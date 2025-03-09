Перейру ограбили в пользу Анкалаева? Разбираем судейское решение

В США завершился масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В главном событии вечера российский боец Магомед Анкалаев победил единогласным решением судей доминирующего чемпиона полутяжёлого веса Алекса Перейру и впервые в карьере завоевал пояс промоушена.

Поединок Перейры и Анкалаева был одним из самых ожидаемых в лиге. Бразилец зачистил весь дивизион, нокаутировав массу претендентов, и единственным, кто мог его остановить, оставался Магомед Анкалаев. Россиянину долго не давали титульный шанс, но в итоге всё же свели с чемпионом.

Если говорить о раскладах, то, пожалуй, два самых очевидных и популярных прогноза перед боем – это нокаут от Перейры или победа решением Анкалаева. В итоге бой действительно дошёл до судейского решения, и до последнего были сомнения, чью же руку поднимут судьи. 49-46, 48-47, 48-47 – все судьи отдали предпочтение российскому бойцу. Конечно, когда бой получается близким, то к судейскому решению всегда будут вопросы.

Появились вопросы и в этот раз. Конечно, многие ожидали от Анкалаева борьбы, именно в этом виделось главное преимущество Магомеда над чемпионом. Однако за весь бой россиянин не провёл ни одного тейкдауна: попытки были, но Алекс так ни разу и не оказался в партере. Это важно, потому что, если бы Магомед всё-таки переводил Перейру на землю, победа была бы более убедительной.

Сам поединок получился довольно закрытым. Ни Перейра, ни Анкалаев за все пять раундов, пожалуй, ни разу не рискнули пойти в размены, устроить рубку. Это были бойцовские шахматы, чего, конечно, вряд ли можно было ожидать в первую очередь от Перейры.

Четыре раунда из пяти, за исключением второго отрезка, в котором Анкалаев был значительно лучше, агрессивнее и активнее чемпиона, были близкими. Перейра, по всей видимости, избегал сближения из-за потенциальной борьбы, с его стороны не было привычного прессинга. Магомед заставил чемпиона отступать – и на визуальной составляющей поединка это сказалось. Анкалаев больше работал первым номером, больше шёл вперёд, что не могло не сказаться на мнении судей.

Первый раунд остался за Перейрой, который грамотно переработал Магомеда с дистанции. Пожалуй, только в первом отрезке Алекс действительно был лучше – и по ударам, и по стилю. Собственно, все судьи и отдали раунд бразильцу. Но в дальнейшем Магомед стал прибавлять, а Перейра не знал, что с этим делать. Алекса гоняли по октагону, заставляли отступать – чемпион оказался в положении, в котором ещё никогда не был. Второй раунд и вовсе мог закончиться нокаутом – Магомед в самой концовке хорошо потряс соперника, однако за чемпиона сыграл гонг. Тем не менее Анкалаев перебил чемпиона – 29-18 по акцентированным ударам, при том что 10-18 ударов Перейры – это лоу-кики.

Начиная с третьего раунда, Анкалаев стал добавлять борьбу. Да, здесь нужно отдать должное Поатану, который умудрился ни разу не пропустить тейкдаун, но при этом активность и контроль были за россиянином, который даже после неудачных попыток проходов затаскивал чемпиона в клинч. Незрелищно? Возможно. Зато эффективно. В третьем раунде Перейра донёс на четыре акцентированных удара больше – 21-17, но при этом 15 из этих ударов опять же были лоу-киками. Алекс делал акцент именно на них, видимо, опираясь на не лучший бой Анкалаева с Блаховичем, в котором Ян отбил россиянину ноги. Магомед же работал разнообразнее, больше взрывался опасными сериями на руках, бил по этажам – плюс контроль у сетки и попытки тейкдауна, поэтому при близких статистических показателях раунд «уплыл» в пользу Магомеда.

Четвёртый отрезок получился не самым зрелищным, на двоих бойцы донесли 25 акцентированных ударов на двоих, при этом Анкалаев снова смог затащить Перейру в клинч, где перебил чемпиона – 12-6. С дистанции Магомед тоже был лучше – 7-1. Представляете, за весь раунд Перейра донёс только один акцентированный удар до цели – и это о многом говорит.

В заключительном отрезке Перейра добавил в агрессии, но по-прежнему мало включал свои мощные хуки – основным оружием Алекса оставались лоу-кики и джеб, которым бразилец неплохо доставал россиянина в последнем раунде. 14-14 по акцентированным ударам с дистанции и 6-0 в пользу Анкалаева в клинче, плюс Магомед практически всю последнюю минуту контролировал спину бразильца, хоть и не сумел в итоге провести тейкдаун. При этом отрезок судьи в итоге отдали в пользу бразильца, что не сказалось на итоговом результате.

Возможно, все российские фанаты опасались того, что Анкалаева «прихватят» судьи, как его уже «прихватывали» на этой же арене в бою с Яном Блаховичем. Да, в каких-то эпизодах бой был близкий, но Анкалаев сделал для победы больше, чем чемпион, который в основном сосредоточился на лоу-киках и защите от тейкдаунов. Бразилец справился с борьбой Магомеда и посчитал, что этого хватит для победы. Судьи посчитали иначе – и у России появился новый чемпион UFC. 127-97 по ударам в пользу Магомеда, 94-76 по акцентированным ударам в пользу Анкалаева плюс клинч, попытки тейкдаунов и работа первым номером – ограбление увидеть здесь довольно сложно.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.