титульных боя Перейры и Адесаньи вошли в историю смешанных единоборств. В первом поединке Алекс, проигрывая бой, вырубил чемпиона в пятом раунде, и казалось, что бразилец – настоящий кошмар для Иззи. Но в реванше Перейра слишком увлёкся атакой, за что и поплатился: Исраэль отправил Перейру в глухой нокаут и поставил точку в их противостоянии.

Исраэль Адесанья празднует победу над Алексом Перейрой Фото: Cooper Neill/Getty Images

Это было последнее поражение бразильца в карьере. Следом Алекс принял правильное решение перебраться в полутяжёлый вес: на самом деле не особо укладывается в голове, как Поатан умудрялся влезать в лимит среднего веса, когда между боями он весит больше 100 кг. В полутяжёлом дивизионе Алекс – настоящий король. Пять боёв, четыре из которых титульные, пять побед, четыре были одержаны нокаутом, три защиты титула за полгода. Анкалаев – последняя ступень к настоящему величию, Дана Уайт даже намекнул, что в случае победы Алекс может сместить Ислама Махачева с трона рейтинга P4P.

В карьере Алекса Перейры случались абсолютно разные поражения: в близких боях судейским решением, тяжёлыми нокаутами и сабмишенами. Но Поатан всегда возвращался после них и доказывал, что неудачи лишь закаляют его. Про Кишенко вспоминают только тогда, когда нужно взять комментарий у человека, когда-то побеждавшего Перейру – собственная карьера у украинца не удалась. Адесанья после победы над Поатаном пошёл на спад – три поражения подряд, Алекс будто бы забрал у него душу. Артём Вахитов только-только начинает свой путь в UFC. А Перейра после всех поражений – доминирующий чемпион и одна из главных звёзд промоушена Даны Уайта. Вот такой вот бразильский феномен.