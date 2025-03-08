Перейра — чемпион без слабых мест. Анкалаев снова остановится в шаге от пояса

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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.

Перейра – топовый боец и суперзвезда UFC. Бразилец покорил два дивизиона, на протяжении долгого времени успешно защищает чемпионский пояс. А главное, Алекс превратился в настоящую машину по производству нокаутов. Поатан искусно маскирует свои слабые стороны, компенсирует их идеальной ударной работой. И испытания такого уровня в жизни Анкалаева не было никогда.

Главное преимущество Алекса – ударная работа. В кулаках бразильца скрыта невероятная мощь, что он раз за разом демонстрирует на всех оппонентах. На профессиональном уровне Поатан добыл 12 побед, 10 из которых – нокаутом. Поэтому и теперь он попытается воспользоваться именно этим преимуществом. У Перейры великолепная школа кикбоксинга. В этом виде спорта он провёл 40 боёв, 33 завершил победами. А ещё Алекс переписал историю промоушена Glory, став первым, кто одновременно удерживал на своих плечах два чемпионских пояса. Но не только этим оттачивал своё мастерство бразилец. В молодости он активно занимался боксом, выступал на различных уровнях. Есть в копилке Перейры и один официальный поединок. Он, естественно, закончился нокаутом от Поатана.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Неоспоримый плюс Перейры – агрессия и напор. Ни в одном из своих поединков он не был намерен действовать вторым номером. Алекс – максимально уверенный в себе боец, который всегда закладывается на нокаут. Поэтому и теперь, можно не сомневаться – он с первых минут бросится атаковать Магомеда. Перейра часто ассоциируется с бездумным рубакой, однако это совсем не так. Алекс обладает чувством дистанции, практически идеально чувствует тайминги. Поэтому атаки бразильца и несут такую опасность. Он вкладывается в каждую, что быстро отражается на лицах соперников. «Чистым» от Перейры не уходит никто.

Бой Халил Раунтри — Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Алекса считают слабым борцом. Но он очень устойчив на ногах, классно защищается от тейкдаунов. Естественно, все ждут от Анкалаева именно перехода в партер. Однако очень сложно провернуть фокус с тем, кто абсолютно к нему готов. Бразилец прекрасно понимает, что именно может проделать Магомед. И он совершенно точно огромное количество раз отработал всё это во время тренировочного процесса. Алекс силён физически, очень вынослив. И будет грамотно дистанцироваться, избегая прямого столкновения.

Перейра – боец с большим количеством неожиданных трюков в рукаве. И просчитать его наверняка практически невозможно. У Магомеда, говоря откровенно, такого же арсенала не видно. Он действительно круто дрался на протяжении долгого времени. Но с таким испытанием на прочность ещё не встречался. Алекс – эталон чемпиона. И снять с него пояс будет невероятно сложно.