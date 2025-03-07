Самый сложный бой Батыргазиева. Россиянин дважды побывал в нокдауне, но сохранил титулы

В Москве завершился масштабный турнир по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера непобеждённый 26-летний российский боксёр Альберт Батыргазиев защищал титул временного чемпиона мира WBA и титул чемпиона IBA во втором полулёгком весе в бою против непобеждённого 36-летнего аргентинца Нери Ромеро.

Карьера Батыргазиева развивается очень стремительно. Ещё в 2021 году Альберт выступал в любителях и стал олимпийским чемпионом в Токио. После этого россиянин окончательно перебрался в профессионалы, где уже в четвёртом поединке стал чемпионом Европы по версии WBO European, а в пятом завоевал вакантные титулы чемпиона по версии IBF Inter-Continental и чемпиона Евразии по версии EBP в полулёгком весе.

Однако наибольших высот Альберт достиг, перебравшись во второй полулёгкий вес: Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA и чемпионом IBA. Альберт должен был получить громкий бой с основным чемпионом организации Ламонтом Роучем, но тот, как известно, поднялся в лёгкий дивизион для большого боя с Джервонтой Дэвисом. А так как этот поединок завершился спорной ничьей, то, вероятнее всего, Роуч проведёт с Танком реванш, а Батыргазиеву придётся подождать.

Поэтому команда россиянина приняла вариант от WBA с защитой временного пояса против небитого аргентинца Нери Ромеро. Да, вариант не самый привлекательный – Ромеро идёт лишь на 15-м месте в рейтинге WBA, однако при этом имел до боя с Альбертом идеальный рекорд 18-0. Так что заглядывать за спину сопернику Альберт не собирался.

«Мне будет противостоять хороший соперник, он не знает поражений. Такого оппонента нельзя недооценивать. Я буду максимально сконцентрирован, постараюсь продемонстрировать зрелищный бокс», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

Битва взглядов Альберта Батыргазиева и Нери Ромеро Фото: IBA

Батыргазиев начал бой с работы джебом, подключая удары в корпус. Альберт не подпускал к себе аргентинца, который стремился сокращать дистанцию и работать в силовой манере, вкладываясь в мощные одиночные удары. Россиянин уже в первом раунде прилично накормил соперника передней рукой, но Нери не менял тактику и по-прежнему пытался оказывать давление. Ромеро периодически доставал чемпиона, при этом пропускал аргентинец очень много. Альберт постепенно стал добавлять комбинации, пробивал блок соперника двойками и тройками, однако Нери крепко стоял на ногах.

В третьем раунде случилось то, что не особо вытекало из хода поединка. Ромеро неожиданно зацепил чемпиона хуком, и Альберт оказался в нокдауне. Следом аргентинец продолжил атаковать после паузы и ещё раз уронил Батыргазиева. Россиянин спокойно поднялся и в этот раз, Нери вновь бросился добивать, но нарвался на встречные удары Альберта и откровенно «поплыл». Концовка раунда прошла в настоящей рубке — и Батыргазиев, и Нери донесли до цели огромное количество ударов.

Альберт лучше восстановился за паузу и в четвёртом раунде обрушил на Нери шквал ударов. Правда, сильно увлёкся и толкнул заваливавшегося аргентинца руками, за что с чемпиона сняли балл. Батыргазиев продолжил избивать Ромеро, отправил его в нокдаун и едва не финишировал — за аргентинца сыграл гонг. Пятый отрезок также остался за россиянином, который много атаковал, попадал, а аргентинцу приходилось буквально выживать.

После неожиданного третьего раунда Альберт вернул себе инициативу, работал первым номером. Ромеро же вымахался и стал уходить в защиту, лишь изредка отвечая размашистыми ударами. Казалось, что Батыргазиев близок к финишу, однако в начале второй половине боя у Нери открылось второе дыхание. Аргентинец вновь включил прессинг, попытался задавить Альберта, как на старте поединка, и уже чемпиону пришлось где-то добавить в движении, чтобы не вступать в рубку с соперником. К тому же Ромеро сумел нанести россиянину неприятную сечку, которая местами начала заливать лицо чемпиона кровью.

К девятому раунду оба боксёра довольно сильно замедлились. Отдышавшийся Нери казался более свежим и в концовке отрезка зацепил Альберта — чемпиона повело. Аргентинец попытался оформить финиш, вкладывался в мощные боковые, но Батыргазиев выстоял.

Качели продолжились и дальше. После минутной паузы уже Альберт стал выглядеть предпочтительнее, включил привычный челнок, работу с дистанции, а в концовке раунда Ромеро поплыл и едва не оказался на полу: Батыргазиев мощно работал по этажам. В предпоследнем отрезке инициатива также была за чемпионом. Удивительно, сколько пропускал Ромеро, однако стоял на ногах и даже местами отвечал — невероятная воля.

В последнем раунде Альберт не снижал давление, часто зажимал аргентинца у канатов, и Нери откровенно приходилось тяжело. Но всё же этот фантастический поединок прошёл всю дистанцию, хотя после третьего раунда в это верилось с трудом. 115-109, 116-108, 114-110 — Альберт Батыргазиев сохранил у себя чемпионские пояса, однако это был самый сложный поединок в карьере россиянина.