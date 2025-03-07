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Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро, как завершился бой, кто победил, Ночь чемпионов IBA, результаты, последний бой Батыргазиева

Самый сложный бой Батыргазиева. Россиянин дважды побывал в нокдауне, но сохранил титулы
Игорь Некрасов
Отчёт о бое Альберт Батыргазиев — Нери Ромеро
Аудио-версия:
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Альберт и Нери Ромеро закатили невероятный поединок в Москве.

В Москве завершился масштабный турнир по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера непобеждённый 26-летний российский боксёр Альберт Батыргазиев защищал титул временного чемпиона мира WBA и титул чемпиона IBA во втором полулёгком весе в бою против непобеждённого 36-летнего аргентинца Нери Ромеро.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Альберт Батыргазиев (W) — Нери Ромеро
07 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Альберт Батыргазиев
Окончено
UD
Нери Ромеро

Карьера Батыргазиева развивается очень стремительно. Ещё в 2021 году Альберт выступал в любителях и стал олимпийским чемпионом в Токио. После этого россиянин окончательно перебрался в профессионалы, где уже в четвёртом поединке стал чемпионом Европы по версии WBO European, а в пятом завоевал вакантные титулы чемпиона по версии IBF Inter-Continental и чемпиона Евразии по версии EBP в полулёгком весе.

У Альберта есть всё, чтобы стать новой мировой суперзвездой:
Прапорщик из России накажет американских звёзд. Батыргазиев покоряет самый яркий дивизион
Прапорщик из России накажет американских звёзд. Батыргазиев покоряет самый яркий дивизион

Однако наибольших высот Альберт достиг, перебравшись во второй полулёгкий вес: Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA и чемпионом IBA. Альберт должен был получить громкий бой с основным чемпионом организации Ламонтом Роучем, но тот, как известно, поднялся в лёгкий дивизион для большого боя с Джервонтой Дэвисом. А так как этот поединок завершился спорной ничьей, то, вероятнее всего, Роуч проведёт с Танком реванш, а Батыргазиеву придётся подождать.

Поэтому команда россиянина приняла вариант от WBA с защитой временного пояса против небитого аргентинца Нери Ромеро. Да, вариант не самый привлекательный – Ромеро идёт лишь на 15-м месте в рейтинге WBA, однако при этом имел до боя с Альбертом идеальный рекорд 18-0. Так что заглядывать за спину сопернику Альберт не собирался.

«Мне будет противостоять хороший соперник, он не знает поражений. Такого оппонента нельзя недооценивать. Я буду максимально сконцентрирован, постараюсь продемонстрировать зрелищный бокс», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

Битва взглядов Альберта Батыргазиева и Нери Ромеро

Битва взглядов Альберта Батыргазиева и Нери Ромеро

Фото: IBA

Батыргазиев начал бой с работы джебом, подключая удары в корпус. Альберт не подпускал к себе аргентинца, который стремился сокращать дистанцию и работать в силовой манере, вкладываясь в мощные одиночные удары. Россиянин уже в первом раунде прилично накормил соперника передней рукой, но Нери не менял тактику и по-прежнему пытался оказывать давление. Ромеро периодически доставал чемпиона, при этом пропускал аргентинец очень много. Альберт постепенно стал добавлять комбинации, пробивал блок соперника двойками и тройками, однако Нери крепко стоял на ногах.

В третьем раунде случилось то, что не особо вытекало из хода поединка. Ромеро неожиданно зацепил чемпиона хуком, и Альберт оказался в нокдауне. Следом аргентинец продолжил атаковать после паузы и ещё раз уронил Батыргазиева. Россиянин спокойно поднялся и в этот раз, Нери вновь бросился добивать, но нарвался на встречные удары Альберта и откровенно «поплыл». Концовка раунда прошла в настоящей рубке — и Батыргазиев, и Нери донесли до цели огромное количество ударов.

Альберт лучше восстановился за паузу и в четвёртом раунде обрушил на Нери шквал ударов. Правда, сильно увлёкся и толкнул заваливавшегося аргентинца руками, за что с чемпиона сняли балл. Батыргазиев продолжил избивать Ромеро, отправил его в нокдаун и едва не финишировал — за аргентинца сыграл гонг. Пятый отрезок также остался за россиянином, который много атаковал, попадал, а аргентинцу приходилось буквально выживать.

После неожиданного третьего раунда Альберт вернул себе инициативу, работал первым номером. Ромеро же вымахался и стал уходить в защиту, лишь изредка отвечая размашистыми ударами. Казалось, что Батыргазиев близок к финишу, однако в начале второй половине боя у Нери открылось второе дыхание. Аргентинец вновь включил прессинг, попытался задавить Альберта, как на старте поединка, и уже чемпиону пришлось где-то добавить в движении, чтобы не вступать в рубку с соперником. К тому же Ромеро сумел нанести россиянину неприятную сечку, которая местами начала заливать лицо чемпиона кровью.

Основные моменты турнира «Ночь чемпионов IBA»:
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев и Ромеро выдали роскошный бой. Пояса остались в России!
Live
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев и Ромеро выдали роскошный бой. Пояса остались в России!

К девятому раунду оба боксёра довольно сильно замедлились. Отдышавшийся Нери казался более свежим и в концовке отрезка зацепил Альберта — чемпиона повело. Аргентинец попытался оформить финиш, вкладывался в мощные боковые, но Батыргазиев выстоял.

Качели продолжились и дальше. После минутной паузы уже Альберт стал выглядеть предпочтительнее, включил привычный челнок, работу с дистанции, а в концовке раунда Ромеро поплыл и едва не оказался на полу: Батыргазиев мощно работал по этажам. В предпоследнем отрезке инициатива также была за чемпионом. Удивительно, сколько пропускал Ромеро, однако стоял на ногах и даже местами отвечал — невероятная воля.

В последнем раунде Альберт не снижал давление, часто зажимал аргентинца у канатов, и Нери откровенно приходилось тяжело. Но всё же этот фантастический поединок прошёл всю дистанцию, хотя после третьего раунда в это верилось с трудом. 115-109, 116-108, 114-110 — Альберт Батыргазиев сохранил у себя чемпионские пояса, однако это был самый сложный поединок в карьере россиянина.

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