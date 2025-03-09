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Поражение Перейры, причина, победа Анкалаева, итоги боя, разбор, реакция на поражение Перейры, новый чемпион UFC из России

Почему Перейра дрался так плохо? Великого чемпиона было не узнать
Сергей Сорокин
Алекс Перейра
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Алекс проиграл поединок по всем статьям.

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретился с россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Все они приняли сторону российского бойца.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Конечно, основное внимание после поединка приковано к новому чемпиону. В этом нет ничего удивительного, Анкалаев очень давно продвигался к своей цели. Вот только стало любопытно, что именно произошло с бразильцем. Перейра до этого шёл на длительной победной серии, буквально уничтожал соперников и делал это играючи. А теперь буквально перегорел. Что же помешало Алексу показать все свои сильные стороны?

Собрали главные события минувшего турнира:
UFC 313: Анкалаев — новый чемпион UFC! Россиянин навсегда вписал своё имя в историю
Live
UFC 313: Анкалаев — новый чемпион UFC! Россиянин навсегда вписал своё имя в историю

Первое, что бросалось в глаза весь месяц до боя, — отношение чемпиона к подготовке. Он зависал в клубах, веселился. И практически не показывал, как именно работает в зале. А ещё заигрывал с публикой привычными трюками с весогонкой. Прямо за неделю до турнира он весил на 10 кг больше необходимого. Естественно, к самому событию пройти в рамках дивизиона получилось. Но такие процедуры совершенно точно изнуряют бойцов. Поэтому Алекс выглядел очень медленным. И это на фоне Анкалаева, который принял поединок во время Рамадана, находясь в сложнейших условиях. Видимо, Перейре нужно переставать мучить организм, лучше окончательно перебраться в новый дивизион – тяжёлый.

Следующий важный момент – неудобный стиль оппонента. Всё-таки с настолько выраженными борцами Алекс ещё не дрался. Кто-то может сказать, что Магомед в итоге не провёл ни одного тейкдауна. Да, это так. Однако в то же время было прекрасно видно, как осторожно Перейра был вынужден перемещаться по клетке. Он будто понимал, что любой пропущенный проход станет финишной точкой в раунде, а может, и во всём поединке. Поэтому удобную дистанцию самый опасный ударник дивизиона так и не нащупал. Сначала он пытался попасть издали, потом выбирался из клинчей. Но всё это не несло никакой опасности. В итоге по всем статистическим показателям Перейра проиграл.

Вспоминаем нервный бой:
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою

Перейру подвело и то, что становится губительным для многих чемпионов. Нет никаких сомнений в том, что, если бы такой же бой Алекс проводил в статусе претендента, он совершенно иначе действовал бы в концовке. Это был бы максимально активный раунд с попыткой финишировать оппонента. Однако часто чемпионы ошибочно считают, что близкие поединки обязательно отправляются в их копилку. Это не так, что лишний раз показал бой. Судейство в смешанных единоборствах – вещь субъективная. И тут очень близкие раунды отправлялись практически всегда в копилку Магомеда. А Алекс, который считал себя победителем, остался ни с чем.

Один из судей отдал Магомеду четыре раунда из пяти:
Перейру ограбили в пользу Анкалаева? Разбираем судейское решение
Перейру ограбили в пользу Анкалаева? Разбираем судейское решение

Возможно, поражение нужно было карьере Алекса. Кажется, Перейра слишком сильно поверил в свою неуязвимость. И это сделало его настолько «беззубым», пустым. Нет никаких сомнений, что на реванш бразилец выйдет с совершенно другим настроением. И там мы увидим абсолютно другого бойца.

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