Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою

Все знают, что в UFC есть бойцы, которых руководство главного промоушена планеты откровенно недолюбливает. Одним из таких спортсменов является Магомед Анкалаев: россиянин невероятно долго шёл к своему первому титульнику, где провёл ничейный и незрелищный бой с Яном Блаховичем. Результат поединка получился, мягко говоря, спорным, но президент промоушена Дана Уайт жёстко раскритиковал бойцов и тут же назначил новых участников чемпионского боя. Анкалаеву же пришлось ждать второго титульного шанса больше двух лет. Хотя он продолжал идти на серии без поражений.

Нельзя сказать, что Уайт просто самодур, которому Магомед не нравился по личным причинам. Победы россиянина действительно не всегда были зрелищными, английский язык он так и не выучил, в соцсетях практически не присутствовал — в общем, делал всё не так, как требует руководство UFC. Но спортивные результаты Анкалаева всё-таки не получилось игнорировать бесконечно, да и трэш-ток дагестанец подключил, пусть и руками своего менеджера. В итоге Магомед дождался именно того, чего хотел — поединка с невероятно раскрученным и успешным чемпионом Алексом Перейрой.

Про бразильца можно говорить часами, насколько уникальным и ярким получается его путь. Алекс умудрился из пьющего автомеханика сначала стать суперзвездой кикбоксинга, а потом и ворваться в UFC. В главном промоушене мира Перейра взлетал очень быстро: уже четвёртый бой стал титульным. Дилогия с Исраэлем Адесаньей получилась потрясающей, после чего бразилец перебрался в полутяжёлый дивизион. По которому тоже прошёлся катком: за последние 11 месяцев Алекс защитил свой титул три раза, после чего всё-таки получил в соперники Анкалаева. Бой бразильца и россиянина был максимально интригующим.

Перейра сразу пошел вперёд и начал включать лоу-кики, но работал в экономном режиме, как и его соперник. Бразилец и россиянин действовали с максимальной осторожностью, бо́льшая часть ударов, которые и так выбрасывались не особо часто, уходили в блок. В концовке первого раунда Анкалаев пошёл в борьбу, но повалить оппонента не сумел. Перед второй пятиминуткой Магомед получил от угла совет не отдавать переднюю ногу под лоу-кики Перейры. Претендент отреагировал и, в свою очередь, начал стараться замедлять чемпиона с помощью ударов в корпус. Во втором раунде Анкалаев в целом выглядел отлично и несколько раз неплохо попал, а в концовке и вовсе болтанул Алекса боковым!

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев Фото: Ian Maule/Getty Images

Магомед не стал форсировать события, и третий раунд снова начался с напряжённой работы в стойке. Перейра не стеснялся отступать и активно включал лоу-кики, россиянин же старался работать первым номером — темп в целом упал, по статистике чемпион был чуть точнее. Четвёртый раунд Анкалаев начал с клинча у сетки, где безуспешно пытался повалить оппонента, но всё-таки набирал время в контроле. Публика начала гудеть: смотреть на эту возню было откровенно скучно, и вскоре рефери вернул бойцов в центр клетки. После чего началось всё то же самое с клинчем.

С учётом течения боя, пятый раунд наверняка должен был стать решающим. Понимал это и Перейра, который постарался сразу захватить центр октагона. Потом инициативу перехватил уже Магомед: судьям точно было сложно позавидовать, если учитывать, каким равным получался раунд. В концовке Алекс опять оказался зажат у сетки, что вызвало недовольное гудение трибун. Так бой и закончился. Решить исход должны были судьи, и они единогласно отдали победу Анкалаеву! У нас есть новый чемпион UFC из России!