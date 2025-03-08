UFC 313: важнейший бой в карьере Анкалаева. Выдержит ли россиянин испытание Перейрой? LIVE

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Tи-Мобайл Арене» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.
В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым, который выходит на бой на коротком уведомлении.
Также на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом.
А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🚘 Анкалаев: вернётся ли Перейра в шиномонтажку, если проиграет? Я постараюсь
«Вернётся ли Перейра в шиномонтажку, если я одержу доминирующую победу? Думаю, все мы понимаем, что у него нет никаких шансов, и мы это докажем. Вернётся ли он туда или останется в ММА, решать ему, но я постараюсь сделать так, чтобы он подумал об уходе», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.
🐺 Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313
«Теперь Перейра стал ещё лучше разбираться в грэпплинге, защите от тейкдаунов и некоторых прочих моментах. Анкалаев — отличный боец. Левша. У него богатый арсенал бойцовских навыков. Он здорово работает на ногах. Что касается фаворита, то я выберу Перейру. Победа нокаутом. Но не думаю, что это случится в ранних раундах. Мне кажется, это мог бы быть технический нокаут во втором или третьем раунде», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC 313
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
Алекс Перейра (92,98 кг) vs Магомед Анкалаев (92,98 кг)
Джастин Гэтжи (70,76 кг) vs Рафаэль Физиев (70,76 кг)
Джалин Тёрнер (70,08 кг) vs Игнасио Бахамондес (70,76 кг)
Аманда Лемос (52,61 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,38 кг)
Кинг Грин (70,53 кг) vs Маурисио Руффи (70,53 кг)
Кёртис Блэйдс (118,84 кг) vs Ризван Куниев (119,97 кг)
Джошуа Ван (56,92 кг) vs Рэй Цуруя (56,92 кг)
Бруно Ферейра (84,36 кг) vs Армен Петросян (84,36 кг)
Алекс Мороно (77,56 кг) vs Карлос Леал (76,65 кг)
Майрон Сантос (65,99 кг) vs Фрэнсис Маршалл (66,22 кг)
Крис Гутьеррес (65,54 кг) vs Джон Кастанеда (65,77 кг)
Джорден Сантос (84,14 кг) vs Осман Диас (84,14 кг).
😎 Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву
Напомним, ранее Кормье заявил, что Перейре не следовало совершать авиаперелёты в Австралию из США и обратно, которые могут негативно сказаться на его самочувствии.
«Не переживай, Даниэль Кормье. Мы работаем», — говорится в публикации видео тренировки Перейры в аккаунте Teixeira MMA & Fitness.
Где смотреть турнир UFC 313
Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👀 Сидельников: Анкалаев должен забрать пояс и привезти его в Россию
«На 90% уверен, что Магомед полностью заберёт этот бой. На кону стоит чемпионский титул. Что один, что второй не будут сильно рисковать, хотя Перейра отчаянный парень и может полезть в размен, у него на самом деле других вариантов и не будет. Но Анкалаев — это тот человек, который прошёл большую любительскую и профессиональную карьеру. Здесь хладнокровие сыграет своё. Уверен, что бой не будет зрелищным, не будет накала страстей. Будет немного скучновато, однако Анкалаев заберёт все пять раундов в партере. Он затащит Перейру и не даст оттуда вылезти. Думаю, Анкалаев должен забрать пояс и привезти в Россию», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Дата и время турнира UFC 313
Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
😈 Анкалаев: в субботу я поправлю лицо Перейры
«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.
Полный кард турнира UFC 313
Основной кард:
- Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
- Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
- Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
- Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
- Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Предварительный кард:
- Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
- Брунно Феррейра – Армен Петросян;
- Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
- Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
- Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
- Джордан Сантос – Осман Диас;
- Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.