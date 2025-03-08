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Удар Перейры, Перейра — Анкалаев дата и время боя, нокауты, карьера в UFC

«Водородная бомба за спиной». Почему левый хук Перейры настолько страшен
Яхья Гасанов
Удар Алекса Перейры
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Изучаем главную фишку бразильского чемпиона.

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Старт турнира запланирован на 2:30 мск, главный бой начнётся не ранее 8:00.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Перейра — обладатель одного из самых страшных ударов в нынешнем ростере UFC. Его левый хук сломал уже не одного соперника, и об этом ударе очень часто говорят практически перед каждым поединком бразильца. Том Аспиналл считает, что хук Перейры на данный момент лучший удар в ММА: «Говоря об Алексе Перейре, я могу сказать только одно: его левый хук — это лучший удар в ММА на данный момент. Этим ударом он буквально сносит каждого на своём пути».

По сути, как бы ни складывался любой бой, у Перейры всегда есть в запасе левый хук, который может всё изменить. Хороший пример — первый бой с Исраэлем Адесаньей в ММА. Там Алекс отдал три раунда из четырёх и на финальную пятиминутку выходил с чётким осознанием своего положения. В итоге сумел донести левую руку до челюсти Иззи и финишировал доминирующего чемпиона. Так почему левый хук Перейры настолько страшен?

Перейра — самый активный чемпион UFC:
Перейра — олицетворение идеальных ММА. Его не зря раскручивает UFC
Перейра — олицетворение идеальных ММА. Его не зря раскручивает UFC

Одной из причин Перейра называет генетику. Если посмотреть на Алекса, с этим сложно не согласиться, потому что это действительно габаритный и мощный боец. Хороший рост, приличный размах рук, вес (Перейра сам утверждал, что у него уникальный метаболизм и он набирает по 10-12 кг минимум после взвешивания) — всё это тоже влияет.

«У меня действительно есть немного необычной силы. Может быть, благодаря моей генетике, может быть, благодаря моей работе в шиномонтаже. Но определённо это благодаря моей подготовке», — утверждает Алекс.

Это подтверждает и его тренер Плинио Круз: «У него и в детстве была хорошая генетика. Он был очень сильным парнем, и, конечно, благодаря тренировкам он смог отточить левый хук для боёв в ММА и кикбоксинге».

Тезис о хорошей генетике подтверждается и выступлениями сестры Алекса Алин Перейры, которая избивает (в том числе левым хуком) соперниц в Karate Combat. Но, разумеется, помимо природных данных, в случае с Перейрой есть и другие аспекты, которые влияют на его мощь. Важно то, как бразилец готовит и наносит свой удар.

Строго говоря, это не полноценный левый хук, а смесь хука и апперкота. В боксе такое называется мексиканским хуком, от которого сложно защититься. Как правило, удар Перейры начинается как апперкот, а потом он поворачивает кулак, и это уже похоже на хук. Такая техника подойдёт далеко не всем, но Алексу с его некой угловатостью и визуальной деревянностью так бить даже удобнее. К тому же это помогает спрятать удар.

Перейру любят и за пределами октагона:
Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино
Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино

Тренер Фирас Захаби объяснял, чем ему нравится именно такой вариант удара: «Я очень люблю этот хук, он очень хитрый, он чуть увеличивает рич, и у него другой угол по сравнению с апперкотом. Если соперник отклонился, то апперкот полностью мажет. А при мексиканском хуке, даже если соперник отклонился, попадание всё равно проходит».

Каждый соперник Перейры знает, что надо опасаться именно этого панча бразильца, но Алекс всегда очень грамотно его готовит. К примеру, бой с Шоном Стриклендом, который вывел Перейру на титульник. Американец уделяет большое внимание защите головы: всегда высокий блок, модернизированный филли-шел. Перейра довольно быстро подобрал ключи — много неприятных джебов в корпус и в район солнечного сплетения, которые в итоге заставили Стрикленда опустить блок. Алекс начинает атаку, как джеб в корпус, Стрикленд пытается сделать подставку, а Перейра направляет удар вверх и вбок — нокдаун, добивание, финиш.

Бой Алекс Перейра — Шон Стрикленд

Бой Алекс Перейра — Шон Стрикленд

Фото: кадр из трансляции

«Прикармливает» соперников Алекс не только джебами в корпус, хотя этот удар в его поединках мы видим довольно часто. Есть ещё комбинация «правый прямой — левый боковой». Алекс пробивает прямые между рук соперникам, заставляет держать блок у́же и, как только появляется возможность завести дугу за этот самый блок, сразу пользуется моментом.

Бой Алекс Перейра — Джамал Хилл

Бой Алекс Перейра — Джамал Хилл

Фото: кадр из трансляции

На что ещё стоит обратить внимание в технике Алекса? Перейра заводит плечо за корпус (видно и в моменте с нокаутом Джамала Хилла), за счёт чего увеличивает размах и делает панч сильнее. А затем доворачивает корпус, вкладываясь в удар и добавляя импульс. Ещё один нюанс — Алекс немного подскакивает при ударе. В первом поединке с Адесаньей левый хук Перейры сделал своё дело, и донёс он его как раз с подскоком. На скриншотах видно — Перейра подгибает ноги и заводит плечо назад, а потом резко выпрямляется вместе с панчем. Хук Алекса начинается от ног.

Бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

Бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

Фото: кадр из трансляции

Бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

Бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

Фото: кадр из трансляции

Стоит отметить и то, что во всех случаях на скриншотах положение Перейры и его соперников было разным, сюда ещё можно добавить нокаут в первом бою с Иржи Прохазкой. Всё это говорит в том числе о том, что левый хук Алекса настолько отточен, что донести он его способен практически из любого положения. Это делает и без этого опасного Перейру ещё более страшным бойцом для соперников. Кроме отличной генетики и силы от природы, Алекс делает всё, чтобы сгенерировать ещё больше мощи в ударе.

Перед тем самым боем с Адесаньей тренер Хавьер Мендес делился опасениями по поводу Перейры и его силы удара: «Я видел один бой с левым хуком. У Перейры невероятный левый хук. Я смотрел тот бой и думал, что Иззи разрывал его на части, пока не выскочил этот левый хук, так что у него огромная сила. Очевидно, если бой пройдёт в стойке и Иззи будет выигрывать, ему не стоит увлекаться, потому что у Перейры за спиной водородная бомба. Этот левый хук обладает невероятной силой».

Удар Алекса Перейры

Удар Алекса Перейры

Фото: Getty Images

А Анкалаев, в свою очередь, уже как-то говорил, что левый хук Перейры переоценён. Проверять это на себе Магомеду категорически нельзя, как-то он уже падал в нокдаун от левого хука от Тиаго Сантоса. Тут мощь на порядок выше, так что если Анкалаев планирует побеждать, то первое, чего он должен опасаться, это левый хук Перейры.

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