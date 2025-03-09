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UFC 313: Алекс Перейра — Магомед Анкалаев, результат, победа Анкалаева, чемпион UFC из России, реакция, разбор боя, итоги

Анкалаев скучный боец — это правда. Но именно так выглядит эффективность
Сергей Сорокин
Анкалаев скучный боец — это правда
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Магомед слишком долго ждал своего шанса, чтобы рисковать.

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретился с россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Все они приняли сторону российского бойца.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Говоря откровенно, поединок получился не самым захватывающим. Он прошёл всю дистанцию, но событиями не изобиловал. Ярких разменов практически не было, а после экватора боя соперники много клинчевали и находились у сетки. Естественно, такая ситуация не особенно радовала фанатов, которые в некоторые моменты просто освистывали происходящее. А Анкалаева успели прозвать самым скучным чемпионом. Но разве цель не оправдывает средства?

Собрали главные события минувшего турнира:
UFC 313: Анкалаев — новый чемпион UFC! Россиянин навсегда вписал своё имя в историю
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UFC 313: Анкалаев — новый чемпион UFC! Россиянин навсегда вписал своё имя в историю

Анкалаев действительно выглядел очень осторожно. Никаких рискованных действий – лишь методичная работа. И она принесла свои плоды. Статистически Магомед выглядел очень мощно. Он перебил соперника по количеству ударов (224-159), попаданий (127-97), акцентированных атак (94-76). А главное в этом, что практически всегда россиянин делал свои выпады целенаправленно. Практически не было случайных комбинаций. Каждую Анкалаев вымерял, поэтому они и получились настолько ощутимыми для оппонента. Достаточно вспомнить момент под занавес второго раунда, когда Перейра откровенно «поплыл» и едва не улетел в нокаут. Магомед действовал в стойке ничуть не хуже опаснейшего ударника дивизиона. Так зачем ему нужно было лезть в размены? Он мог погнаться за финишем и наткнуться на лаки-панч, который перечеркнул бы многолетние старания.

Важный момент – контроль у сетки. Конечно, кто-то может упрекнуть россиянина в отсутствии тейкдаунов. Но тут нужно отдать должное Алексу. Он действительно классно подготовился к обороне от борьбы. Поэтому сразу крепко становился на ноги, выглядел глыбой. Однако эти драгоценные минуты всё равно засчитывались в глазах судей в пользу Магомеда. Об этом красноречиво говорят судейские записки. Даже раунды, в которых Перейра был активнее в плане ударов, остались за Анкалаевым. Поэтому сейчас можно совершенно точно говорить – план по правильной подсушке пятиминуток сработал. Россиянин в некоторых моментах не показывал свои сильные стороны. Но грамотно подсветил то, что легко нивелирует плюсы опасного бразильца.

Вспоминаем нервный бой:
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою

Были ли моменты, когда за Анкалаева было страшно? Пожалуй, нет. И это удивительно. Ещё ни один поединок Перейры не складывался так легко для его соперника в плане полученного урона. Магомед действительно грамотно защищался. А в нужный момент на помощь подоспели клинчи. В них россиянин входил не для того, чтобы просто тянуть время. Он понимал, что длинные рычаги бразильца просто не предназначены для работы на такой близкой дистанции. А вот сам Анкалаев классно действовал даже из такой позиции. Именно поэтому казалось, что Алекс вынужден убегать от претендента. Естественно, судьи видели всё, поэтому симпатичнее в их глазах смотрелся Магомед.

Один из судей отдал Магомеду четыре раунда из пяти:
Перейру ограбили в пользу Анкалаева? Разбираем судейское решение
Перейру ограбили в пользу Анкалаева? Разбираем судейское решение

Магомед – не самый яркий и интересный чемпион UFC. А возможно, один из самых скучных. И это происходит и за клеткой, и в октагоне. Но он и не обязан никого веселить и развлекать. Да, концепцию индустрии развлечений никто не отменял. Однако нужно вспомнить, что во главу угла поставлен спорт. А это дело, ради которого многие ставят на кон свои жизни, интересы и увлечения. Они буквально сутками пропадают в залах, оттачивая своё мастерство. И перечёркивать всё это в самый важный момент – большая глупость. Анкалаев и его команда выбрали идеальный гейм-план, который сработал на все 100%. А победителей, как известно, не судят.

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