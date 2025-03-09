Так сколько было чемпионов UFC из России? Вспоминаем всех

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 313, по итогам которого у России появился новый чемпион. Магомед Анкалаев получил долгожданный титульный шанс и сумел в тяжёлом бою с опасным бразильцем Алексом Перейрой добыть пояс. Поединок прошёл всю дистанцию, и в итоге все судьи отдали победу уроженцу Дагестана — 48-47, 48-47, 49-46.

Теперь в истории UFC пять российских чемпионов. Или всё же четыре? Всё зависит от того, учитывается ли в этом списке Олег Тактаров. К примеру, Дана Уайт его учитывает. Так или иначе, вспомним всех россиян, которые становились обладателями заветного пояса.

Олег Тактаров

Легендарному Олегу Тактарову всегда очень не нравится, когда первым чемпионом UFC из России называют не его, а Хабиба Нурмагомедова. Между их победами прошло чуть меньше 23 лет. В 1995 году Тактаров выступил на турнире UFC 6. Тогда это ещё были ивенты не в том виде, к которым мы привыкли сейчас. Бойцы бились в формате Гран-при, проводя по несколько боёв за день. Тактаров начал с победы над Дэйвом Бенето удушающим приёмом на исходе первой минуты. С Энтони Масиасом получилось ещё проще — гильотина за девять секунд. А в финале Олегу противостоял Дэвид Эбботт, которого в дальнейшем все будут знать, как Танка Эбботта. А тогда Тактарова соперник не смутил. Бой получился долгим, продлился больше 17 минут, и в итоге россиянин закрыл удушающий и победил, став чемпионом UFC.

Олег Тактаров Фото: Zuffa LLC/Getty Images

Хабиб Нурмагомедов

Хабиба будет правильно называть первым чемпионом UFC из России в новую эпоху. По сути, Нурмагомедов перезапустил российские ММА своим приходом в лучший промоушен мира в 2012 году. До него под эгидой UFC россияне не побеждали 10 лет. Самому Хабибу до титульника пришлось проделать немалый путь — пять лет и девять боёв. Нурмагомедов убрал с пути всех и должен был биться за пояс с Тони Фергюсоном, но началась та самая знаменитая чехарда с кучей замен и нападением Конора Макгрегора на автобус.

Тони Фергюсон снялся с боя из-за травмы, спасти ситуацию попытался чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй, однако его не допустили врачи. В итоге экстренной заменой стал Эл Яквинта с 10-й строчки рейтинга. Хабиб без шансов забрал победу единогласным решением судей, не позволив сопернику вообще ничего. Так в России появился новый чемпион UFC.

Пётр Ян

Пётр Ян — человек, который потратил на забег к титулу меньше всего времени (если не брать в расчёт Олега Тактарова). Сибиряк попал в UFC в 2018 году и быстро пробился к бою за титул. Менее чем за год Пётр собрал серию из пяти побед и вышел на бой с ветераном Юрайей Фейбером. Ян безжалостно избил звезду и громко о себе заявил. Спустя несколько месяцев после шестой победы в UFC пояс в легчайшем весе стал вакантным, а бой за него назначили между Петром Яном и Жозе Альдо.

Россиянин вымотал опытного ветерана в первых раундах, а потом начал прибирать инициативу к своим рукам. В итоге в пятом раунде Альдо был финиширован, и пояс оказался на талии Яна. В дальнейшем Пётр стал первым и единственным россиянином, который брал временный титул.

Ислам Махачев

О том, что Ислам Махачев рано или поздно станет чемпионом UFC, говорили едва ли не с самого прихода россиянина в промоушен. Протеже Абдулманапа и Хабиба Нурмагомедовых потерпел поражение уже во втором бою в UFC, но не смутился и выдал следом победную серию, которая не прервана по сей день. Чтобы дойти до титульника, Махачеву потребовалось 12 поединков и больше семи лет. От Ислама бегали топы, и в итоге в UFC просто назначили россиянину бой с Чарльзом Оливейрой.

По сути, Махачев бился с чемпионом, но фактически на кону стоял вакантный пояс, которого Оливейра лишился на весах перед боем с Джастином Гэтжи. Так или иначе, Ислам в том бою в октябре 2022 года показал наглядную разницу в классе, финишировав Оливейру во втором раунде. Сейчас у Махачева уже четыре защиты титула, что является рекордом дивизиона.

Магомед Анкалаев

Анкалаев по-хорошему должен был прибирать пояс к рукам ещё в декабре 2022 года, но всё испортила ничья с Яном Блаховичем. После этого начался этап страданий, когда Магомеда всеми силами держали подальше от титула. Справедливости ради, частично в этом виноват и сам Магомед. Несколько неосторожных высказываний обошлись дорого. Но к началу 2025 года Анкалаев вышел на позицию, когда уже нельзя было игнорировать его статус претендента.

В итоге Магомед получил бой с Алексом Перейрой в неудобные для себя сроки — во время Рамадана. Несмотря на это, Анкалаев победил и стал первым россиянином, который добыл титул UFC, отобрав его у действующего чемпиона. Теперь у России пять чемпионов. Путь Анкалаева к поясу занял 14 поединков (плюс один No Contest) и почти семь лет.

Кого ждём следующим?