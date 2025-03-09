Почему Перейра дрался так плохо? Великого чемпиона было не узнать

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Tи-Мобайл Арене» прошёл большой номерной турнир UFC 313. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе, где действующий чемпион Алекс Перейра встретился с россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Все они приняли сторону российского бойца.

Конечно, основное внимание после поединка приковано к новому чемпиону. В этом нет ничего удивительного, Анкалаев очень давно продвигался к своей цели. Вот только стало любопытно, что именно произошло с бразильцем. Перейра до этого шёл на длительной победной серии, буквально уничтожал соперников и делал это играючи. А теперь буквально перегорел. Что же помешало Алексу показать все свои сильные стороны?

Первое, что бросалось в глаза весь месяц до боя, — отношение чемпиона к подготовке. Он зависал в клубах, веселился. И практически не показывал, как именно работает в зале. А ещё заигрывал с публикой привычными трюками с весогонкой. Прямо за неделю до турнира он весил на 10 кг больше необходимого. Естественно, к самому событию пройти в рамках дивизиона получилось. Но такие процедуры совершенно точно изнуряют бойцов. Поэтому Алекс выглядел очень медленным. И это на фоне Анкалаева, который принял поединок во время Рамадана, находясь в сложнейших условиях. Видимо, Перейре нужно переставать мучить организм, лучше окончательно перебраться в новый дивизион – тяжёлый.

Следующий важный момент – неудобный стиль оппонента. Всё-таки с настолько выраженными борцами Алекс ещё не дрался. Кто-то может сказать, что Магомед в итоге не провёл ни одного тейкдауна. Да, это так. Однако в то же время было прекрасно видно, как осторожно Перейра был вынужден перемещаться по клетке. Он будто понимал, что любой пропущенный проход станет финишной точкой в раунде, а может, и во всём поединке. Поэтому удобную дистанцию самый опасный ударник дивизиона так и не нащупал. Сначала он пытался попасть издали, потом выбирался из клинчей. Но всё это не несло никакой опасности. В итоге по всем статистическим показателям Перейра проиграл.

Перейру подвело и то, что становится губительным для многих чемпионов. Нет никаких сомнений в том, что, если бы такой же бой Алекс проводил в статусе претендента, он совершенно иначе действовал бы в концовке. Это был бы максимально активный раунд с попыткой финишировать оппонента. Однако часто чемпионы ошибочно считают, что близкие поединки обязательно отправляются в их копилку. Это не так, что лишний раз показал бой. Судейство в смешанных единоборствах – вещь субъективная. И тут очень близкие раунды отправлялись практически всегда в копилку Магомеда. А Алекс, который считал себя победителем, остался ни с чем.

Возможно, поражение нужно было карьере Алекса. Кажется, Перейра слишком сильно поверил в свою неуязвимость. И это сделало его настолько «беззубым», пустым. Нет никаких сомнений, что на реванш бразилец выйдет с совершенно другим настроением. И там мы увидим абсолютно другого бойца.