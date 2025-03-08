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Бой Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 9 марта 2025 — прямая онлайн-трансляция, UFC 313, где смотреть, дата и время боя, эфир

UFC 313: важнейший бой в карьере Анкалаева. Выдержит ли россиянин испытание Перейрой? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
Комментарии
Магомед принял серьёзнейший вызов во время Рамадана.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Tи-Мобайл Арене» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

В рамках соглавного события турнира пройдёт реванш между топовыми легковесами — Джастин Гэтжи сойдётся с Рафаэлем Физиевым, который выходит на бой на коротком уведомлении.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Рафаэль Физиев

Также на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
09 марта 2025, воскресенье. 05:15 МСК
Кёртис Блэйдс
Не началось
Ризван Куниев

А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Брунно Феррейра — Армен Петросян
09 марта 2025, воскресенье. 04:25 МСК
Брунно Феррейра
Не началось
Армен Петросян

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

После неудач Алекс всегда возвращался с лучшей версией себя:
Перейра не безупречен. В карьере суперзвезды было немало поражений
Перейра не безупречен. В карьере суперзвезды было немало поражений
Где смотреть турнир UFC 313 Дата и время турнира UFC 313 Полный кард турнира UFC 313
Live Сергей Сорокин

🚘 Анкалаев: вернётся ли Перейра в шиномонтажку, если проиграет? Я постараюсь

«Вернётся ли Перейра в шиномонтажку, если я одержу доминирующую победу? Думаю, все мы понимаем, что у него нет никаких шансов, и мы это докажем. Вернётся ли он туда или останется в ММА, решать ему, но я постараюсь сделать так, чтобы он подумал об уходе», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

10:15 Сергей Сорокин

🐺 Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313

«Теперь Перейра стал ещё лучше разбираться в грэпплинге, защите от тейкдаунов и некоторых прочих моментах. Анкалаев — отличный боец. Левша. У него богатый арсенал бойцовских навыков. Он здорово работает на ногах. Что касается фаворита, то я выберу Перейру. Победа нокаутом. Но не думаю, что это случится в ранних раундах. Мне кажется, это мог бы быть технический нокаут во втором или третьем раунде», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

09:59 Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC 313

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Алекс Перейра (92,98 кг) vs Магомед Анкалаев (92,98 кг)

Джастин Гэтжи (70,76 кг) vs Рафаэль Физиев (70,76 кг)

Джалин Тёрнер (70,08 кг) vs Игнасио Бахамондес (70,76 кг)

Аманда Лемос (52,61 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,38 кг)

Кинг Грин (70,53 кг) vs Маурисио Руффи (70,53 кг)

Кёртис Блэйдс (118,84 кг) vs Ризван Куниев (119,97 кг)

Джошуа Ван (56,92 кг) vs Рэй Цуруя (56,92 кг)

Бруно Ферейра (84,36 кг) vs Армен Петросян (84,36 кг)

Алекс Мороно (77,56 кг) vs Карлос Леал (76,65 кг)

Майрон Сантос (65,99 кг) vs Фрэнсис Маршалл (66,22 кг)

Крис Гутьеррес (65,54 кг) vs Джон Кастанеда (65,77 кг)

Джорден Сантос (84,14 кг) vs Осман Диас (84,14 кг).

09:47 Сергей Сорокин

😎 Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву

Напомним, ранее Кормье заявил, что Перейре не следовало совершать авиаперелёты в Австралию из США и обратно, которые могут негативно сказаться на его самочувствии.

«Не переживай, Даниэль Кормье. Мы работаем», — говорится в публикации видео тренировки Перейры в аккаунте Teixeira MMA & Fitness.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 313

Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

👀 Сидельников: Анкалаев должен забрать пояс и привезти его в Россию

«На 90% уверен, что Магомед полностью заберёт этот бой. На кону стоит чемпионский титул. Что один, что второй не будут сильно рисковать, хотя Перейра отчаянный парень и может полезть в размен, у него на самом деле других вариантов и не будет. Но Анкалаев — это тот человек, который прошёл большую любительскую и профессиональную карьеру. Здесь хладнокровие сыграет своё. Уверен, что бой не будет зрелищным, не будет накала страстей. Будет немного скучновато, однако Анкалаев заберёт все пять раундов в партере. Он затащит Перейру и не даст оттуда вылезти. Думаю, Анкалаев должен забрать пояс и привезти в Россию», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 313

Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:30 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.

09:47 Сергей Сорокин

😈 Анкалаев: в субботу я поправлю лицо Перейры

«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 313

Основной кард:

  • Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
  • Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
  • Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
  • Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
  • Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

  • Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
  • Брунно Феррейра – Армен Петросян;
  • Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
  • Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
  • Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
  • Джордан Сантос – Осман Диас;
  • Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.
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