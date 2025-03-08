Пора везти пояс в Россию. Анкалаев разберёт Перейру на части

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В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе пройдёт очередной большой номерной турнир UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Старт турнира запланирован на 2:30 мск, главный бой начнётся не ранее 8:00.

Ещё после боя с Яном Блаховичем в конце 2022 года многие называли Анкалаева легитимным чемпионом полутяжёлого веса, но без пояса. А из-за некоторых высказываний самого Магомеда и членов его команды путь ко второму титульному шансу серьёзно замедлился. И даже сейчас принимать бой с Алексом Перейрой пришлось в не самых неудобных условиях.

Бразилец — доминирующий чемпион дивизиона, и отрицать его достижения невозможно. Мало того что Перейра просто вырубает претендентов, среди которых два бывших чемпиона, так ещё и бьётся он очень часто, что не может не нравиться болельщикам. Такие успехи создали вокруг харизматичного Алекса ауру непобедимого чемпиона и превратили его в суперзвезду UFC. Однако, как бы клишированно это ни звучало, с такими, как Анкалаев, он не бился.

Джамал Хилл, Иржи Прохазка, Халил Раунтри — хорошие бойцы, но не настолько разноплановые и универсальные, как Магомед. Ни у кого из нет борьбы как таковой, однако даже при этом Прохазка, например, успешно удерживал Перейру на земле. А Ян Блахович, пусть и с трудом, но проводил тейкдауны Алексу даже сквозь дикую усталость. При этом самого Блаховича тот же Анкалаев валял даже с разбитыми от лоу-киков ногами. Да, это уже ММА-математика, но факт остаётся фактом — Анкалаев самый сложный соперник для Перейры в силу своей универсальности.

Может быть, у Магомеда не ультимативная борьба, против которой вообще никак не защититься, однако это всё ещё хороший уровень. Кроме того, он отлично борется у сетки и в клинчах. Пожалуй, такой сценарий даже удобнее для Анкалаева. С учётом того, как Перейра любит отходить к сетке, чтобы защищаться от проходов, у российского бойца будет достаточно возможностей, чтобы показывать своё умение бороться. И если Магомед будет грамотно миксовать работу на дистанции в стойке и борьбу, то у Перейры возникнут серьёзные проблемы. К тому же и в ударке Анкалаев далеко не плох, как многим кажется.

Да, вероятно, победа Анкалаева = довольно скучный ход боя, так как Магомед в силу своей любительской базы привык чаще работать на очки и рисковать лишний раз не любит. Но самое главное, что это может идеально сработать против Перейры. Тут Магомеду нужна победа, а не бонус за лучшее выступление вечера. У Анкалаева на бумаге банально больше ключей к победе в этом поединке. Важно просто не забывать, что Алекс и в пятом раунде может отправить спать кого угодно, и уважать силу соперника.

В случае победы Анкалаев войдёт в историю как первый российский боец, который завоевал титул UFC, отобрав его у действующего чемпиона. И шансы у Магомеда довольно хорошие.