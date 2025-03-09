Гэтжи и Физиев устроили ещё одну рубку! Сильнее вновь оказался Хайлайт

В США завершается масштабный турнир UFC 313. С соглавном событии вечера в октагоне сошлись два топовых легковеса – Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев.

Джастин Гэтжи – один из самых ярких представителей дивизиона. В UFC Хайлайт дебютировал в 2017 году и с тех пор четыре раза дрался за титул: дважды уступил в поединках за полноценный пояс Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре, следом выиграл пояс BMF, нокаутировав Дастина Порье, но затем утратил титул, улетев в глухой нокаут в последнем поединке от Макса Холлоуэя.

Гэтжи неспроста носит прозвище Хайлайт. Вы только вдумайтесь: в карьере Джастина в UFC 13 поединков, в них Гэтжи получил восемь бонусов за бой вечера, пять бонусов за выступление вечера, три бонуса за бой года – таких показателей нет ни у одного бойца промоушена. Гэтжи всегда закатывает яркие поединки, поэтому у него огромная армия фанатов.

На UFC 313 Хайлайт должен был встретиться с Дэном Хукером, но тот слетел за две недели до боя из-за перелома руки. В UFC предлагали Арману Царукяну, Чарльзу Оливейре, Дастину Порье и Ренато Мойкано выйти на замену, но все они отказались. Единственным, кто дал согласие, оказался Рафаэль Физиев.

Атаман оказался в UFC в 2019 году, но стартовал с поражения от Магомеда Мустафаева. Затем последовала мощная серия из шести побед, в том числе над Ренато Мойкано, который недавно дрался за титул, над Рафаэлем дос Аньосом и Бобби Грином. Однако в последних двух боях Физиев проиграл Джастину Гэтжи и Матеушу Гамроту. Первый поединок Гэтжи и Физиева получился очень ярким – с жёсткой рубкой и серьёзным уроном. Джастин забрал победу решением большинства судей, поэтому для Рафаэля повторный поединок с Хайлайтом был принципиальным.

Гэтжи начал бой с прессинга, на что Физиев ответил борьбой. Если после первого тейкдауна Атамана Джастин быстро встал, то со вторым Хайлайту пришлось сложнее, но тем не менее Гэтжи вновь вернулся в стойку. Джастин продолжил поддавливать Рафаэля, однако тот грамотно встречал, не давал ничего сделать Хайлайту, а сам неплохо вставлял колени из клинча. Под занавес раунда уже Гэтжи попытался пройти в ноги — безуспешно.

Второй раунд вновь начался с атак Гэтжи. Физиев неплохо действовал вторым номером, хорошо доставал Хайлайта сериями на руках, в том числе и по корпусу. Постепенно Гэтжи стал больше раскрываться, добавлять в активности: залетали мощные боковые и апперкоты, особенно на ближней дистанции. Один из таких апперкотов на исходе четвёртой минуты отрезка пришёлся точно в челюсть Физиеву — и Рафаэль рухнул на пол. Гэтжи бросился добивать соперника, но Атаман сумел спастись в партере и выстоять до гонга.

Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев Фото: Ian Maule/Getty Images

На старте третьего раунда началась борьба за инициативу, разменивались бойцы в центре октагона на руках, что особенно нравилось зрителям. С дальней дистанции точнее был Физиев, однако как только Гэтжи прорывался на ближнюю — преимущество уходило к нему. Атаман старался подключать и колени, и лоу-кики, действовал более разнообразно, особенно по корпусу. А Гэтжи искал голову Физиева, выбрасывал серии на руках. В концовке Джастин попытался зайти в борьбу. Рафаэль выстоял, но Хайлайт затащил соперника в клинч.

В итоге ярчайший поединок Гэтжи и Физиева вновь дошёл до судейского решения. 29-28 — все судьи отдали предпочтение Хайлайту, который сумел перевернуть поединок после неудачного первого раунда, закатить очередной яркий бой и забрать вторую победу над Физиевым, закрыв поражение от Холлоуэя.